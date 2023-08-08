Современная многонациональная и многоконфессиональная палитра Российской Федерации впечатляет своим разнообразием. Особое место в ней принадлежит евангельским христианам-баптистам. По данным Росстата на сегодняшний день в России зарегистрировано 889 религиозных организаций евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) и 683 организации евангельских христиан. Помимо евангельско-баптистского сообщества, согласно данным Минюста, российский протестантизм включает в себя христиан веры евангельской и адвентистов седьмого дня (около 2500 религиозных организаций).

Необходимо сразу оговориться, что с 2000-х гг. данные Министерства юстиции РФ перестали в должной мере отражать религиозное многообразие страны. Во многих регионах в реестрах религиозных организаций были оставлены лишь более или менее «традиционные» религиозные объединения. Кроме церквей этих ключевых объединений, существует еще целый ряд протестантских конфессий и ассоциаций, а также множество других общин и групп евангельского направления, которые существуют автономно или в силу ряда причин избегают регистрации.

Особенность религиозной жизни Дальнего Востока России во многом определилась еще в период его заселения и освоения. Дальневосточные земли обживались людьми с полиэтническими и самыми разнообразными вероисповедными корнями. Дальний Восток стал местом ссылки для религиозных диссидентов — верующих евангельских церквей: большинство ссыльных от своих убеждений не отказывались, активно вели миссионерскую деятельность, расширяя число своих последователей. Вот почему в отличие от центральной России некоторые виды протестантизма, прежде всего евангельские христиане и баптисты, оказались для Дальнего Востока не менее традиционными, чем Русская православная церковь.

Светлана Михайловна Дударёнок, Елена Анатольевна Мурыгина, Александра Ивановна Поспелова, Наталья Владимировна Потапова, Оксана Петровна Федирко, Михаил Сергеевич Чернявский - История евангельских христиан-баптистов Дальнего Востока России в XIX-XX вв. : [монография]

(Серия «Религиозная жизнь Дальнего Востока России»)

Под ред. С. М. Дударёнок, О. П. Федирко, М. С. Чернявского

Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2021. — 556 с.: ил.

ISBN 978-5-6040735-8-2

Светлана Михайловна Дударёнок, Елена Анатольевна Мурыгина, Александра Ивановна Поспелова, Наталья Владимировна Потапова, Оксана Петровна Федирко, Михаил Сергеевич Чернявский - История евангельских христиан-баптистов Дальнего Востока России в XIX-XX вв. : [монография] - Содержани е

Введение

Глава 1. ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН И БАПТИСТОВ. ЕХБ И ВЛАСТЬ

1.1. Евангельские христиане-баптисты Дальнего Востока России в работах отечественных и зарубежных исследователей

1.2. Источники по истории дальневосточного евангельско-баптистского братства

1.3. Государственно-конфессиональные отношения в России XIX-XX вв. и евангельско-баптистское движение

Глава 2. ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН И БАПТИСТОВ

2.1. Появление и распространение евангельского движения в Российской империи

2.2. Появление и развитие баптизма на Дальнем Востоке Российской империи в конце XIX в. Деятельность Я. Делякова

2.3. Развитие баптизма и евангельского христианства на Дальнем Востоке Российской империи в начале XX в

Глава 3. ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ БРАТСТВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

3.1. Отношение евангельских христиан-баптистов к государственной власти и политике в 1917-1922 годах

3.2. Религиозная политика властей и евангельско-баптистское движение на Дальнем Востоке России в 1917-1922 годах

3.3. Развитие баптизма в Амурской области и миссия амурских баптистов в 1917-1922 годах

3.4. Распространение баптизма в Приморье в 1917-1922 годах

3.5. Взаимоотношения дальневосточного евангельского христианства, амурского и приморского баптизма в 1917-1922 годах

3.6. Сотрудничество дальневосточных баптистов и евангельских христиан с зарубежными протестантами в 1919-1922 годах

Глава 4. ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО в 1920-е — начале 1940-х годов

4.1. Дальневосточные евангельские христиане и баптисты в либеральный период государственно-конфессиональных отношений (1922-1929 гг.)

4.2. Дальневосточные евангельские христиане и баптисты в условиях объявленной в СССР борьбы с религией (1929-1941 гг.)

4.3. Дальневосточные евангельские христиане-баптисты в годы Великой Отечественной войны

Глава 5. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ: вторая половина 1940-х — 1980-е годы

5.1. Приморский край

5.2. Хабаровский край и ЕАО

5.3. Амурская область

5.4. Камчатский край

5.5. Сахалинская область

5.6. Магаданская область

Заключение

Источники и библиография

Источники

Библиография

Приложения

Приложение 1. Дальневосточные деятели ЕХБ

Приложение 2. Фотографии: история и современность

Приложение 3. Аббревиатуры

Приложение 4. Указатель основных географических названий