Дуэ - Атлас библейских земель

В «Атласе библейских земель» представлена история Среднего Востока с древнейших времен до наших дней. Сейчас на этих территориях расположены Израиль, Иордания, Ливан и Сирия. Но поскольку в Библии упоминаются все важнейшие государства древности от Египта до Греции и Месопотамии, авторы Атласа уделили внимание и им.

На протяжении своей истории Средний Восток видел расцвет и упадок многих народов и цивилизаций. В глубокой древности Святую землю населяли люди, которых мы сегодня называем ханаанеями, а их землю Ханааном. Впоследствии здесь располагались земля обетованная, царство Израильское, Иуда, Иудея, Палестина и Государство Израиль. Поскольку именно на этой земле находятся важнейшие святыни трех мировых религий иудаизма, христианства и ислама, она неизменно привлекала внимание разных народов. Тысячи людей погибли, защищая Святую землю от захватчиков. В этом Атласе вы прочитаете о событиях, разворачивавшихся в тех местах, где появилась Библия.

В разные эпохи библейские земли населяли самые разные народы. Археологические раскопки доказали, что на территории Палестины люди жили еще 100 000 лет назад. Около 9000 г. до н. э. жители Палестины перешли от собирательства к земледелию. Примерно тогда же зародилось и животноводство. Вначале люди приручили овец и коз, впоследствии коров и свиней. Неолитическая революция (так ученые называют зарождение сельского хозяйства) во многом изменила жизнь человека. Людей становилось больше и больше, появились крупные поселения. Люди производили инструменты, украшения и глиняную посуду как для собственных нужд, так и на продажу. Впрочем, перемены коснулись не всех обитателей Среднего Востока. Еще долго здесь продолжали существовать общины охотников, собирателей и пастухов-кочевников.

Библия называет патриархами Авраама, Исаака и Иакова. Сыновья Иакова, одним из которых был Иосиф, положили начало двенадцати коленам Израилевым. Первый из патриархов, Авраам, покинул город Ур, находившийся на юге Месопотамии, и отправился в Ханаан и Египет. Исаак и Иаков тоже немало поездили по Ханаану, Египту и Месопотамии. Иосиф и его братья осели в Египте. Согласно Библии, патриархи являются родоначальниками народа Израиля. Ученые до сих пор не пришли к согласию, существовали ли в действительности эти люди, и если да, то когда именно они жили. Недавние археологические раскопки подтвердили, что древний мир в Библии описан достаточно точно, но несомненных доказательств существования библейских патриархов не обнаружено. Многие исследователи полагают, что век патриархов относится к 2000-1750 гг. до н. э. В это время на Среднем Востоке, особенно в Месопотамии и Египте, процветали мощные города-государства. Их связывали крупные торговые пути. До нас дошли перечни возимых товаров, благодаря чему мы знаем, что в это время города вели широкую торговлю золотом, серебром, медью, оловом, маслом, вином и пряностями. Ханаан в то время населяли семитские племена, по всей вероятности амореи. В век патриархов происходило постепенное возрождение городов и торговли в Ханаане, вызванное, по-видимому, наладившимися связями с Месопотамией и Египтом.

Андреа Дуэ - Атлас библейских земель. История. Традиции

М. : «Планета детства», «Издательство Астрель», АСТ, 2000. - 64с.

ISBN 5-17-000815-5

Андреа Дуэ - Атлас библейских земель. История. Традиции - Содержание

Введение

До Библии

Век патриархов

Растения и животные

Племена и народности

Верования

Египет и Ханаан

Исход

Земля обетованная

Эпоха царей

Раздел царства

Техника и ремесла

Повседневная жизнь в ветхозаветную эпоху.

Вавилонский плен

Персидская империя

Греки и римляне

Жизнь Иисуса

Римское владычество

Раннее христианство

Библейские персонажи

Эпоха ислама

Крестоносцы и пилигримы

Мамлюки и османы

Иерусалим

Библия и искусство

Израиль и Средний Восток

Предметно-именной указатель