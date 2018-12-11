Словарь составлен интернациональной группой католических экзегетов - профессоров Духовных Академий. Авторы статей приняли во внимание последние данные библейской науки и дали в общедоступной форме объяснение важнейших имен, предметов и выражений Библии, понимание которых необходимо при изучении библейского богословия.

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Мы живем в эпоху быстрых изменений, что помогает понять, почему постоянное обновление, происходящее в жизни Церкви на протяжении веков, в наши дни становится все интенсивнее. Оно проявляется в самых различных областях христианской жизни, в частности в деятельности проповеднической и катехизаторской. Более чем когда-либо эта деятельность должна быть проникнута знанием Слова Божия, углубляемого и усвояемого в молитве. Цепь словаря библейского богословия - помочь проповедникам, катехизаторам и образованным мирянам преуспевать в знании Св. Писания и таким образом приближаться к пониманию тайны Христовой. Этот труд, осуществленный благодаря широкому сотрудничеству франкоязычных библеистов, уже переведен на многие языки мира. Мы горячо приветствуем его появление и на языке русском. Надеемся, что это издание явится новым вкладом в развитие все более братского сотрудничества между католической и православной Церквами для служения Господу в деле созидания святого народа Божия. Да даст Дух Святой, вдохновивший Писания и непрестанно ведущий нас в Церкви к полноте истины (Ин 16, 13), дабы этот труд способствовал углублению веры, возрастанию любви и укреплению надежды. Кардинал Жан Виллебрандс

Словарь библейского богословия

Под редакцией Ксавье Леон-Дюфура и Жана Люпласи, Августина Жоржа, Пьера Грело, Жака Гийе, Марка-Франсуа Лакана. Перевод со второго французского издания. Брюссель: Жизнь с Богом, 1990. Французское издание: Vocabulaire de Theologie Biblique, Paris: Editions Du Serf, 1970. 2-me ed.

I. БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Св. Писание есть Слово Божие к людям, цель же богословия - быть человеческим словом о Боге. И если богословие ограничивает предмет своего изучения непосредственными данными богодухновенных книг, вслушиваясь в их голос, проникаясь их языком, одним словом, стремясь быть прямым отзвуком Слова Божия, оно является библейским в точном значении этого выражения.

Вслушиваться можно в различные высказывания Библии, воспринимая отдельные, более или менее разработанные и осознанные темы, отмечающие главные моменты в развитии Откровения. Ягвистское повествование и повествование Второзакония, священническое предание и предание Мудрецов, синоптические Евангелия, учение ап. Павла и учение, изложенное в посл, к Евреям, апокалиптическое видение Иоанна и четвертое Евангелие представляют - каждое само по себе - как бы целое "богословие", к-рое можно было бы изложить самостоятельно. Но можно также, с более широкой точки зрения, рассматривать Библию как одно целое и попытаться уловить органическую последовательность и умопостигаемую связь, обеспечивающие глубинное единство этих отдельных "богословии"; это мы и называем библейским богословием.

1. Принципы единства

Единство Библии утверждается с полной достоверностью только верой, и она одна определяет его границы. Почему в канонический сборник Притчей вошли всякие поговорки - изречения народной мудрости - тогда как целые книги большой религиозной ценности, родственные лучшим каноническим писаниям, как напр., Притчи Еноха или Псалмы Соломона, остались вне канона? Критерий дается здесь только верою; только ею различные книги ВЗ и НЗ претворяются в органическое целое; и даже те, кто ее не разделяет, предполагают ее исходной точкой библ. богословия.

Единство Библии - единство не книжного порядка. Оно основано на Том, Кто есть ее средоточие.

С христианской точки зрения книги евр. канона это только - книги ВЗ (неокончательного), возвещающие и предуготовляющие пришествие Иисуса Христа, К-рый будет их завершением. НЗ-ные книги, сосредоточенные на первом пришествии Иисуса Христа в истории, направлены к Его возвращению в конце времен. ВЗ - это Иисус Христос предуготовляемый и прообразуемый; НЗ - это Иисус Христос пришедший и грядущий. Этой основной истине Сам Иисус Христос дал окончательное выражение: "Я пришел не нарушить закон или пророков, но исполнить их". Отцы Церкви не перестают размышлять над этим основным принципом и искать в самой Библии те образы, к-рые выражают его с наибольшей ясностью, сравнивая, напр., НЗ с вином, в к-рое претворяется вода ВЗ. В статьях Словаря мы стараемся следовать этому глубинному течению христианской мысли, переходящему от образов к их исполнению, когда появляется новизна евангельского благовестия. Отсюда вытекают многочисленные следствия. Библ. богословие не может, напр., отделять учение о браке книги Бытия от учения Иисуса Христа и ап. Павла о девственности; первообраз человечества - не ветхий Адам, и люди - братья не в нем, а в Новом Адаме - Иисусе Христе.

Наконец, единство Библии - не только единство центра, поляризующего весь многообразный опыт людей и дающего направленность их истории; это единство вездесущей жизни, постоянно действующего духа. Библ. богословие - только отзвук Слова Божия, в том виде, как оно принималось определенным народом на различных этапах его существования, становясь самой сутью его мышления. Слово же это, прежде чем стать учением, уже было живой действительностью и призывом: оно - Сам Бог, К-рый пришел говорить Своему народу, непрестанно приходит и придет в Свой день все восстановить и увенчать Свой спасительный замысел во Христе Иисусе. Этому проявлению Божию в истории, благодаря к-рому между Богом и людьми завязывается внутренняя близость, библ. писатели дают различные наименования: 3авет, Избрание, Присутствие Божие и др. Но дело не в различиях, а в том, что библ. писатели, признавая эту связь между Богом и ч-ком, роднятся духовно благодаря общности мысли и веры.

Это единство проявляется, напр., когда свящ. писатели пользуются элементами соседних культур и религий: если они их принимают, то лишь для того, чтобы, очистив их, отдать их на служение единственному Откр. ; они пользуются различными приемами, но дух у всех один и тот же. Будь то образы, заимствованные из вавилонского мифа о сотворении мира, или же месопотамское предание о потопе, символика грозы из ханаанской мифологии, иранские представления об ангелологии или фольклорные сцены с сатирами и злокозненными зверями - все это фильтруется и как бы заново создается под действием веры в Бога Творца, спасительный замысел Которого развивается во всей истории. Благодаря этому единству духа, на протяжении всей Библии оживляющему религ. предания и представления, и возможно библ. богословие, т. е. синтетическое понимание единого Слова Божия во всех его формах.