Лев Николаевич Толстой (1828 —1910)

Вначале марта 1855 года, в самый разгар Крымской кампании, молодой офицер и начинающий писатель граф Лев Николаевич Толстой между дневниковыми записями о досадных карточных проигрышах помещает неожиданное рассуждение: «Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня» (19,150).

Несколькими строками ранее он же записал о своей работе над военною реформою. Широта натуры, интересов, стремлений, амбиций этого человека — не может не поразить. Одна претензия указать способ переформирования армии громадной державы, да ещё в смутности военных действий, достойна изумления. Но и она меркнет перед мыслью о создании новой религии.

Мысли об обновлении христианства являлись в истории не одному Толстому — и с течением времени они становятся всё более навязчивы. Причина проста: человеку начинает представляться, будто с переменами в жизни религиозные истины естественно устаревают, не поспевая за конкретностью бытия, и оттого требуют постоянной коррекции в ходе исторического движения человечества. Как бы упускается из виду: догматы христианства обращены не к одному конкретному времени, но ко всем временам: они пребывают в вечности, от вечности исходят и от времени не зависят. Сын Божий обращался ко всей полноте Церкви, объединяющей все исторические эпохи, все конкретно-социальные и политические формы бытия всех народов.

Возражение угадать нетрудно: действительно, Бог способен прозреть все времена и установить для человечества универсальные законы, но человек, даже самый гениальный и духовно глубокий, всего предвидеть не может и с тысячелетиями совладать не в силах — а поэтому человеческие предустановленна устаревают неизбежно и требуют обновления непременного; следственно, все сомнения сходятся к единой проблеме: к вопросу о природе основателя христианства: если Он человек и только человек — христианские истины должны периодически переосмысляться. Правда, при этом христианство и вообще как бы обесценивается — по слову Апостола: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор.15,17), — однако для заявляющих претензию на основание новой религии то никак не препятствие, но даже дополнительное побуждение к творческому деланию на избранном поприще.

Толстой пришёл к отрицанию Божественной природы Спасителя, и препятствия на пути движения к обозначенной цели — к созданию обновлённого христианства — тем были опрокинуты безусловно. За три года до смерти он сказал не сомневаясь: «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да я обязан их исправлять, потому что они жили 3-5 тысяч лет тому назад».

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. Часть IV

М., Христианская литература. 2003. - 784 с.

ISBN 5-900988-10-4

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях - Часть IV - Содержание

Глава 11. Л.Н.Толстой

Раннее творчество

«Война и мир»: философия истории

«Война и мир»: главные герои

«Анна Каренина»

«Исповедь»

«Критика догматического богословия»

Вероучение Толстого

Позднее творчество

Итог

Глава 12. Н.С. Лесков

Характер религиозности писателя. Начало творческого пути

Раннее творчество

«Соборяне»

«Запечатленный ангел»

«Очарованный странник. Сомнения о церковной жизни

Еретические уклонения от Истины. Критика церковной жизни

Позднее творчество

Глава 13. А. П.Чехов

Религиозность Чехова

Реализм Чехова

Поиск связующего начала жизни

Метания в отыскании смысла жизни

Высшая идея

«В овраге»

Драматургия

Итог

Примечания

Краткая библиография