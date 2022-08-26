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Дунаев - Православие и русская литература - Часть IV

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. Часть IV
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Philology Literature
Лев Николаевич Толстой (1828 —1910)
Вначале марта 1855 года, в самый разгар Крымской кампании, молодой офицер и начинающий писатель граф Лев Николаевич Толстой между дневниковыми записями о досадных карточных проигрышах помещает неожиданное рассуждение: «Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня» (19,150).
Несколькими строками ранее он же записал о своей работе над военною реформою. Широта натуры, интересов, стремлений, амбиций этого человека — не может не поразить. Одна претензия указать способ переформирования армии громадной державы, да ещё в смутности военных действий, достойна изумления. Но и она меркнет перед мыслью о создании новой религии.
Мысли об обновлении христианства являлись в истории не одному Толстому — и с течением времени они становятся всё более навязчивы. Причина проста: человеку начинает представляться, будто с переменами в жизни религиозные истины естественно устаревают, не поспевая за конкретностью бытия, и оттого требуют постоянной коррекции в ходе исторического движения человечества. Как бы упускается из виду: догматы христианства обращены не к одному конкретному времени, но ко всем временам: они пребывают в вечности, от вечности исходят и от времени не зависят. Сын Божий обращался ко всей полноте Церкви, объединяющей все исторические эпохи, все конкретно-социальные и политические формы бытия всех народов.
Возражение угадать нетрудно: действительно, Бог способен прозреть все времена и установить для человечества универсальные законы, но человек, даже самый гениальный и духовно глубокий, всего предвидеть не может и с тысячелетиями совладать не в силах — а поэтому человеческие предустановленна устаревают неизбежно и требуют обновления непременного; следственно, все сомнения сходятся к единой проблеме: к вопросу о природе основателя христианства: если Он человек и только человек — христианские истины должны периодически переосмысляться. Правда, при этом христианство и вообще как бы обесценивается — по слову Апостола: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор.15,17), — однако для заявляющих претензию на основание новой религии то никак не препятствие, но даже дополнительное побуждение к творческому деланию на избранном поприще.
Толстой пришёл к отрицанию Божественной природы Спасителя, и препятствия на пути движения к обозначенной цели — к созданию обновлённого христианства — тем были опрокинуты безусловно. За три года до смерти он сказал не сомневаясь: «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да я обязан их исправлять, потому что они жили 3-5 тысяч лет тому назад».

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. Часть IV

М., Христианская литература. 2003. - 784 с.
ISBN 5-900988-10-4

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях - Часть IV - Содержание

Глава 11. Л.Н.Толстой
  • Раннее творчество
  • «Война и мир»: философия истории
  • «Война и мир»: главные герои
  • «Анна Каренина»
  • «Исповедь»
  • «Критика догматического богословия»
  • Вероучение Толстого
  • Позднее творчество
  • Итог
Глава 12. Н.С. Лесков
  • Характер религиозности писателя. Начало творческого пути
  • Раннее творчество
  • «Соборяне»
  • «Запечатленный ангел»
  • «Очарованный странник. Сомнения о церковной жизни
  • Еретические уклонения от Истины. Критика церковной жизни
  • Позднее творчество
Глава 13. А. П.Чехов
  • Религиозность Чехова
  • Реализм Чехова
  • Поиск связующего начала жизни
  • Метания в отыскании смысла жизни
  • Высшая идея
  • «В овраге»
  • Драматургия
  • Итог
Примечания
Краткая библиография
Views 210
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2022
Author AlexDigger
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