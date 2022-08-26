Дунаев - Православие и русская литература - Часть IV
Лев Николаевич Толстой (1828 —1910)
Вначале марта 1855 года, в самый разгар Крымской кампании, молодой офицер и начинающий писатель граф Лев Николаевич Толстой между дневниковыми записями о досадных карточных проигрышах помещает неожиданное рассуждение: «Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую и громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня» (19,150).
Несколькими строками ранее он же записал о своей работе над военною реформою. Широта натуры, интересов, стремлений, амбиций этого человека — не может не поразить. Одна претензия указать способ переформирования армии громадной державы, да ещё в смутности военных действий, достойна изумления. Но и она меркнет перед мыслью о создании новой религии.
Мысли об обновлении христианства являлись в истории не одному Толстому — и с течением времени они становятся всё более навязчивы. Причина проста: человеку начинает представляться, будто с переменами в жизни религиозные истины естественно устаревают, не поспевая за конкретностью бытия, и оттого требуют постоянной коррекции в ходе исторического движения человечества. Как бы упускается из виду: догматы христианства обращены не к одному конкретному времени, но ко всем временам: они пребывают в вечности, от вечности исходят и от времени не зависят. Сын Божий обращался ко всей полноте Церкви, объединяющей все исторические эпохи, все конкретно-социальные и политические формы бытия всех народов.
Возражение угадать нетрудно: действительно, Бог способен прозреть все времена и установить для человечества универсальные законы, но человек, даже самый гениальный и духовно глубокий, всего предвидеть не может и с тысячелетиями совладать не в силах — а поэтому человеческие предустановленна устаревают неизбежно и требуют обновления непременного; следственно, все сомнения сходятся к единой проблеме: к вопросу о природе основателя христианства: если Он человек и только человек — христианские истины должны периодически переосмысляться. Правда, при этом христианство и вообще как бы обесценивается — по слову Апостола: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор.15,17), — однако для заявляющих претензию на основание новой религии то никак не препятствие, но даже дополнительное побуждение к творческому деланию на избранном поприще.
Толстой пришёл к отрицанию Божественной природы Спасителя, и препятствия на пути движения к обозначенной цели — к созданию обновлённого христианства — тем были опрокинуты безусловно. За три года до смерти он сказал не сомневаясь: «Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да я обязан их исправлять, потому что они жили 3-5 тысяч лет тому назад».
Михаил Дунаев - Православие и русская литература. Часть IV
М., Христианская литература. 2003. - 784 с.
ISBN 5-900988-10-4
Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях - Часть IV - Содержание
Глава 11. Л.Н.Толстой
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Раннее творчество
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«Война и мир»: философия истории
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«Война и мир»: главные герои
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«Анна Каренина»
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«Исповедь»
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«Критика догматического богословия»
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Вероучение Толстого
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Позднее творчество
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Итог
Глава 12. Н.С. Лесков
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Характер религиозности писателя. Начало творческого пути
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Раннее творчество
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«Соборяне»
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«Запечатленный ангел»
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«Очарованный странник. Сомнения о церковной жизни
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Еретические уклонения от Истины. Критика церковной жизни
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Позднее творчество
Глава 13. А. П.Чехов
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Религиозность Чехова
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Реализм Чехова
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Поиск связующего начала жизни
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Метания в отыскании смысла жизни
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Высшая идея
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«В овраге»
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Драматургия
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Итог
Примечания
Краткая библиография
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