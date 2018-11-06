Предлагаемая книга представляет собой серию разных по величине очерков о всех значительных латиноязычных авторах христианской античности от Тертуллиана до Драконтия, сочинения которых рассмотрены главным образом с точки зрения их художественной выразительности, своеобразия языка и стиля. Проблемы, относящиеся к христианской теологии, организации ранней Церкви, ересям и схизме, затронуты лишь в необходимых пределах. О них можно подробно узнать из специальной литературы, список которой дается в приложении.

В творческом отношении самым плодотворным является период, который охватывает IV—первую треть V в., получивший название «золотого века» патристики. Он прославлен именами выдающихся писателей Отцов Церкви Амвросия Медиоланского, Иеронима Стридонского, Аврелия Августина, поэтов Пруденция, Павлина Ноланского и других. В это время полностью оформляются основные жанры христианской литературы: проповедь, послание, трактат, житие, хроника, гимн. Полемика с еретиками и раскольниками придает литературе этого периода особую остроту и динамичность.

Предмет этой книги — латинская христианская литература III-V вв., т.е. последних веков античности. Первое оригинальное произведение христианского автора на латинском языке появилось в 197 г. Концом античного мира и началом средневековья традиционно считается 476 г., когда вождь германских наемников Одоакр низложил последнего римского императора Ромула Авгусгула. Западная Римская империя распалась на несколько варварских королевств, и на смену язычеству пришла христианская цивилизация.

Валерий Семенович Дуров - Латинская христианская литература III—V веков - Учебное пособие

СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. —200 с.

ISBN 5-8465-0098-6

Валерий Семенович Дуров - Латинская христианская литература III—V веков - Учебное пособие - Содержание

Предисловие Часть I. Истоки и становление латинской христианской литературы Предварительные замечания

Тертуллиан

«Мученичество Перпетуи и Фелицитаты»

Минуций Феликс

Киприан

Новатиан

Арнобий

Лактанций Часть II. «Золотой век» христианской литературы Предварительные замечания

Начало христианской поэзии. Коммодиан

Ювенк. Центоны

Иларий Пиктавийский

Фирмик Матерн

Марий Викторин

Амвросий

Пруденций

Дамас

Седулий

Павлин Ноланский

Авсоний

Сульпиций Север

Иероним

Руфин Аквилейский

«Паломничество Этерии»

Августин

Орозий Часть III. На пути к средневековью Предварительные замечания

Кассиан

Сальвиан

Лев Великий

Павлин из Пеллы

Сидоний Аполлинарий

Драконтий Послесловие Литература Приложения Словарь терминов

Указатель имен

Хронологическая таблица. Римские папы (I-V вв.)

Валерий Семенович Дуров - Латинская христианская литература III—V веков - Истоки и становление латинской христианской литературы

Христианская литература на латинском языке рождается довольно поздно. Первые оригинальные произведения появляются лишь в конце II в., т.е. почти через полтора столетия после прибытия в Италию апостолов Павла и Петра. Объясняется это тем, что проповедь Евангелия велась вначале на греческом языке, считавшемся долгое время официальным языком Римской Церкви. Причины здесь следующие.

Во-первых. Проповедническая деятельность апостолов разворачивалась главным образом в грекоязычных иудейских диаспорах, существовавших во всех крупных центрах Римской империи.

Во-вторых. На греческом языке были написаны книги Нового Завета, за исключением Евангелия от Матфея, созданного, согласно традиции, на арамейском наречии. На греческий язык еще в III в. до н.э. был переведен Ветхий Завет.

В-третьих. Греческий язык издавна был языком культуры и оставался им как в самой Италии, так и в других регионах западной части Империи, в Галлии и в Африке, что подтверждается многочисленными эпиграфическими находками и сочинениями писателей, считавших себя римлянами, но писавших свои книги по-гречески. Например: италик Элиан, галл Фаворин, африканцы Фронтон и Апулей, которые одинаково хорошо владели обоими языками, философ-стоик Анней Корнут и, наконец, император Марк Аврелий, автор знаменитых «Размышлений».

Потребность в христианской литературе на латинском языке возникает с увеличением числа прозелитов вне иудейских общин, среди которых было много людей, не знавших греческого языка. Но даже когда о себе заявили такие видные авторы, как Тертуллиан и Минуций Феликс, в Италии еще находились церковные деятели, продолжавшие пользоваться греческим языком, например Ипполит Римский.

Самые ранние памятники новой литературы — латинские переводы Священного Писания, цитаты из которого у христианских писателей III—IV вв. — явление обычное. Библия цитируется ими в их собственном или, что случается чаще, в уже существующих переводах. Из них наибольшей известностью пользовались переводы, сделанные в Африке — Afra и в Италии — Itala (оба II века). В основу того и другого был положен греческий перевод «семидесяти толковников» — Сегпуагинта, предпринятый, согласно легенде, семьюдесятью александрийскими евреями в годы царствования монарха эллинистического Египта Птолемея II Фила-дельфа (285-246 гг. до н.э.).

Лучший латинский перевод Ветхого Завета, сверенный с еврейским оригиналом, был осуществлен в IV в. Иеронимом и назван впоследствии Vulgata.

Эти и другие переводы имели огромное значение для формирования церковной латыни и, следовательно, для развития христианской литературы на латинском языке.

Также с переводов в свое время начиналась классическая литература римлян. Но если первые римские поэты перелагали греческие произведения очень вольно, то латинские переводчики Библии передавали текст буквально, сохраняя, по возможности, даже порядок слов. «В Священном Писании, — указывает Иероним, — самый порядок слов есть тайна» («Письма», 57,5).