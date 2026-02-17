Роман «Преступление и наказание» — это богословско-художественное произведение. То, что такой роман входит в школьную программу — великое достояние нашей школы; однако, с другой стороны, если учитель не обладает хотя бы начальными познаниями в Священном Писании, целостного понимания романа не будет.

Роман «Преступление и наказание» написан в пореформенной России, в 1866 году, человеком, который исповедовал себя православным; по общественно-политическим взглядам он был «почвенником», обладал редким даром соотносить явления современной жизни с фундаментальными понятиями христианского мировоззрения; также он отчетливо предсказал возможность революции в России; в ХХ веке стало ясно, что этот человек обладал пророческим даром. Название романа точно соответствует его главному содержанию. Слова названия имеют толкование библейское и святоотеческое, и при этом они — исконно русские, несут в себе национальный опыт их понимания.

Наталия Московцева - «Преступление и наказание»: Каинова печать и русская революция

М., 2014. 292 с.

ISBN978-5-9905971-0-5

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ГЛАВА I. ОПЫТ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ РОМАНА «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

I. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И

III. НАКАЗАНИЕ

IV. КАК ЖИТЬ?

V. КАК ВЕРИШЬ?

VI. «НЕНАСЫТИМОЕ СОСТРАДАНИЕ»

VII. «ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ, ГОВОРИ!»

VIII. «ПУЛЯ В ЛОБ ИЛИ ПО ВЛАДИМИРКЕ»

IX. ПЕТЕРБУРГ СВИДРИГАЙЛОВА

X. СОЗНАНИЕ И ЖИЗНЬ

XI. СОЗНАНИЕ И СОВЕСТЬ

XII. СОН РАСКОЛЬНИКОВА: РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СНЯТИЕ КАИНОВОЙ ПЕЧАТИ

ГЛАВА II. ИНОЙ ОПЫТ ЧТЕНИЯ РОМАНА: БЕЗ ПОПЫТКИ ПОНИМАНИЯ (Л. ШЕСТОВ, П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Е.А. Авдеенко, Н.И. Московцева - Стиль художественного мышления в романе «Преступление и наказание» (Достоевский — Эсхил)

Е.А. Авдеенко - «Теория» Раскольникова — тема дня

Н.И. Московцева - «Экономическая правда» Лужина

Наталия Московцева - «Преступление и наказание»: Каинова печать и русская революция - Предисловие ко второму изданию

Второе издание книги Н.И. Московцевой «Преступление и наказание: Каинова печать и русская революция (уроки по Достоев- скому)» — исправленное и дополненное — существенно отличается от первого издания (1999). Во-первых, тем, что время критических для нашей страны перемен (начавшееся с демонтажа государства Советский Союз в конце 80-х годов) все более выявляет плодотворность такого подхода к осмыслению современных событий, когда его главнейшие тенденции соотносятся с категориями библейского мировоззрения. В романе «Преступле ние и наказание» Достоевского основные этапы преступления и сущность наказания воспроизводят древний библейский рассказ об убийстве Каином Авеля.

«Каин», как духовный тип личности и как идеология либерального образца, постепенно все более выходит на свет, роман Достоевского все больше становится актуален, а так называемая «теория Раскольникова» — это «тема дня» (см. Приложение). Во-вторых, книга Н.И. Московцевой стала частью единого проекта, который включает в себя две издательские серии: «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» и «КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». Работы серии «ИСПЫТАЙТЕ ПИСАНИЯ» и серии «КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» написаны с единых мировоззренческих позиций. Авторы согласны в том, что школа богословской мысли стлановится более основательной, если умеет находить для себя памятники светской культуры, достойные изучения. Лучшее понятие о том, что из себя представляют обе издательские серии по своему замыслу, можно получить исходя из перечня работ каждой серии.

Структура издательского проекта предполагает, что издаваемые книги группируются в собрания из двух или трех работ. Книга Московцевой входит в трехтомник из работ среднего объема:

I. Н.И. Московцева. «Преступление и наказание»: Каинова печать и русская революция (Уроки по Достоевскому).

II. Е.А. Авдеенко. Тема «Каин» в современном мире.

III. Е.А. Авдеенко. Враги Давида и враги Мессии по книге Тегилим (Псалмы).

Одновременное издание трех названных книг помогает лучше понять содержание каждой из них в отдельности.

С момента основания общества «КЛАССИС» его сотрудники разрабатывают концепцию базового учебника по русской литературе для средней школы (идея принад лежит Н.И. Московцевой). Чтобы обойти те неразрешимые сложности, которые возникают при попытке создать учебник действительно полезный как для ученика, так и для учителя и избежать однозначных (или идеологически обусловленных) трактовок литературных произведений, все материалы по их анализу выносятся в отдельный корпус. В настоящее время в сотрудничестве с региональными институтами развития образования создается базовый учебник и электронное приложение к нему.

