Зимой 1982 г. я завершил первый семестр второго курса обучения в Свято-Владимирской православной духовной академии в Нью-Йорке и на каникулах поехал в Бостон навестить приятеля. Во время одной из прогулок по зимнему городу мы зашли погреться в университетский книжный магазин в Гарварде и стали бродить по его залам.

В историческом отделе я увидел на полке трехтомную «Историю крестовых походов», написанную английским историком Стивеном Рансименом. Тогда я уже слышал об этом ученом, но читать его книги мне еще не доводилось. Трехтомник, хоть и в мягкой обложке, стоил дорого: целых 30 долларов, что по тем временам было суммой весьма внушительной, а для моего студенческого бюджета и вовсе неподъемной. Но пройти мимо что-то не позволило. Я снял книгу с полки и начал читать. Через полчаса, не выпуская ее из рук, взял два других тома и пошел к кассиру. Отдав практически все деньги, отложенные на каникулы, я вышел из магазина счастливым обладателем драгоценной ноши.

Все время, оставшееся до начала следующего семестра, я непрерывно читал. Передо мной раскрылся громадный и величественный в своем драматизме мир грандиозной эпопеи. Но в этом повествовании не было ничего вымышленного — автор писал о реальных людях и реальных исторических событиях, но умел рассказать о них в ярких, запоминающихся образах и выстроить сюжет так, что внимание пребывающего в постоянном напряжении читателя ни на секунду не ослабевало.

Особо следует отметить язык — яркий, точный, метафоричный, в сочетании с удивительно тонким чувством юмора. Рансимен не уклоняется от прямой оценки того, о чем пишет. Его можно назвать моралистом, чей морализм, однако, не превращается никогда в назойливый ригоризм. Все происходящее в истории всегда соотносится им с высшей Правдой, с непреходящими ценностями. В 1950-е гг., когда он писал свой труд, в англоязычном мире это еще допускалось. Сегодня такая позиция для западноевропейских авторов — непозволительная роскошь.

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том первый

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. — 496 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1631-8 (том. 1)

ISBN 978-5-7533-1630-1

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том первый - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРОЛОГ. ПРЕДЫСТОРИЯ

ХРОНИКА ПЕРВАЯ: ДВЕ ИМПЕРИИ — ДВЕ РЕЛИГИИ

1. МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ НА СВЯТОМ МЕСТЕ

2. НОВАЯ РЕЛИГИЯ

3. ИМПЕРИЯ НАСТУПАЕТ

ХРОНИКА ВТОРАЯ: ДВА РИМА И ИЕРУСАЛИМ

1. ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК

2. ИМПЕРАТОРЫ И ПАПЫ

3. НАЧАЛО РАЗДЕЛЕНИЯ

4. СТРАННИКИ ГОСПОДНИ

5. НОВЫЙ КРИЗИС ИМПЕРИИ

6. АЛЕКСИАДА

7. РОЖДЕНИЕ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ

8. НОВЫЙ ПОНТИФИК

ЗАВЯЗКА. ХРОНИКА ТРЕТЬЯ: ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

1. СОБОР

2. ПРОПОВЕДЬ И СБОРЫ

3. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ

4. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД БЕДНОТЫ

5. КРЕСТОНОСЦЫ ПРИБЫВАЮТ В СТОЛИЦУ

6. НИКЕЯ

7. ОТ НИКЕИ ДО АНТИОХИИ

8. ВОЗВЫШЕНИЕ БАЛДУИНА

9. У СТЕН АНТИОХИИ

10. КЕРБОГА

11. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД НА ПЕРЕПУТЬЕ

12. ПУТЬ НА ИЕРУСАЛИМ

13. СВЯТОЙ ГОРОД

14. СЕДЬМАЯ ПОБЕДА

15. СУДЬБЫ ПИЛИГРИМОВ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том второй

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. — 480 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1632-5 (том. 2)

ISBN 978-5-7533-1630-1

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том второй - Содержание

ХРОНИКА ЧЕТВЕРТАЯ. ИЕРУСАЛИМСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

1. ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ И ЗАЩИТНИК ГРОБА ГОСПОДНЯ

2. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: ОБЗОР

3. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 1101 г. (АРЬЕРГАРДНЫЙ ПОХОД)

4. НОРМАННЫ В АНТИОХИИ. ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД БОЭМУНДА

5. РАЙМУНД ТУЛУЗСКИЙ И ТРИПОЛИ

6. КОРОЛЬ БАЛДУИН I

7. АНТИОХИЯ И ЭДЕССА

8. БАЛДУИН II

9. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИХОДИТ К ВЛАСТИ

10. ИМПЕРАТОР ИОАНН ДОБРЫЙ

11. ПАДЕНИЕ ЭДЕССЫ

12. ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: ПОДГОТОВКА

13. ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: КАМПАНИЯ

14. ЖИЗНЬ ВО ФРАНКСКОМ ЗАМОРЬЕ

15. НУР АД-ДИН И БАЛДУИН III

16. ВЕЛИКОДУШИЕ МАНУИЛА

17. ЕГИПЕТСКИЙ МАРАФОН

18. МЕЖДУ ДАМАСКОМ И КАИРОМ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПОСТРАНИЧНЫЙ СПИСОК КАРТ

ГОСУДАРСТВА КРЕСТОНОСЦЕВ В СЕВЕРНОЙ СИРИИ (ок. 1120 г.)

ПАЛЕСТИНА В XII В

АРЬЕРГАРДНЫЙ ПОХОД

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ПАЛЕСТИНЕ

ПЛАН ИЕРУСАЛИМА В ПРАВЛЕНИЕ ЛАТИНСКИХ КОРОЛЕЙ

ГОСУДАРСТВА КРЕСТОНОСЦЕВ В ПАЛЕСТИНЕ (ок. 1160 г.)

ВОЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ КОРОЛЯ АМАЛЬРИКА В ЕГИПЕТ

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том третий

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. — 472 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1633-2 (том. 3)

ISBN 978-5-7533-1630-1

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том третий - Содержание

КУЛЬМИНАЦИЯ

ХРОНИКА ПЯТАЯ: ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

1. УСИЛЕНИЕ САЛАДИНА И ОСЛАБЛЕНИЕ ФРАНКОВ

2. СУДЬБА АНДРОНИКА КОМНИНА

3. ПРОКАЖЕННЫЙ КОРОЛЬ И РЕЙНАЛЬД ШАТИЛЬОНСКИЙ

4. РОГА ХАТТИНА

5. ИЕРУСАЛИМ

ХРОНИКА ШЕСТАЯ: ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

1. РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ

2. ПОХОД ФРИДРИХА БАРБАРОССЫ

3. АКРА

4. ПРИБЫТИЕ КОРОЛЕЙ

5. ПЕРВЫЙ ТРИУМФ КРЕСТОНОСЦЕВ

6. МАРШ НА ЮГ

7. ПОСЛЕДНИЕ ПОБЕДЫ РИЧАРДА

РАЗВЯЗКА

ХРОНИКА СЕДЬМАЯ: ПРЕДАТЕЛЬСТВО ХРИСТИАНСТВА

1. НАЧАЛО ВТОРОГО КОРОЛЕВСТВА

2. ИННОКЕНТИЙ III И ЕГО КРЕСТОНОСНЫЕ ПЛАНЫ

3. РОКОВОЙ КОНТРАКТ

4. ОТ ВЕНЕЦИИ ДО КОНСТАНТИНОПОЛЯ

5. У СТЕН ВЕЛИКОГО ГОРОДА

6. ТОРЖЕСТВО КРЕСТОНОСЦЕВ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПОСТРАНИЧНЫЙ СПИСОК КАРТ

ГАЛИЛЕЯ. БИТВА ПРИ РОГАХ ХАТТИНА

ЗАВОЕВАНИЯ САЛАДИНА

ВЛАДЕНИЯ АНЖУЙСКОЙ ДИНАСТИИ

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. БИТВА ПРИ АРСУФЕ

ИМПЕРИЯ САЛАДИНА. КИПРСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

СХЕМА СТЕН КОНСТАНТИНОПОЛЯ

ПЛАН КОНСТАНТИНОПОЛЯ В 1204 г. С УКАЗАНИЕМ ПОЖАРОВ

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том четвертый

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2020. — 656 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1634-9 (том. 4)

ISBN 978-5-7533-1630-1

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том четвертый - Содержание

ХРОНИКА ВОСЬМАЯ: ПАПЫ И ИМПЕРАТОР

1. ЗАМОРЬЕ ПОСЛЕ IV КРЕСТОВОГО ПОХОДА

2. ДЕТСКИЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

3. ПЯТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

4. «STUPOR MUNDI» И ШЕСТОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ШЕСТОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА

6. ЗАМОРЬЕ В XIII ВЕКЕ

7. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ ЗАПАДНЫХ БАРОНОВ. ВТОРИЧНОЕ ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

ХРОНИКА ДЕВЯТАЯ: СЕДЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

1. МОНГОЛЬСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

2. ЛЮДОВИК СВЯТОЙ И НАЧАЛО ПОХОДА

3. КРЕСТОНОСЦЫ В ЕГИПТЕ

4. ЗАМОРЬЕ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ

ХРОНИКА ДЕСЯТАЯ: МОНГОЛЫ И МАМЕЛЮКИ

1. МОНГОЛЬСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

2. БЕЙБАРС И ФРАНКСКОЕ ЗАМОРЬЕ

3. ВОСЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

4. БЕЙБАРС И КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ ПРИНЦЕВ

5. ГОДЫ ПЕРЕМИРИЯ

ХРОНИКА ОДИННАДЦАТАЯ: КОНЕЦ ЗАМОРЬЯ

1. ФРАНКСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОСТОКЕ

2. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗАМОРЬЯ

3. ПАДЕНИЕ ТРИПОЛИ

4. АКРА

ЭПИЛОГ

ХРОНИКА ДВЕНАДЦАТАЯ: КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ ПОСЛЕ ЗАМОРЬЯ

1. ПАДЕНИЕ ЗАМОРЬЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА

2. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД НА АЛЕКСАНДРИЮ

3. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

4. НИКОПОЛЬСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

5. ПОПЫТКИ УНИИ С РИМОМ

6. ПОСЛЕДНЯЯ ОБОРОНА КОНСТАНТИНОПОЛЯ

ИТОГИ

1. CROISADES APRÈS CROISADES

2. ИТОГИ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ ПО СТИВЕНУ РАНСИМЕНУ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (тт.1–4)

БИБЛИОГРАФИЯ

ПОСТРАНИЧНЫЙ СПИСОК КАРТ

ЛАТИНСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГРЕЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО КРЕСТОВОГО ПОХОДА

ДЕТСКИЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

ПЯТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

ИМПЕРИЯ ФРИДРИХА II

ГОСУДАРСТВА КРЕСТОНОСЦЕВ К 1144 г. (МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ)

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIII–XIV вв

СЕДЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

МОНГОЛЫ В СИРИИ И ПАЛЕСТИНЕ

ВОСЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

ВЛАДЕНИЯ КАРЛА АНЖУЙСКОГО

МАМЕЛЮКСКАЯ ИМПЕРИЯ

АКРА

АЛЕКСАНДРИЯ

НИКОПОЛЬСКИЙ ПОХОД

ПОХОД НА ВАРНУ

ОБОРОНА КОНСТАНТИНОПОЛЯ В 1453 г

ЗАВОЕВАНИЯ ОСМАНСКИХ ТУРОК В XIV–XVII вв

Александр Дворкин - Хроники крестовых походов. Том четвертый - Итоги крестовых походов

"Идея крестовых походов надолго пережила свою эпоху и стала одной из констант политического развития западной христианской цивилизации. Призрак Священной войны, безусловно, еще долго бродил по Европе и будоражил умы правителей христианского мира и их подданных, что откликалось удивительными предприятиями в самых разных странах Западной Европы.

Восьмого июля 1497 г. армада из 4-х кораблей под командой капитана Васко да Гамы торжественно вышла из Лиссабона. Она собиралась и снаряжалась под личным наблюдением короля Португалии Жуана I, а после его кончины в 1495 г. — его преемника Мануэла I. Перед экспедицией стояла важная, но, казалось сугубо мирная задача: обогнуть Африку с юга и открыть морской путь в Индию. Но на парусах каравелл были изображены кресты, и все участники экспедиции перед ее началом приняли крестоносные обеты, и воспринимали себя как авангард грядущего Крестового похода.



Португалия, расположенная в самом дальнем углу Европы, практически не успела поучаствовать в Крестовых походах в Святую Землю: ей хватило собственных войн с маврами за отвоевание своих земель. К моменту, когда это Пиренейское государство состоялось, Святая Земля уже прочно находилась в руках мусульман. Собрать христианскую коалицию для ее отвоевания более не представлялось возможным, и главным препятствием португальцам виделась эгоистичная меркантильная политика итальянских торговых республик, не желающих отказываться от своей прибыльной торговли с Востоком. Они поставляли на рынки египетских мамелюков и оттоманских султанов стратегические материалы, а взамен привозили в Европу пряности и восточные предметы роскоши, без которых европейцы уже не могли обойтись. Таким образом, сами же христиане своими христианскими деньгами поддерживали экономику врагов Христа и, соответственно, укрепляли их военную мощь.



Португальские короли пришли к выводу, что, открыв морской путь в Индию, и торгуя со страной пряностей напрямую, они подорвут экономику мусульманских стран, а затем и вовсе заблокируют пути подвоза товаров в Египет через Красное море. В ситуации жесткой блокады неверные вскоре ослабеют, а христианские португальские государи проведут свои победоносные войска со стороны того же Красного моря на Египет, а затем и на Иерусалим. В этом им поможет легендарный Пресвитер Иоанн, правящий своим многочисленным христианским народом в Индии. Таким образом, перед экспедицией Васко да Гамы, помимо открытия морского пути в Индию, ставилась и вторая, не менее важная задача: отыскать царство Пресвитера Иоанна и уговорить его государей принять участие в совместной кампании против врагов веры и Христа.

Мы знаем, что экспедиция, в конце концов, дошла до Индии. Первая задача была выполнена. Но пресвитера Иоанна и его царство отыскать не удалось, хотя португальцы смогли набрести на местные древние христианские несторианское общины. В августе или сентябре 1499 г. Васко да Гама торжественно прибыл в Лиссабон. С ним возвратились лишь два судна и 55 человек из отравившихся в путь более 150 членов команды. Тем не менее, с финансовой точки зрения, экспедиция Васко да Гама оказалась необычайно успешной — выручка от продажи привезённых из Индии товаров в 60 раз превысила затраты на экспедицию. За ней последовала еще одна экспедиция, затем еще одна... Прибыль, которую они приносили, вскоре заставила забыть о первоначальной цели проекта. Португалия активно занялась индийской торговлей и захватом новых колоний на Востоке, что требовало значительных военных усилий, и намечавшийся Крестовый поход так и не состоялся. Но зато, вполне в традиции своих крестоносных предшественников на Ближнем Востоке, португальцы огнем и мечем заставили местные христианские общины перейти в римо-католичество."

