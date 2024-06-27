Немецкая Теология - Theologia Teutonica

Эту книжицу высказал всемогущий вечный Бог через мудрого, рассудительного, правдивого, праведного человека, своего друга, который в прошлом был знатным немецким рыцарем, священником и смотрителем в доме Тевтонского ордена во Франкфурте. Она поучает весьма многим прекрасным познаниям божественной истины и в особенности тому, как, где и по чему можно узнать истинных, праведных друзей Божиих, а также неправедных, ложных вольнодумцев, которые весьма вредны святой Церкви.

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Святой апостол Павел говорит: «Когда же настанет Совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор. XIII, 10). Чтобы понять это утверждение необходимо сперва понять, что есть совершенное и что «то, что отчасти», или частное.

а). Совершенное есть существо, которое в себе и в существе своем содержит и заключает все существа, без которого и вне которого нет истинного постоянного существа. В котором все вещи имеют сущность свою, поскольку оно есть существо всех вещей, и в себе самом неизменно и неподвижно, и, тем не менее, движет и изменяет все прочие вещи (Деян. XVII).

Ь). Частное же (или «то, что отчасти») или несовершенное есть то, что произошло или происходит из этого совершенного, подобно блеску или сиянию, исходящему от солнца, или от света, и есть образование некоего бытия, поэтому оно и называется «тварью» или «несовершенным». И как из всех этих несовершенных вещей нет ни одной совершенной, так и Совершенного нет между этими несовершенными вещами. Несовершенные вещи постижимы, познаваемы и изрекаемы словами и именами. А Совершенное непостижимо всем тварям как таковым из-за собственного могущества, непознаваемо и неизрекаемо. Совершенное потому безымянно, что тварь не может его ни познавать, ни постигать, ни называть, ни мыслить.

с). Итак, когда наступает Совершенное, то человек презирает несовершенное, или частное. Когда же оно наступает? Тогда, говорю я, когда оно, насколько это возможно для твари, познается, чувствуется и вкушается в душе. Но могут спросить: «Если Совершенное непознаваемо и непостижимо для всех тварей, а душа есть тварь, то как оно может познано быть в душе?». Отвечаю: потому-то и говорят, что для тварного, поскольку душа есть тварное, это невозможно. Душа не может своими силами познать Совершенное по причине своего ячества, самости, самолюбия, своеволия и плотского вожделения, в которых она еще придерживается себя самой, любит и ищет себя, как это свойственно всем тварям. Поэтому недостаток познания Совершенного находится целиком в нас, а не в Совершенном. Это подобно тому, как солнце освещает собою весь мир и равно близко как к одному, так и к другому. И хотя его не видит ни один слепец, но это недостаток не солнца, а слепца. И, подобно тому, как солнце не прячет свое ясное сияние, но освещает весь мир (когда ясные и чистые небеса), так же и Бог, Который есть высочайшее Благо, ни от кого не прячется, если Он видит благочестивую душу, полностью очищенную от всех творений. Ибо, освобождаясь от творений, мы становимся восприимчивы для Творца и начинаем принадлежать Ему, ни больше и ни меньше.

Немецкая Теология - Theologia Teutonica

Составление, редакция перевода XIX в., перевод с нем., вступ, ст., примеч. Ивана Фокина. - Санкт-Петербургское общество Мартина Лютера — издательство «Умозрение»: СПб., 2024. — CLVI + 264 с.

ISBN 978-5-6046524-4-2

Немецкая Теология - Theologia Teutonica – Содержание

От издателей

Иван Фокин. «Немецкая теология» как предвестница немецкой Реформации

1. Исторические обстоятельства и основные мотивы написания «Немецкой Теологии»

2. Друзья Бога и автор Iheologia Deutsch а. Общество Друзей Божиих и автор «Немецкой Теологии» Ь. Братья и Сестры Свободного Духа

3. Христианство и средневековая Церковь а. Христианство как новый принцип жизни Ь. Основные мотивы религиозного противостояния римско-католической Церкви в Средние века с. Мистическая теология в Германии середины ХІѴ-ХѴ вв. как духовное приготовление Реформации

4. Духовная сущность Реформации XVI в а. Исторические условия и подготовление Реформации Ь. Программа ״Русской Реформации“ 1721 г

5. Реформационная точка зрения «Немецкой Теологии» а. Сущность христианской мистики Ь. Мистика как первоначальная форма немецкой Науки с. Общий характер средневековой немецкой мистики d. Основная идея «Немецкой Теологии»

6. Методология истинного познания в «Немецкой Теологии» а. Способность постижения высшего Добра: разум и воля Ь. О различии понятий «Бога» и «Божества» с. Предназначение человека d. Жизнь Христа как учение о единении с Богом е. О свободе ложной и истинной



Заключение

Немецкая Теология (Theologia Teutonica)

Приложение