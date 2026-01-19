Паримийник - Полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты - Часть 1

Пей сначала Ветхий Завет, чтобы пить и Новый Завет. Если не будешь пить первый, то не сможешь пить второй. Пей первый, чтобы утолять жажду, пей второй, дабы наслаждаться с избытком. В Ветхом Завете — уколы раскаяния, в Новом — радость <…> Итак, пей из обеих чаш — Ветхого и Нового Заветов — ибо из каждой пьёшь Христа. Пей Христа, ибо Он — виноградная лоза, пей Христа, ибо Он — скала, источившая воду, пей Христа, потому что Он — источник жизни, пей Христа, ибо Он есть река, веселящая своим течением град Божий, пей Христа, поскольку Он есть мир, пей Христа, ибо из чрева его истекут реки воды живой1, пей Христа, чтобы пить Кровь, Которой ты искуплён, пей Христа, дабы пить Его проповедь; а проповедь Его есть Ветхий Завет и проповедь Его есть Новый Завет. Пьётся Священное Писание и вкушается Священное Писание, когда в глубину ума и в природу души нисходит влага вечного Слова; наконец, не только хлебом жив человек, но всяким словом Божиим2. Пей это слово, но пей в нужном порядке: поспеши испить сначала из Ветхого Завета, чтобы пить и из Нового.

Такими словами значение Ветхого Завета для христианина объясняет свт. Амвросий Медиоланский. Согласно святоотеческим толкованиям, Ветхий Завет открывает нам Христа, Его пришествие в мир, искупительную жертву и воскресение, поэтому богослужение Православной Церкви пронизано ветхозаветными текстами либо напрямую, либо в песнопениях и молитвах, раскрывающих христологическое значение ветхозаветных событий. Христос является за богослужением сначала в образах и пророчествах, затем в Своих словах со страниц Евангелия и лишь после этого в таинстве Своих Тела и Крови.

Ветхозаветные тексты в православном богослужении звучат двояко. В большом количестве за суточным богослужением читаются псалмы и библейские песни, которые в древности обычно исполнялись певчески. В меньшем объёме, но с особой торжественностью, звучат другие фрагменты Ветхого Завета — ветхозаветные чтения («парими́и», от греч. παροιμία — «притча»), в которых провозглашаются пророчества о празднуемых новозаветных событиях, раскрывается священная история человечества или преподносится нравственное учение.

В современной практике Православной Церкви паримии звучат на службах навечерия (сочельника) Рождества Христова и Богоявления и на вечерне накануне других двунадесятых и великих праздников, а также дней памяти особо почитаемых святых. В будние дни Великого поста и Страстной седмицы также ежедневно читаются паримии на шестом часе (в Великий Четверг — на первом часе) и на вечерне. Это отголосок древней константинопольской практики предкрещального оглашения, которая состояла из службы тритекти («третье-шестого часа»), обучения оглашаемых священной истории и правилам нравственности и вечерни. Наконец, в Великую Субботу паримии исполняются на вечерне, переходящей в литургию, то есть на службе древнего пасхального бдения, за которым оглашаемые принимали Крещение. Во всех этих случаях паримии звучат в корпусе вечернего богослужения. Особенными случаями являются службы «царских часов» (в Великую Пятницу и накануне Рождества Христова и Богоявления), где паримии положены на каждом часе, и уникальная утреня Великой Субботы, на которой звучат чтения из Ветхого Завета, Апостола и Евангелия.

Паримийник - Полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты - Ч. 1: Паримии Постной и Цветной Триоди

Пер., сост. и вступ. ст. А. А. Андреева и А. А. Мельникова. — Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. — (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 14. Славянские тексты и исследования; т. 1). — 476 с.

ISBN 978-5-907449-35-0

Паримийник - Полное собрание паримий в русском переводе с греческого текста Септуагинты - Ч. 1 – Содержание

Список сокращений

ВВЕДЕНИЕ

ПАРИМИИ ПОСТНОЙ ТРИОДИ

Паримии сырной седмицы

Среда

Пятница

Паримии первой седмицы поста

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Паримии второй седмицы поста

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Паримии третьей седмицы поста

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Паримии четвёртой (средней) седмицы

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Паримии пятой седмицы поста

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Паримии седмицы пальмовых ветвей

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Паримии Воскресенья пальмовых ветвей

Паримии Страстной седмицы

Великий Понедельник

Великий Вторник

Великая Среда

Великий Четверг

Великая Пятница

Великая Суббота

ПАРИМИИ ЦВЕТНОЙ ТРИОДИ

Паримии Преполовения Пятидесятницы

Паримии Вознесения Господня

Паримии шестого воскресенья после Пасхи

Паримии Пятидесятницы

Паримии Воскресенья всех святых

Паримии Воскресенья всех русских святых

Архивные материалы

Источники

Литература

Указатель мест Священного Писания

Именной указатель

Индекс исследователей