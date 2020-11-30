Дворкин - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Книга 1-3
Начало истории Церкви - Вознесение и Пятидесятница. В сошествии Святого Духа на апостолов произошло таинственное перерождение малого стада. Простые рыбаки превратились в бесстрашных проповедников, несущих благую весть всему миру. Сам Иисус стал их силой, и Он Сам начал действовать в Своих последователях и в них пребывать в мире. Проповедь апостолов началась со свидетельства Царствия Божия. Пришествие Спасителя и есть начало Царства: Сын Божий пришел открыть и дать его людям.
Люди, оторванные от Бога грехом, подчинившиеся злу и смерти, потерявшие подлинную жизнь, могут снова, через веру во Христа, познать Бога и в соединении с Ним получить новую - праведную, истинную и вечную - жизнь, для которой они созданы. Мир не принимает Царства Божия, так как он во зле лежит и возлюбил тьму более света. Сын Божий принес людям не только истинное учение, не только знание о Царстве, но и спасение. Зло и грех, властвовавшие над людьми, Он победил Собой, явив совершенный пример послушания и·любви. Царство Божие явлено в Нем Самом в силе Любви, Жертве Богу и людям. И в этой самоотдаче была Его победа над злом, грехом и смертью: Любовь восторжествовала над ненавистью, Истина над ложью, Жизнь над смертью: Бог воскресил Его из мертвых.
Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 1: Становление Церкви
Курс лекций
6-е изд., перераб. и доп.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 264 с.+ цв. вкл. [2].
ISBN 978-5-7429-1218-7
Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 1: Становление Церкви - Оглавление
Предисловие автора к 6-му изданию
О структуре издания
Благодарности
Предисловие к 1-й книге
ВВЕДЕНИЕ
- Глава I. Предмет истории Церкви
- Глава II. Понятие об исторических источниках
- Глава III. Две родины Церкви
КНИГА 1: Становление Церкви
- Глава I. Начало Церкви
- Глава II. Мужи апостольские. Церковное устройство
- Глава III. Гонения
- Глава IV. Развитие структуры Церкви
- Глава V. Апологеты
- Глава VI. Гностицизм
- Глава VII. Священномученик Ириней Лионский
- Глава VIII. Рождение иудаизма
- Глава IX. Ранняя Церковь и общество
- Глава Х. Распространение христианства
- Глава XI. Монтанизм
- Глава XII. Первые церковные разделения. Богословские споры. Новые ереси и расколы
- Глава XIII. Тертуллиан
- Глава XIV. Гонение Декия. Священномученик Киприан Карфагенский
- Глава XV. Александрийская Церковь. Св. Климент Александрийский
- Глава XVI. Ориген. Александрийская и Антиохийская школы христианской мысли
- Глава XVII. Великое гонение Диоклетиана и Галерия
Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 1: Становление Церкви - Предисловие автора к 6-му изданию
Говорят, что каждый автор в первую очередь пишет книгу, которую интересно читать ему самому. Не явился исключением и автор этой книги - я писал книгу, с которой мне самому хотелось бы начать знакомство с историей Церкви. Жанр очерков позволяет автору сосредотачиваться на моментах, кажущихся ему самыми важными. Несомненно, его точка зрения может не совпадать с точкой зрения других людей, которые, например, хотели бы видеть более детальное изложение событий, упоминаемых в книге лишь мимоходом, или, наоборот, могут считать, что он уделяет неоправданно много. внимания не столь значимым для них событиям. Но, наверное, это неизбежно: каждый расставляет акценты по-своему. Наш труд не претендует на статус фундаментального научного исследования. Содержание книги определяется содержанием курса лекций, который автор читал в течение уже тридцати лет последовательно в трех высших учебных заведениях. Курс разрабатывался первоначально для студентов группы церковной журналистики на факультете журналистики МГУ. Затем «доводился до ума» и расширялся, когда автор читал его на историко-филологическом, богословско-философском и библейско-патрологическом факультетах Российского православного университета. В дальнейшем курс дорабатывался на факультете дополнительного образования и миссионерском факу льтете Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Когда автор начинал читать цикл лекций по истории Церкви, он неоднократно сталкивался с отсутствием русскоязычных учебных пособий по этому предмету, которые можно было бы рекомендовать студентам в ответ на их просьбы. Самое надежное и основательное из того, что тогда имелось, - это лекционный курс по истории древней Церкви В. В. Болотова, в начале 1990-х гг. переизданный в виде четырехтомника. Однако этот труд, без которого, несомненно, не может обойтись ни один человек, желающий серьезно заниматься общей историей Церкви, рассчитан на тех, кто обладает некоторой подготовкой и в области истории (в куда более значительном объеме, нежели предлагает современная средняя школа), и в области богословия (хотя бы в рамках семинарского курса), а также владеет древними языками. Иными словами, курс В. В. Болотова рассчитан на слушателей дореволюционных духовных академий. Со времени его написания прошел целый век, обогативший историческую науку, к тому же структура курса весьма сложна, и, наконец, автор его ограничивается временными рамками Вселенских Соборов. Не выходит за их пределы и А. В. Карташев в своем монументальном лекционном курсе. Пособия же по византийскому периоду истории Церкви, по истории балканских Церквей, по истории Церквей на Западе и на Востоке, по периоду оттоманского владычества и пр. - тогда, когда составлялся этот курс, - на русском языке практически отсутствовали в открытом доступе.
Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 2: Церковь в эпоху Вселенских Соборов
Курс лекций
6-е изд., перераб. и доп.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 592 с. + цв. вкл. [ 4] .
ISBN 978-5-7429-1218-7
Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 2: Церковь в эпоху Вселенских Соборов - Оглавление
Предисловие ко 2-й книге
Книга 2: Церковь в эпоху Вселенских Соборов
- Глава I. Император Константин и христианство
- Глава II. I Вселенский Собор в Никее
- Глава III. Арианские споры после Никейского Собора (1)
- Глава IV. Юлиан Отступник
- Глава V. Арианские споры после Никейского Собора (2) II Вселенский Собор
- Глава VI. После II Вселенского Собора
- Глава VII. Христианство и Рим
- Глава VIII. Монашество. Аскетическая литература Блаж. Иероним
- Глава IX. Свт. Иоанн Златоуст
- Глава Х. Блаж. Августин
- Глава XI. Послание апостола Павла к Римлянам 5:12 в понимании св. Иоанна Златоуста и блж. Августина
- Глава XII. III Вселенский Собор
- Глава XIII. «Разбойничий» собор
- Глава XIV. Халкидонский Собор
- Глава XV. Церковь и общество после обращения Константина
- Глава XVI. Церковь: устройство и богослужение
- Глава XVII. Распространение христианства на Востоке
- Глава XVIII. Распространение христианства на Западе
- Глава XIX. Папа Лев Великий и развитие идеи папского верховенства
- Глава ХХ. Монофизитские споры после Халкидонского Собора
- Глава XXI. Эпоха императора Юстиниана
- Глава XXII. Христианский Восток после Юстиниана
- Глава XXIII. Свт. Григорий Великий и период «византийского папства»
- Глава XXIV. Император Ираклий. Персидские войны и зарождение ислама
- Глава XXV. Моноэнергизм и монофелитство. Свт. Софроний Иерусалимский. Прп. Максим Исповедник. VI Вселенский Собор
- Глава XXVI. Юстиниан II-й Пято-Шестой (Трулльский) Собор
- Глава XXVII. Первый период иконоборчества и собор Константина Копронима. Прп. Иоанн Дамаскин
- Глава XXVIII. VII Вселенский Собор и второй период иконоборчества. Прп. Феодор Студит. Торжество Православия
Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 3: Церковь и Византийская империя
Курс лекций
6-е изд" перераб. и доп.
М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 608 с. + цв. вкл. [8].
ISBN 978-5-7429-1218-7
Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 3: Церковь и Византийская империя - Оглавление
Предисловие к 3-й книге
Книга 3: Церковь и Византийскля империя
- Глава I. Постиконоборческий период: общая характеристика
- Глава II. Эпоха Патриарха Фотия. Миссия свв. Кирилла и Мефодия. Крещение Болгарии. Великий собор примирения
- Глава III. Правление императора Льва Мудрого и его преемников. Положение патриарха и императора в Византии. Дело о четырехбрачии императора
- Глава IV. Развитие теории папского верховенства и дальнейшее расхождение Церквей. Апогей могущества Византии. Крещение Руси. События 1054 г
- Глава V. Начало упадка Империи. Завоевания турок. Первый крестовый поход
- Глава VI. Латинские государства в Палестине. Второй и Третий крестовые походы. Углубление разделения Церквей
- Глава VII. Четвертый крестовый поход: плоды разделения Церквей
- Глава VIII. Православный мир после Четвертого крестового похода. Никейская империя. Балканские Церкви
- Глава IX. Sacerdotium и Imperium в поздней Византии
- Глава Х. Возвращение Империи в Константинополь. Монгольская империя и конец государств крестоносцев. Правление Михаила VIII и Андроника II Палеологов
- Глава XI. Характеристика XIV века в церковной истории. Церкви балканских народов. Дальнейшее правление династии Палеологов. Интеллектуальная жизнь в Византии
- Глава XII. Паламитские споры. Свт. Григорий Палама и его учение. Ученики и последователи свт. Григория Паламы
- Глава XIII. Унионистские переговоры. «Авиньонское пленение» папства. Великий западный раскол. Куриалисты и концилиаристы
- Глава XIV. Ферраро-Флорентийский собор (1438-1439)
- Глава XV. Последние годы Империи и падение Константинополя (1453)
- Глава XVI. Нехалкидонские Восточные Церкви от эпохи крестовых походов до турецких завоеваний
- Глава XVII. Грузинская Церковь в эпоху позднего Средневековья
Эпилог. После империи
- Глава I. Церковь и власть неверных
- Глава II. Церковь и инославие
- Глава III. Церковь и национализм на Балканах
- Глава IV. Церковь и новые национальные государства
Основная использованная литература
Некоторые доступные на русском языке источники
Список карт
Общепринятые сокращения в богословских и церковных текстах
Хронологический перечень римских и византийских императоров, константинопольских патриархов и римских пап
Именной и терминологический указатель
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