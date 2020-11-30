Начало истории Церкви - Вознесение и Пятидесятница. В сошествии Святого Духа на апостолов произошло таинственное перерождение малого стада. Простые рыбаки превратились в бесстрашных проповедников, несущих благую весть всему миру. Сам Иисус стал их силой, и Он Сам начал действовать в Своих последователях и в них пребывать в мире. Проповедь апостолов началась со свидетельства Царствия Божия. Пришествие Спасителя и есть начало Царства: Сын Божий пришел открыть и дать его людям.

Люди, оторванные от Бога грехом, подчинившиеся злу и смерти, потерявшие подлинную жизнь, могут снова, через веру во Христа, познать Бога и в соединении с Ним получить новую - праведную, истинную и вечную - жизнь, для которой они созданы. Мир не принимает Царства Божия, так как он во зле лежит и возлюбил тьму более света. Сын Божий принес людям не только истинное учение, не только знание о Царстве, но и спасение. Зло и грех, властвовавшие над людьми, Он победил Собой, явив совершенный пример послушания и·любви. Царство Божие явлено в Нем Самом в силе Любви, Жертве Богу и людям. И в этой самоотдаче была Его победа над злом, грехом и смертью: Любовь восторжествовала над ненавистью, Истина над ложью, Жизнь над смертью: Бог воскресил Его из мертвых.

Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 1: Становление Церкви

Курс лекций

6-е изд., перераб. и доп.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 264 с.+ цв. вкл. [2].

ISBN 978-5-7429-1218-7

Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 1: Становление Церкви - Оглавление

Предисловие автора к 6-му изданию

О структуре издания

Благодарности

Предисловие к 1-й книге

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. Предмет истории Церкви

Глава II. Понятие об исторических источниках

Глава III. Две родины Церкви

КНИГА 1: Становление Церкви

Глава I. Начало Церкви

Глава II. Мужи апостольские. Церковное устройство

Глава III. Гонения

Глава IV. Развитие структуры Церкви

Глава V. Апологеты

Глава VI. Гностицизм

Глава VII. Священномученик Ириней Лионский

Глава VIII. Рождение иудаизма

Глава IX. Ранняя Церковь и общество

Глава Х. Распространение христианства

Глава XI. Монтанизм

Глава XII. Первые церковные разделения. Богословские споры. Новые ереси и расколы

Глава XIII. Тертуллиан

Глава XIV. Гонение Декия. Священномученик Киприан Карфагенский

Глава XV. Александрийская Церковь. Св. Климент Александрийский

Глава XVI. Ориген. Александрийская и Антиохийская школы христианской мысли

Глава XVII. Великое гонение Диоклетиана и Галерия

Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 1: Становление Церкви - Предисловие автора к 6-му изданию

Говорят, что каждый автор в первую очередь пишет книгу, которую интересно читать ему самому. Не явился исключением и автор этой книги - я писал книгу, с которой мне самому хотелось бы начать знакомство с историей Церкви. Жанр очерков позволяет автору сосредотачиваться на моментах, кажущихся ему самыми важными. Несомненно, его точка зрения может не совпадать с точкой зрения других людей, которые, например, хотели бы видеть более детальное изложение событий, упоминаемых в книге лишь мимоходом, или, наоборот, могут считать, что он уделяет неоправданно много. внимания не столь значимым для них событиям. Но, наверное, это неизбежно: каждый расставляет акценты по-своему. Наш труд не претендует на статус фундаментального научного исследования. Содержание книги определяется содержанием курса лекций, который автор читал в течение уже тридцати лет последовательно в трех высших учебных заведениях. Курс разрабатывался первоначально для студентов группы церковной журналистики на факультете журналистики МГУ. Затем «доводился до ума» и расширялся, когда автор читал его на историко-филологическом, богословско-философском и библейско-патрологическом факультетах Российского православного университета. В дальнейшем курс дорабатывался на факультете дополнительного образования и миссионерском факу льтете Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.



Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 2: Церковь в эпоху Вселенских Соборов Когда автор начинал читать цикл лекций по истории Церкви, он неоднократно сталкивался с отсутствием русскоязычных учебных пособий по этому предмету, которые можно было бы рекомендовать студентам в ответ на их просьбы. Самое надежное и основательное из того, что тогда имелось, - это лекционный курс по истории древней Церкви В. В. Болотова, в начале 1990-х гг. переизданный в виде четырехтомника. Однако этот труд, без которого, несомненно, не может обойтись ни один человек, желающий серьезно заниматься общей историей Церкви, рассчитан на тех, кто обладает некоторой подготовкой и в области истории (в куда более значительном объеме, нежели предлагает современная средняя школа), и в области богословия (хотя бы в рамках семинарского курса), а также владеет древними языками. Иными словами, курс В. В. Болотова рассчитан на слушателей дореволюционных духовных академий. Со времени его написания прошел целый век, обогативший историческую науку, к тому же структура курса весьма сложна, и, наконец, автор его ограничивается временными рамками Вселенских Соборов. Не выходит за их пределы и А. В. Карташев в своем монументальном лекционном курсе. Пособия же по византийскому периоду истории Церкви, по истории балканских Церквей, по истории Церквей на Западе и на Востоке, по периоду оттоманского владычества и пр. - тогда, когда составлялся этот курс, - на русском языке практически отсутствовали в открытом доступе.

Курс лекций

6-е изд., перераб. и доп.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 592 с. + цв. вкл. [ 4] .

ISBN 978-5-7429-1218-7

Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 2: Церковь в эпоху Вселенских Соборов - Оглавление

Предисловие ко 2-й книге

Книга 2: Церковь в эпоху Вселенских Соборов

Глава I. Император Константин и христианство

Глава II. I Вселенский Собор в Никее

Глава III. Арианские споры после Никейского Собора (1)

Глава IV. Юлиан Отступник

Глава V. Арианские споры после Никейского Собора (2) II Вселенский Собор

Глава VI. После II Вселенского Собора

Глава VII. Христианство и Рим

Глава VIII. Монашество. Аскетическая литература Блаж. Иероним

Глава IX. Свт. Иоанн Златоуст

Глава Х. Блаж. Августин

Глава XI. Послание апостола Павла к Римлянам 5:12 в понимании св. Иоанна Златоуста и блж. Августина

Глава XII. III Вселенский Собор

Глава XIII. «Разбойничий» собор

Глава XIV. Халкидонский Собор

Глава XV. Церковь и общество после обращения Константина

Глава XVI. Церковь: устройство и богослужение

Глава XVII. Распространение христианства на Востоке

Глава XVIII. Распространение христианства на Западе

Глава XIX. Папа Лев Великий и развитие идеи папского верховенства

Глава ХХ. Монофизитские споры после Халкидонского Собора

Глава XXI. Эпоха императора Юстиниана

Глава XXII. Христианский Восток после Юстиниана

Глава XXIII. Свт. Григорий Великий и период «византийского папства»

Глава XXIV. Император Ираклий. Персидские войны и зарождение ислама

Глава XXV. Моноэнергизм и монофелитство. Свт. Софроний Иерусалимский. Прп. Максим Исповедник. VI Вселенский Собор

Глава XXVI. Юстиниан II-й Пято-Шестой (Трулльский) Собор

Глава XXVII. Первый период иконоборчества и собор Константина Копронима. Прп. Иоанн Дамаскин

Глава XXVIII. VII Вселенский Собор и второй период иконоборчества. Прп. Феодор Студит. Торжество Православия

Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 3: Церковь и Византийская империя

Курс лекций

6-е изд" перераб. и доп.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. 608 с. + цв. вкл. [8].

ISBN 978-5-7429-1218-7

Дворкин Александр - Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Кн. 3: Церковь и Византийская империя - Оглавление

Предисловие к 3-й книге

Книга 3: Церковь и Византийскля империя

Глава I. Постиконоборческий период: общая характеристика

Глава II. Эпоха Патриарха Фотия. Миссия свв. Кирилла и Мефодия. Крещение Болгарии. Великий собор примирения

Глава III. Правление императора Льва Мудрого и его преемников. Положение патриарха и императора в Византии. Дело о четырехбрачии императора

Глава IV. Развитие теории папского верховенства и дальнейшее расхождение Церквей. Апогей могущества Византии. Крещение Руси. События 1054 г

Глава V. Начало упадка Империи. Завоевания турок. Первый крестовый поход

Глава VI. Латинские государства в Палестине. Второй и Третий крестовые походы. Углубление разделения Церквей

Глава VII. Четвертый крестовый поход: плоды разделения Церквей

Глава VIII. Православный мир после Четвертого крестового похода. Никейская империя. Балканские Церкви

Глава IX. Sacerdotium и Imperium в поздней Византии

Глава Х. Возвращение Империи в Константинополь. Монгольская империя и конец государств крестоносцев. Правление Михаила VIII и Андроника II Палеологов

Глава XI. Характеристика XIV века в церковной истории. Церкви балканских народов. Дальнейшее правление династии Палеологов. Интеллектуальная жизнь в Византии

Глава XII. Паламитские споры. Свт. Григорий Палама и его учение. Ученики и последователи свт. Григория Паламы

Глава XIII. Унионистские переговоры. «Авиньонское пленение» папства. Великий западный раскол. Куриалисты и концилиаристы

Глава XIV. Ферраро-Флорентийский собор (1438-1439)

Глава XV. Последние годы Империи и падение Константинополя (1453)

Глава XVI. Нехалкидонские Восточные Церкви от эпохи крестовых походов до турецких завоеваний

Глава XVII. Грузинская Церковь в эпоху позднего Средневековья

Эпилог. После империи

Глава I. Церковь и власть неверных

Глава II. Церковь и инославие

Глава III. Церковь и национализм на Балканах

Глава IV. Церковь и новые национальные государства

Основная использованная литература

Некоторые доступные на русском языке источники

Список карт

Общепринятые сокращения в богословских и церковных текстах

Хронологический перечень римских и византийских императоров, константинопольских патриархов и римских пап

Именной и терминологический указатель