Дворниченко - Российская история с древнейших времен до падения самодержавия
Изучение истории может быть только историографическим. Российская «дорееволюционная» историография — настоящий кладезь знаний об истории нашей страны, который пока, к сожалению, остаётся невостребованным. Достаточно сказать, что лучшее учебное пособие по российской историографии увидело свет в начале Великой Отечественной войны.
Между тем, та давняя историография, будучи, по сути дела, самосознанием и самопознанием народа, сумела познать и понять историю России. У нас,правда, есть главное преимущество перед старой историографией — столетие, которое истекло с тех пор. Само время многое выверило в «дореволюционных» исторических концепциях. Но именно они выявили и проанализировали с большей или меньшей степенью полноты основные проблемы российской исстории:
— власть и народ в истории России;
— Россия и Запад;
— центр и окраины;
— Россия и Восток.
Большинство русских учёных исходило из идеи самобытности России, своееобразия исторического пути нашей страны. Как бы подводя итог дореволюциионным исследованиям и спорам, П.Н. Милюков писал: «Я признал одну правду в утверждениях народников и их предшественников славянофилов: признал глубокое своеобразие русского исторического процесса»
Одним из достижений дореволюционной исторической науки было открытие демократической, земской традиции в истории России. Если историки XVIII в. воспевали лишь любезное их сердцу самодержавие, то историки XIX в. уделили должное внимание роли народа в русской истории.
Концепция истории России, которая безраздельно господствовала до «перестройки», сформировалась в рамках советской историографии на протяжении 30–400х годов ХХ в. Советская историография не без основания именуется ныне «феноменом», который характеризуется такими чертами, как «сращивание с политикой и идеологией», отрицание предшествующей историографии и поиск «всеобщих закономерностей» истории человеческого общества.
Андрей Дворниченко - Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. Учебное пособие
Издательство «Весь Мир», 2010. — 944 c.
ISBN 978-5-7777-0452-8
Андрей Дворниченко - Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. Учебное пособие - Содержание
К читателю
Об изучении русской истории и её «долговременных факторах». Введение
Раздел I. Древнейшие этапы истории России. Славяне в древности.
- Глава 1. Каменный и бронзовый века
- Глава 2. Железный век
- Глава 3. Позднее «железо» и проблема «происхождения» славян
Раздел II. Киевская Русь (до XIII века)
- Глава 4. Общественный строй Киевской Руси: историографическая ситуация
- Глава 5. Восточные славяне и их соседи в VII–X веках
- Глава 6. Киевская Русь в XI–XII веках
- Глава 7. Русь в XIII веке. Борьба с иноземными захватчиками
Раздел III. Земли и народы Руси в XIV–XVI веках.
- Глава 8. Северо - Запад: Великий Новгород и Псков
- Глава 9. Западная Русь и Великое княжество Литовское
- Глава 10. Северо - Восточная Русь: от городов - государств к Московскому царству
Раздел IV. Московское царство в конце XVI и в ХVII веке.
- Глава 11. Казачество — феномен российской истории
- Глава 12. Смутное время в Российском государстве
- Глава 13. Белорусские и украинские земли в XVI–XVII веках
- Глава 14. Правление первых Романовых
Раздел V. Российская империя в XVIII — первой половине XIX века.
- Глава 15. Россия в правление Петра I
- Глава 16. Россия во второй четверти XVIII века. Дворцовые перевороты
- Глава 17. Царствование Екатерины II
- Глава 18. Царствование Павла I
- Глава 19. Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX века
- Глава 20. Экономика и социальная структура. Государство и право
- Глава 21. Русская культура ХVIII — первой половины XIX века
Раздел VI. Россия во второй половине XIX — начале ХХ века.
- Глава 22. Внутренняя политика России в правление Александра II
- Глава 23. Внутренняя политика Александра III
- Глава 24. Внутренняя политика Николая I
- Глава 25. Внешняя политика России во второй половине XIX — начале XX века
- Глава 26. Власть и оппозиция во второй половине XIX — начале ХХ века
- Глава 27. Экономика и социальные отношения. Государство и право
- Глава 28. Русская культура второй половины XIX — начала XX века
Земская и государственная традиции в истории досоветской России. Заключение
Андрей Дворниченко - Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. Учебное пособие - К читателю
Жанр этого исторического сочинения — учебное пособие. Звучит сухо и прозааично. Но именно в этом жанре работали многие первые российские историки. Истоки его находим у М.М. Щербатова, а в трудах К.Н. Бестужева- Рюмина он получил своё полное воплощение. Основатель петербургской исторической школы в своём изложении отечественной истории «старался выдвинуть на первый план государственный и общественный быт, верования и умственное развитие каждой эпохи и сократить изложение событий». Последующие дореволюционные историки предпочитали форму «лекций».
Полагаю, что в современных условиях этот жанр имеет большие возможности. Одна из задач — изложить важнейшие факты отечественной истории. При этом я надеюсь, что без малого тридцатилетний опыт преподавания истории России, приёма вступительных экзаменов, публичных лекций и т.д. поможет мне как автору дать читателю тот компендиум фактов по отечественной истории, который создаст о ней целостное представление.
Но, как говорил В.Г. Белинский, «знание фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи: факты без идей — сор для головы и памяти». Другими словами, сами по себе факты лишь материал для осмысления истории России. Насколько такая задача совместима с жанром «учебного пособия», если учесть, что в исторической науке почти все идеи являются дискуссионными?
Широко распространено мнение о том, что «учебное пособие обыкновенно и вполне основательно избегает всего спорного и ещё не установленного в научной литературе». Но есть и другой подход. Когда в конце 400х годов ХХ века на кафедре истории СССР Ленинградского государственного университета обсуждали вузовский учебник по истории СССР, вышедший в Москве ещё до войны, декан исторического факультета, заведующий кафедрой, профессор В.В. Мавродин говорил: «Я предпочитаю учебники, в которых отражаются новые точки зрения, нежели учебники… «укупоренные», когда даже свои собственные новые работы авторы различных разделов не считают необходимым включить в учебники»
В данном учебном пособии авторская позиция присутствует постоянно. Взгляд автора на историю Отечества опирается на научные труды, которые уже увидели свет; он нашёл отражение и в разделах учебников и других учебных пособий, которые вышли многими изданиями. Я пришёл к выводу, что настало время объединить научные и «учебные» изыскания и представить своё видение нашей истории досоветского времени.
Россию, идёт ли речь о современности или о её прошлом, чаще всего или ругают или восхваляют. Трюизмом стало и знаменитое «умом Россию не понять», которое обыгрывается пишущими, что называется, «в меру своей испорченности». Между тем нам, живущим в России, главное — понять её, ибо, как гласит восточная мудрость, понимание приносит облегчение и не даёт проникнуть в душу отраве забвения.
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