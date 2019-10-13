Изучение истории может быть только историографическим. Российская «дорееволюционная» историография — настоящий кладезь знаний об истории нашей страны, который пока, к сожалению, остаётся невостребованным. Достаточно сказать, что лучшее учебное пособие по российской историографии увидело свет в начале Великой Отечественной войны.

Между тем, та давняя историография, будучи, по сути дела, самосознанием и самопознанием народа, сумела познать и понять историю России. У нас,правда, есть главное преимущество перед старой историографией — столетие, которое истекло с тех пор. Само время многое выверило в «дореволюционных» исторических концепциях. Но именно они выявили и проанализировали с большей или меньшей степенью полноты основные проблемы российской исстории: