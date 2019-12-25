Дьяченко - Учение о слове (λόγος) человека святителя Григория Нисского
Монография Г. В. Дьяченко, посвященная категории слова, имеет, с моей точки зрения, исключительное значение для эволюции современной богословской науки, поскольку любое богословское суждение так или иначе вовлечено в проблемы интерпретации вербальных («словесных») данных, представляя собой вербальный материал, или «слово». Исследование Г. В. Дьяченко продолжает ряд авторов и работ, трактующих феномен слова с точки зрения богословия, философии, филологии, лингвистики, культурологии и даже психологии.
Богословский ракурс, определяющий главную специфику монографии, обязывает автора встать на вершину, с которой обозреваются разнообразные преломления почтенной проблемы логоса. Богословские интуиции свт. Григория Нисского не просто излагаются и систематизируются, а интерпретируются заново в связи с антропоцентричными тенденциями современного гуманитарного знания, открываются и актуализуются на новом этапе, в новых теоретических условиях. В результате для понимания «слова» обнаруживается некое начало, обозначается древняя точка отсчета, некогда созданная богословием каппадокийского отца, т. е. христианским богословием, для вполне современного размышления, и светско-академического, и богословского.
Дьяченко Галина - Учение о слове (λόγος) человека святителя Григория Нисского
М.: Индрик, 2019. 320 с.
ISBN 978-5-91674-566-5
Дьяченко Галина - Учение о слове (λόγος) человека святителя Григория Нисского - Содержание
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Антропологический аспект слова (λόγος), или человек примышляющий
- І. 1. Ум как образ Божий
- І. 2. Тело
- І. 3. Примышление (επίνοια) как умно-телесная деятельность
- ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I
ГЛАВА II. Духовно-гносеологический аспект слова (λόγος), или примышление со стороны ума
- II. 1. Общая характеристика познавательной деятельности человека
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ΙΙ. 2. Познание твари
- ΙΙ. 2.1. Познаваемость чувствами явления (φαινόμενον), но не сущности (ουσία) твари
- ΙΙ. 2.2. Тварь как «глас» слова (λόγος) Божия
- IІ. 2.3. Содержащее слова (λόγοι) Божии Слово (Λόγος) Божие
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ΙΙ. 3. Созерцание Бога
- ΙΙ. 3.1. Непознаваемость Бога чувствами ни по сущности (κατ ούσίαν), ни в действиях (δια των ενεργειών)
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ΙΙ. 3.2. Созерцаемость Бога верой не по сущности (κατ’ ούσίαν), а в действиях (δια τών ενεργειών)
- II. 3.2.1. В твари
- ΙΙ. 3.2.2. В добродетельном уме человека
- II. 3.2.3. В Святом Писании
- ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II
ГЛАВА III. Лингвистический аспект слова (λόγος), или примышление со стороны имени
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III. 1. Общая характеристика словесной деятельности человека
- III. 1.1. Слово (λόγος) со стороны имени
- III. 1.2. Слово (λόγος) со стороны ума
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ΙΙΙ. 2. Слова (λόγοι) о Боге, или «богословские имена» (θεολογικα ονόματα)
- III. 2.1. Мысленное подобие (όμοίωμα)
- ΙΙΙ. 2.2. Созерцаемое действие Божие как Первообраз слова (λόγος) о Боге
- ΙΙΙ. 2.3. «Подобие» имени
- ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ III
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Предметный указатель
Именной указатель
Указатель библейских цитат
ПРИЛОЖЕНИЕ
Окончание трактата « Слово о Святом Духе против Македониан духоборцев (Adversus Macedonianos)». Текст и перевод
SUMMARY
Дьяченко Галина - Учение о слове (λόγος) человека святителя Григория Нисского - Вместо предисловия
Книга Галины Викторовны Дьяченко «Учение о слове (λόγος) челове׳ ка святителя Григория Нисского» является серьёзным теологическим и филологическим исследованием, посвящённым различным сторонам богословского, философского и, в частности, ономатологического учения одного из трёх Великих Каппадокийцев. В своём исследовании автор многосторонне и корректно раскрывает различные аспекты значения понятия «слово» (λόγος) в наследии святителя Григория. При этом она касается здесь целого ряда многообразных и весьма актуальных для святителя Григория тем в его антропологическом, гносеологическом учении, а также в изъяснении им принципов и характера словесной деятельности человека. Автор монографии также достаточно подробно разбирает отдельные стороны мистического учения святителя Григория. Вместе с тем, помимо понятия «λόγος», вынесенного в заголовок книги, одним из центральных и системообразующих для работы терминов также является и важнейшее для святителя Григория понятие επίνοια. Одним из безусловных достоинств исследования является укоренённость авторской позиции в церковном Предании, догматическая корректность изложения, верность взгляда на богословское святоотеческое наследие в целом, а также правильные анализ и оценка основных догматических интуиций тех или иных конкретных древнецерковных писателей.
Сохраняя на страницах своей книги необходимую объективность научного подхода к избранной теме, автор в то же время не стесняется заявить и свою критическую позицию в отношении ложного имяславческого учения XX столетия, чьи идейные основания, как известно, коренятся в том числе и в евномианских взглядах; как мы помним, именно в полемике с данным направлением крайнего арианства формулировалось учение святителя Григория Нисского об именах, впрочем, как и его гносеологическая и лингвистическая богословские теории в целом. В этом, как мне представляется, ещё одно положительное достоинство данного монографического исследования. Полагаю, что именно такие работы, имеющие ярко выраженный оригинальный характер, касающиеся самых значимых и актуальных ныне научных вопросов в области патрологии и филологии, предлагающие чёткое и систематическое видение особенностей богословия того или иного Святого Отца, и должны быть востребованы сегодня - в наших отечественных богословии и языкознании.
Малков Пётр Юрьевич, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной Библейско-богословской комиссии
Москва, 2017
спасибо