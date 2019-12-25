Монография Г. В. Дьяченко, посвященная категории слова, имеет, с моей точки зрения, исключительное значение для эволюции современной богословской науки, поскольку любое богословское суждение так или иначе вовлечено в проблемы интерпретации вербальных («словесных») данных, представляя собой вербальный материал, или «слово». Исследование Г. В. Дьяченко продолжает ряд авторов и работ, трактующих феномен слова с точки зрения богословия, философии, филологии, лингвистики, культурологии и даже психологии.

Богословский ракурс, определяющий главную специфику монографии, обязывает автора встать на вершину, с которой обозреваются разнообразные преломления почтенной проблемы логоса. Богословские интуиции свт. Григория Нисского не просто излагаются и систематизируются, а интерпретируются заново в связи с антропоцентричными тенденциями современного гуманитарного знания, открываются и актуализуются на новом этапе, в новых теоретических условиях. В результате для понимания «слова» обнаруживается некое начало, обозначается древняя точка отсчета, некогда созданная богословием каппадокийского отца, т. е. христианским богословием, для вполне современного размышления, и светско-академического, и богословского.

Дьяченко Галина - Учение о слове (λόγος) человека святителя Григория Нисского

М.: Индрик, 2019. 320 с.

ISBN 978-5-91674-566-5

Дьяченко Галина - Учение о слове (λόγος) человека святителя Григория Нисского - Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Антропологический аспект слова (λόγος), или человек примышляющий

І. 1. Ум как образ Божий

І. 2. Тело

І. 3. Примышление (επίνοια) как умно-телесная деятельность

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I

ГЛАВА II. Духовно-гносеологический аспект слова (λόγος), или примышление со стороны ума

II. 1. Общая характеристика познавательной деятельности человека

ΙΙ. 2. Познание твари ΙΙ. 2.1. Познаваемость чувствами явления (φαινόμενον), но не сущности (ουσία) твари ΙΙ. 2.2. Тварь как «глас» слова (λόγος) Божия IІ. 2.3. Содержащее слова (λόγοι) Божии Слово (Λόγος) Божие

ΙΙ. 3. Созерцание Бога ΙΙ. 3.1. Непознаваемость Бога чувствами ни по сущности (κατ ούσίαν), ни в действиях (δια των ενεργειών) ΙΙ. 3.2. Созерцаемость Бога верой не по сущности (κατ’ ούσίαν), а в действиях (δια τών ενεργειών) II. 3.2.1. В твари ΙΙ. 3.2.2. В добродетельном уме человека II. 3.2.3. В Святом Писании

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II

ГЛАВА III. Лингвистический аспект слова (λόγος), или примышление со стороны имени

III. 1. Общая характеристика словесной деятельности человека III. 1.1. Слово (λόγος) со стороны имени III. 1.2. Слово (λόγος) со стороны ума

ΙΙΙ. 2. Слова (λόγοι) о Боге, или «богословские имена» (θεολογικα ονόματα) III. 2.1. Мысленное подобие (όμοίωμα) ΙΙΙ. 2.2. Созерцаемое действие Божие как Первообраз слова (λόγος) о Боге ΙΙΙ. 2.3. «Подобие» имени

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Предметный указатель

Именной указатель

Указатель библейских цитат

ПРИЛОЖЕНИЕ

Окончание трактата « Слово о Святом Духе против Македониан духоборцев (Adversus Macedonianos)». Текст и перевод

SUMMARY

Дьяченко Галина - Учение о слове (λόγος) человека святителя Григория Нисского - Вместо предисловия

Книга Галины Викторовны Дьяченко «Учение о слове (λόγος) челове׳ ка святителя Григория Нисского» является серьёзным теологическим и филологическим исследованием, посвящённым различным сторонам богословского, философского и, в частности, ономатологического учения одного из трёх Великих Каппадокийцев. В своём исследовании автор многосторонне и корректно раскрывает различные аспекты значения понятия «слово» (λόγος) в наследии святителя Григория. При этом она касается здесь целого ряда многообразных и весьма актуальных для святителя Григория тем в его антропологическом, гносеологическом учении, а также в изъяснении им принципов и характера словесной деятельности человека. Автор монографии также достаточно подробно разбирает отдельные стороны мистического учения святителя Григория. Вместе с тем, помимо понятия «λόγος», вынесенного в заголовок книги, одним из центральных и системообразующих для работы терминов также является и важнейшее для святителя Григория понятие επίνοια. Одним из безусловных достоинств исследования является укоренённость авторской позиции в церковном Предании, догматическая корректность изложения, верность взгляда на богословское святоотеческое наследие в целом, а также правильные анализ и оценка основных догматических интуиций тех или иных конкретных древнецерковных писателей.

Сохраняя на страницах своей книги необходимую объективность научного подхода к избранной теме, автор в то же время не стесняется заявить и свою критическую позицию в отношении ложного имяславческого учения XX столетия, чьи идейные основания, как известно, коренятся в том числе и в евномианских взглядах; как мы помним, именно в полемике с данным направлением крайнего арианства формулировалось учение святителя Григория Нисского об именах, впрочем, как и его гносеологическая и лингвистическая богословские теории в целом. В этом, как мне представляется, ещё одно положительное достоинство данного монографического исследования. Полагаю, что именно такие работы, имеющие ярко выраженный оригинальный характер, касающиеся самых значимых и актуальных ныне научных вопросов в области патрологии и филологии, предлагающие чёткое и систематическое видение особенностей богословия того или иного Святого Отца, и должны быть востребованы сегодня - в наших отечественных богословии и языкознании.

Малков Пётр Юрьевич, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной Библейско-богословской комиссии

Москва, 2017