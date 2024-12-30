В Англии, в графстве Девоншир, недалеко от города Солсбери, есть мрачная болотистая равнина. Именно этот унылый край торфяных болот и невысоких холмов стал сценой, на которой разворачивалось действие широко известной повести Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей». Путешественнику, оказавшемуся здесь, кажется, что «...современная Англия остается где-то позади, а вместо нее видишь вокруг лишь следы жилья и трудов доисторического человека. Это давно исчезнувшее племя напоминает о себе повсюду — вот его пещеры, вот могилы, вот огромные каменные глыбы, оставшиеся там, где, по- видимому, были его капища». Такой увидел Солсберийскую равнину Шерлок Холмс. Только пещеры, древние камни, могилы и капища — языческие храмы — нисколько не заинтересовали знаменитого сыщика, увлеченного криминальным расследованием. Но разгадка тайн древности — занятие не менее увлекательное, захватывающее и сложное.

И одна из таких волнующих воображение тайн — загадочный и величественный Стоунхендж, возвышающийся посреди Солсберийской равнины. Эта величественная циклопическая постройка из камня настолько огромна, что увидеть ее целиком можно лишь с большой высоты. Только глядя в иллюминатор самолета, можно увидеть всю систему концентрических окружностей, отмеченных лунками, земляными валами и огромными камнями-мегалитами. Удивительно, насколько эти окружности ровные, словно проведенные с помощью какого-то гигантского циркуля. Стоунхендж так стар, что история не донесла до нас хоть каких-нибудь обрывочных сведений о его строителях и целях, с которыми грандиозный памятник сооружался посреди мрачной пустоши. Кто и зачем построил Стоунхендж?

Что это — храм, древнее кладбище или нечто иное? Как могли древние люди, жившие на рубеже каменного и бронзового веков, сотворить столь сложное сооружение без современных инструментов и машин? Ответить на эти вопросы человечество пытается уже не одно столетие. Над разгадкой тайны Стоунхенджа ломают головы археологи, историки, химики, физики, астрономы. Благодаря стараниям ученых и сложнейшим научным исследованиям кое-что уже стало ясным, и завеса таинственности над Стоунхенджем немного отодвинулась. Немного, но не до конца: древние мегалиты хранят еще множество загадок, которые, возможно, так никогда и не откроются людям. Тайнам Стоунхенджа, уже разгаданным или до сих пор непознанным, и посвящена эта книга.

Галина Дятлева, Людмила Смирнова - Камни Стоунхенджа, или у истоков европейской культуры

М.: ACT, 2005, 253 с.: ил.

Серия "Невероятная реальность"

ISBN 5- 029140־17-Х

Галина Дятлева, Людмила Смирнова - Камни Стоунхенджа, или у истоков европейской культуры - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 БУДОРАЖАЩИЙ ВООБРАЖЕНИЕ: ЛЕГЕНДЫ, НЕБЫЛИЦЫ, РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ

ГЛАВА 2 КТО ОНИ — СТРОИТЕЛИ СТОУНХЕНДЖА?

ГЛАВА 3 СКОПЛЕНИЕ ГИГАНТСКИХ КАМНЕЙ, ИЛИ КАК ВОЗДВИГАЛСЯ СТОУНХЕНДЖ

ГЛАВА 4 СТОУНХЕНДЖ НЕ ОДИНОК

ГЛАВА 5 СТОУНХЕНДЖ — ХРАМ СОЛНЦА И ЛУНЫ, ОБСЕРВАТОРИЯ ИЛИ КОМПЬЮТЕР КАМЕННОГО ВЕКА?

ГЛАВА 6 ДРУГИЕ ГИПОТЕЗЫ

СЛОВАРЬ ИМЕН, НАЗВАНИЙ И ТЕРМИНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ