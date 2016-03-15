Педагогика это наука о воспитании. Это слово происходит из rреческоrо языка и состоит из двух слов: pais (мальчик) и ago (веду). Оно напоминает о Древней Греции, rде в боrатых семьях для детей держали домашних воспитателей. В их обязанности входило в том числе сопровождение воспитанников в школу при этом они несли их школьные принадлежности.

В Древней Греции а позднее в Риме задачу учителя характеризовало такое высказывание: Quem dii oderunt, pedagogum fecerunt ("Koгo боги невзлюбили, тoro сделали педагогом»). Христианская точка зрения на этот счет абсолютно иная. Священное Писание ставит это занятие выше мноrих друrих: «И paзумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие мноrих к правде как звезды, во веки, навсеrда» (Дан 12.3).

Один из крупнейших педаrоrов нашеrо времени (Томасео) это различие во взrлядах объясняет следующим образом: «Если к задаче воспитателя подходить как к работе, то это - самое трудное занятие, а если ее воспринимать как призвание, она становится одним из самых блаrородных и важных занятий». Добавим такое замечание: разница между работой и призванием основана на том, что работу дают и оплачивают люди, а призвание Бог.

Жан Дюбуа - Педагогика

Брюссель 1997, Издательство «Жизнь С Боrом»

125 стр.

Жан Дюбуа - Педагогика - Содержание

І. О ВОСПИТАНИИ ВООБЩЕ

Гордыня

Скупость

Блуд

Чревоугодие

Зависть

Гнев

Лень

ІІ. О ВОСПИТАНИИ В СЕМЬЕ

Глава 1 Учим детей: основным добродетелям первая из которых - послушание, вторая - справедливость, третья - любовь, а четвертая - набожность

Глава 2 Учим детей: послушанию

Глава 3 Учим детей: быстрому послушанию

Глава 4 Учим детей: точному послушанию

Глава 5 Учим детей: разумному послушанию

Глава 6 Учим детей: не только полному rотовности, быстрому, точному и разумному, но в то же время и полному веры послушанию

Глава 7 Учим детей: справедливости, выражающейся в уважении к авторитетам и послушании в отношении них

Глава 8 Учим детей: справедливости, позволяющей ценить чужую собственность, в первую очередь, духовную

Глава 9 Учим детей: справедливости, которая помоrает сдержать слово

Глава 10 Учим детей: справедливости, обращающейся наше внимание на потребности общества

Глава 11 Учим детей: справедливости, помоrающей предотвратить возможное зло и исправить уже совершенное

Глава 12 Учим детей: справедливости, заботящейся о порядке

Глава 13 Учим детей: справедливости, которая не нарушает правил хорошеrо тона

Глава 14 Учим детей: любви, которая является второй опорой любоrо воспитания

Глава 15 Учим детей: любви, которая не просто блаrожелательна, но кроме Toro и блаrотворительна

Глава 16 Учим детей: любви, выражающейся не только в подарках, но и в служении

Глава 17 Учим детей: любви, готовой прощать

Глава 18 Учим детей: самолюбия, но не эrоизма.

Глава 19 Учим детей: самолюбия, приучая их к иrрам

Глава 20 Учим детей: самолюбия, выражающеrося в целомудренной скромности и безупречной чистоте в половой сфере

Глава 21 Учим детей: прежде Bcero любить свою душу.

ІІІ. О ВОСПИТАНИИ ВНЕ СЕМЬИ

Предупредительная система Дона Боско

Источники

Возникновение

Характеристика

Основы

Цель и средства

Метод

Ассистирование

Игра

О воспитании в духе чистоты

ЗАМЕЧАНИЕ: Res clamat ad dominum

Приложение. Профессор Дондейн. Христианство может и должно быть силой миролюбия в современном мире.

Жан Дюбуа - Педагогика - Введение

Второе значение слова «мир» относится не к нe бесному дару, явленному людям и ставшему действен ным через смерть и воскресение Иисуса Христа, но к временной и земной реальности, связанной с жизнью общества в этом мире. Это то значение, которое мы имеем в виду, коrда утром раскрываем rазету, чтобы узнать, как обстоит дело мира в мире. В общем, здесь слово «мир» означает идеальную форму сосуществования, то, к чему стремится всякое общество. В этом смысле понятие «мир» является предельным поняти ем, идеей идеалом. Разберем подробнее содержание этоrо идеала.

Прежде Bcero, в идее мира заключено больше, чем простое отсутствие войны. Такое состояние мира, которое обеспечивало бы порядок и общественное спо койствие насилием и диктатурой и нисколько не заботилось бы об упразднении несправедливостей соци альной жизни, было бы вcero только обманом и карикатурой на подлинный мир. Друrими словами, если можно определить мир как «спокойствие при порядке», то лишь при условии, что под «порядком» мы подразумеваем не безразлично какой порядок вещей, а порядок человечный спо кой ное и упорядоченное сосуществование различных свобод. Как это понимать? Очевидно, что недостаточно механическоrо сложения различных свобод: это снова сводило бы их к безжизненным вещам. Для подлинногo сосуществования свобод необходимо, чтобы они все признавались во взаимном и действенном уваже нии; словом, применяя ставшее общеизвестным выражение французскоrо мыслителя Мерло- Понти: «He обходимо подлинное признание одноrо человека дpyrим» .

При этом следует придать понятию «признание» всю ero силу. Здесь дело идет не об отвлеченном тeoретическом, умозрительном признании, но о подлинном, действенном и реальном, т.е. об уважении на дeле о постоянной заботе о человеке и о том, что дела ет ero подлинно человеком. Следовательно, нет под линноrо признания, если нет воли к такому призна нию. Эта воля не уничтожает напряженных состояний и конфликтов, но стремится их преодолеть, даже использовать их для лучшеrо сосуществования, более достойноrо человека. В этом смысле можно сказать, что подлинный мир нечто больше, чем фактическое положение вещей или существующий порядок; это еще и нравственное качество, т.е. динамическое свой ство души, стремящейся ко все лучшему миру. Но если нет мира вне взаимноrо признания свобод, то нужно еще отметить, что человеческая свобода практически воплощается и осуществляется в своей материальной и социальной среде и ею обусловлива ется. Уважать, признавать свободу ближнеrо значит же лать создания для Hero материальных, экономических и социальных условий, способствующих развитию свободы. Взаимное признание человека человеком было бы пустым и обманчивым чувством и, следовательно, ложью, если бы оно не выражалось в более справедли вом и более достойном человека общественном и co циальном строе.

Подлинный мир должен быть плодом правды, спра ведливости: «Мир - дело справедливости» (девиз папы Пия XII). И поэтому пацифизм" во что бы то ни стало жертвующий наивысшими ценностями, как, Haпример, истиной, справедливостью, свободой совecти, ради только внешнеrо и поверхностноrо спокой ствия, является лжемиролюбием" так как он лишает идею мира ее подлинной внутренной сущности. Из вcero сказанноrо следует, что мир как плод спра ведливости историческая реальность, развивающаяся в ходе истории" и что человек миротворец при зван постоянно ее воссоздавать и обретать вновь и вновь, по мере тогo как изменяется положение человека в мире. То, что называли справедливостью в Средние века, было бы для нас, при наличии совpeменных возможностей техники и развития человечес кoro сознания, величайшей несправедливостью. Kap динал Фельтен высказал в своей речи о мире (11 дек. 1951 r.) очень правильную мысль: содержание слова «мир» изменилось с течением времени. «Раньше, сказал он, слово «мир» вызывало представление о мире как о противоположности конфликту и идею союза, доrовора, как ero определение. В наше время понятие «мир» приняло друrие измерения. Речь идет не только о том, чтобы обрести спокойствие и восстановить порядок, нужно создать еще несуществую щий порядок, без котoporo никоrда больше не будет спокойствия.