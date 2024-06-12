Дюмезиль - Мифы и боги индоевропейцев

Жорж Дюмезиль никогда не стремился к популяризации: в его огромной библиографии почти нет синтетических работ, предназначенных для широкой публики, «образованной», но мало знающей о его исследованиях. Даже такая ясно написанная работа, как «Тройственная идеология индоевропейцев», предполагает со стороны читателя минимальный объем знаний об индоевропейцах или об исходных принципах сравнительного метода, на которых Дюмезилю не было надобности останавливаться. Однако в 1949 году, с промежутком в несколько месяцев, он опубликовал два текста, предназначенных для презентации его работ более широкому кругу, нежели круг его постоянных читателей: первую главу «Материал, предмет и средства исследования» из первоначально предназначавшейся для англосаксонской публики книги <<Индоевропейское наследие в Риме» и вступительную лекцию, прочитанную в Коллеж де Франс 1 декабря 1949 года. Здесь воспроизводится второй из этих текстов:

«Господин ректор, дорогие коллеги, дамы и господа!

Те исследования, которые намерен предать гласности Коллеж де Франс, названы несколько неправильно. Речь не идет о "индоевропейской цивилизации", как в тех случаях, когда говорят о цивилизации ассирийцев, китайцев или римлян, исходя из непосредственных наблюдений и описаний.

А на что опереться, если нет ни архивов, ни письменных документов, ни памятников? Где по крайней мере индоевропейские реалии, которые существуют, может быть, и нельзя даже предположить, каким образом они позволят однажды утверждать, что они принадлежали человеческой группе, которая пять тысяч лет тому назад говорила на общем языке, от которого произошли т. н. индоевропейские языки, как позже романские языки отпочковались от латинского. Мы хорошо видим - именно благодаря сравнению языков, - что люди этой группы умели лепить, прясть, шить, управлять повозками и имели корабли, потому что латинские слова .fingo, пео, suo, veho, navis, как и другие, имеют точные соответствия в других языках, от индоиранских до германских; исходя из соответствий в этих трех языковых группах, исторически разделившихся, индоиранской, германской и латинской, мы приходим к выводу, что индоевропейцы обрабатывали металл, представляющий собой разновидность бронзы. Но ни на каком керамическом изделии, ни на каком обломке повозки или корабля, ни на каком доисторическом предмете, вырытом из земли, нет надписи "индоевропейцы".

Соответствие латинского ensis и "аси" ведического санскрита позволяет утверждать, что какая-то разновидность меча называлась этим словом у всех индоевропейцев или их части. В витринах музеев Центральной и Восточной Европы можно увидеть мечи, владельцы которых за три тысячи лет до нашей эры обычно ставили свое имя, но никаким рациональным способом не связать это оружие с этим существительным. Говоря обобщенно, между теми прекрасными и все более богатыми урожаями, которые собирают археологи доисторических эпох на полях раскопок, и понятием "индоевропейский народ", которое родилось как необходимый вывод, сделанный после лингвистических исследований, длившихся полтораста лет, все более точных и убедительных, и этой конкретной коллекцией фактов, относящихся к материальным цивилизациям, и этой национальной общности, не прослеживается никакой реальной связи. И мы занимаемся этими не идентифицированными следами больше, чем самими индоевропейцами.

Дюмезиль, Ж. - Мифы и боги индоевропейцев

М.: Тотснбург, 2024. - 320 с.

Дюмезиль, Ж. - Мифы и боги индоевропейцев – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Глава I. В поисках «идеологии» индоевропейцев

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ТРОЙСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ ИНДОЕВРОПЕЙIЩВ

Глава II. Три космические и общественные функции

Глава III. Тройственная теология

Глава IV. Различные функции в теологии, мифологии и в эпосе

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. КАК ДЕЛАЕТСЯ ИСТОРИЯ

Глава V. Архангелы Зороастра и римские цари Цицерона

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. РАССУЖДЕНИЕ О МЕТОДЕ

Глава VI. Заметки о трехфункциональной интерпретации индоевропейских браков

Глава VII. Реабилитация Снорри

ПЯТАЯ ЧАСТЬ. ФИАС СИКОФАНТОВ

Глава VIII. Pro dorno revisited

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. LUDUS SCIENТIAE

ОТКУДА ВЗЯТЫ ТЕКСТЫ

БИБЛИОГРАФИЯ