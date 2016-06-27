В центре — святой Иоанн, он весе закутан в хламиду, напоминающую те широкие облачения, которые надевают священники перед причастием.

Всей своей сосредоточившейся душой он не пишет, но читает, и мы видим ею в профиле. Не знаю, являло ли когда-нибудь искусство образ более святой, более проникнутый властностью и вместе с тем мужественным рвением, чем этот друг Иисуса в его юношеской суровости.

Он прикладывает к губам палец священной руки, прикасавшейся к Слову (другая рука прижата к сердцу), и вспоминается первая строка Послания: «О том, что мог слышали, что видели своими очами и что осязали руки наши, о Слове жизни». Он не просто читает, он священнодействует. Я войду к Престолу Божию, как говорит и сегодня каждый священник во время Входной, — к Богу, радующему мою юность. И из уст этого молодого человека три старика, создатели трех синоптических Евангелий, обступившие и ободряющие егоу сл&гшат подтверждение их повествования. Да> говорят они, это правда!

В глубине — Матфей, собравший бороду в горсте, представляющий все поколения Древнего Закона, будто вспоминает и размышляет. За ним — Лука, склонивший чело9 знающий все заранее, поднял руку и отодвигает завесу. Внемли, Небо! И тог, земля, прислушайся к Благой Вести! И, наконец последний евангелист, с курчавой, словно у быка, шевелюрой, с упрямым лбом, широкой нижней челюстью и пером в руке, собирающийся писать — это действие, это разум, подкрепленный силой, ютовый стать проповедью.

Иоанн читает Бога, Матфей вспоминает и размышляет, Лука открывает завесу, Марк действует.

о. Пьер Дюмулен - Евангелие от Иоанна - Комментарий

Пер. с франц. Ю. Куркиной. - СПб: Изд-во св. Петра, 2003. — 184 с. без илл.

ISBN 5-93247-017-8

Пьер Дюмулен - Евангелие от Иоанна - Комментарий - Содержание

Введение: "Видевший засвидетельствовал" (Ин 19, 35)

1. Кто же этот ученик?

2. План Евангелия ЭКСКУРСЫ Экскурс 1: Историческая ценность и связь с синоптиками

Экскурс 2: Символизм

Экскурс 3: Обобщение Писания

Некоторые из тем, имеющих истоки в Библии Часть I: КНИГА ЗНАКОВ Глава 1: Пролог (Ин 1, 1-18) 1. Слово

2. Динамика Пролога Глава 2: Первая неделя служения (Ин 1,19 - 2,12) 1. Свидетельство Иоанна Крестителя (1, 19-34)

2. Призвание учеников (1, 35-51)

3. Первое чудо в Кане (2, 1-12), первый знак Глава 3: Первая Пасха: Новый Культ (Ин 2, 13-4, 54) 1. Новый Храм (2, 13-25)

2. Встреча с Никодимом (3, 1-21): Пасхальный катехизис

3. Поклонение в Духе и Истине: Самариика (4, 7-29)

4. Второе чудо в Кане (4, 46-54), второй знак

5. Заключение: Or Каны к Кане Глава 4: Суббота: Слово и Писание (Ин 5, 1-47) 1. Исцеление у купальни (5, 1-18), третий знак

2. Речь о субботе и Законе (5, 19-47) Глава 5: Вторая Пасха: Хлеб Жизни (Ин 6, 1-71) 1. Умножение хлебов (6, 1-15), четвертый знак

2. Хождение но водам (6, 16-21), пятый знак

3. Речи о Хлебе жизни (6, 22-59)

4. Реакция учеников и исповедание Петра (6, 60-71) Глава 6: Праздник кущей (Ин 7-9) 1. Восхождение в Иерусалим (7,1-13)

2. Процесс против Христа (7, 25 - 8, 59)

3. Обещание живой воды и тема света (7, 37-39 и 8, 12)

4. Прощение грешницы: добавление

5. Потомство Авраамово (8, 31-59)

6. Исцеление слепорожденного (глава 9), шестой шак Глава 7: Праздник освящения храма (Ин 10, 1-11, 54) 1. Добрый Пастырь (10, 1-21)

2. Иисус, Сын Божий, имеет власть даровать жизнь вечную (10, 22-42)

3. Воскрешение Лазаря (11, 1-44), седьмой знак

4. Решение предать Иисуса смерти (11, 45-54) Глава 8: Возвещение Третьей Пасхи (Ин 11,55-12, 50) 1. Помазание в Вифании (11, 55- 12, 11)

2. Мессианский вход (12, 12-19)

3. Встреча с Еллинами (12, 20-36)

4. Заключение Евангелия (12,37-50) Часть II: КНИГА ЧАСА Глава 9: История любви 1. Подражание Христу

2. Логика любви

3. Биение Сердца Глава 10: Великий Вечер (Ин 13, 1-31) 1. Умовение ног (13, 1-20)

2. Предсказание предательства Иуды (13, 21-30) Глава 11: Прощальные речи (Ин 13,31-16, 33) 1. Первая прощальная речь (13, 31 - 14, 31)

2. Вторая прощальная речь (Ин 15, 1 - 16, 33) Глава 12: Первосвященническая молитва (Ин 17) 1. Первая часть: явление Славы (ст. 1-8)

2. Вторая часть: молитва об учениках (ст. 9-19)

3. Третья часть: молитва обо всей Церкви (ст. 20-26) Глава 13: Арест и суд (Ин 18, 1 - 19, 16) 1. Арест (18, 1-11)

2.Отречение Петра (18, 15-18, 25-27)

3. Суд Иудеев (18, 19-24)

4. Суд Пилата (18, 28 - 19, 16) Глава 14: Пять сцен распятия (Ин 19,16б-42) 1. Введение (19, 166 18)

2. Первый эпизод: надпись (19, 19-22)

3. Второй эпизод: разделение риз (19, 23-25)

4. Третий эпизод: Иисус и Иго Мать (19, 25-27)

5. Четвертый эпизод: смерть Иисуса (19, 30)

6. Пятый эпизод: удар копьем (19. 31-37)

7. Завершение Страстей: погребение (19, 38-42) Глава 15: Воскресение (Ин, глава 20) 1. Утро Пасхи: Мария, Петр и Иоанн (20, 1-18)

2. Явления ученикам: победившая любовь (20, 19-29) Глава 16: Явление на берегу: Церковь (глава 21) 1. Церковь, единая, святая, кафолическая и апостольская

2. Евхаристия — присутствие Христа в Его Церкви

3. Петр и Иоанн: авторитет и харизма

4. Любовь, связующая всю Церковь, — основа служения

5. Второе заключение Евангелия от Иоанна (21, 24-25)

Пьер Дюмулен - Евангелие от Иоанна - Комментарий - Введение

«ВИДЕВШИЙ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ» (Ин 19, 35)

О жизни героя можно рассказывать по-разному. Те, кто не знал его, изложат результаты своих поисков или воображения. Те, кто хочет подтвердить свои собственные убеждения, будут использовать его слова. Но его друзья вновь воскресят в себе того, кто их очаровал и чье присутствие не изглаживается, несмотря на ход времени. Мало-помалу лицо Возлюбленного очищается, проступает самое главное. Важны уже не события, а он сам. Со временем его слова обретают глубину, о которой прежде никто не подозревал, вкус вечности, они звучат в сердце и несут в себе жизнь и сияние. Кто говорит правду — тот, кто анализирует, или тот, кто любит? А может быть, тот, кто знает, что любим?

Друг, о Котором говорит автор четвертого Евангелия, — не узник прошлого. Незримый для глаз, Он жив: Не оставлю вас сиротами; приду к вам и вы увидите, что Я живу! (Ин 14, 18-19. - греч. ориг.).

Его Дух наполняет сердце ученика, размышляющего над тем, что они пережили вместе. Его Дух есть Его Присутствие, Оп пробуждает интуицию, порождает желание, умиротворяет и вместе с тем побуждает: Он напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин 14, 26). Св. Павел восклицает: Уже не я живу, поживет во мне Христос, возлюбивший меня и предавший Себя за меня (Гал 2, 20). Иоанн идет еще дальше, но в настоящем времени: Он любит нас и омыл нас Своею Кровию се, грядет (Откр 1, 5-7. — греч. ориг.).