Дюмулен - Евангелие от Иоанна
В центре — святой Иоанн, он весе закутан в хламиду, напоминающую те широкие облачения, которые надевают священники перед причастием.
Всей своей сосредоточившейся душой он не пишет, но читает, и мы видим ею в профиле. Не знаю, являло ли когда-нибудь искусство образ более святой, более проникнутый властностью и вместе с тем мужественным рвением, чем этот друг Иисуса в его юношеской суровости.
Он прикладывает к губам палец священной руки, прикасавшейся к Слову (другая рука прижата к сердцу), и вспоминается первая строка Послания: «О том, что мог слышали, что видели своими очами и что осязали руки наши, о Слове жизни». Он не просто читает, он священнодействует. Я войду к Престолу Божию, как говорит и сегодня каждый священник во время Входной, — к Богу, радующему мою юность. И из уст этого молодого человека три старика, создатели трех синоптических Евангелий, обступившие и ободряющие егоу сл&гшат подтверждение их повествования. Да> говорят они, это правда!
В глубине — Матфей, собравший бороду в горсте, представляющий все поколения Древнего Закона, будто вспоминает и размышляет. За ним — Лука, склонивший чело9 знающий все заранее, поднял руку и отодвигает завесу. Внемли, Небо! И тог, земля, прислушайся к Благой Вести! И, наконец последний евангелист, с курчавой, словно у быка, шевелюрой, с упрямым лбом, широкой нижней челюстью и пером в руке, собирающийся писать — это действие, это разум, подкрепленный силой, ютовый стать проповедью.
Иоанн читает Бога, Матфей вспоминает и размышляет, Лука открывает завесу, Марк действует.
о. Пьер Дюмулен - Евангелие от Иоанна - Комментарий
Пер. с франц. Ю. Куркиной. - СПб: Изд-во св. Петра, 2003. — 184 с. без илл.
ISBN 5-93247-017-8
Пьер Дюмулен - Евангелие от Иоанна - Комментарий - Содержание
Введение: "Видевший засвидетельствовал" (Ин 19, 35)
- 1. Кто же этот ученик?
- 2. План Евангелия
ЭКСКУРСЫ
- Экскурс 1: Историческая ценность и связь с синоптиками
- Экскурс 2: Символизм
- Экскурс 3: Обобщение Писания
- Некоторые из тем, имеющих истоки в Библии
Часть I: КНИГА ЗНАКОВ
Глава 1: Пролог (Ин 1, 1-18)
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1. Слово
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2. Динамика Пролога
Глава 2: Первая неделя служения (Ин 1,19 - 2,12)
-
1. Свидетельство Иоанна Крестителя (1, 19-34)
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2. Призвание учеников (1, 35-51)
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3. Первое чудо в Кане (2, 1-12), первый знак
Глава 3: Первая Пасха: Новый Культ (Ин 2, 13-4, 54)
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1. Новый Храм (2, 13-25)
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2. Встреча с Никодимом (3, 1-21): Пасхальный катехизис
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3. Поклонение в Духе и Истине: Самариика (4, 7-29)
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4. Второе чудо в Кане (4, 46-54), второй знак
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5. Заключение: Or Каны к Кане
Глава 4: Суббота: Слово и Писание (Ин 5, 1-47)
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1. Исцеление у купальни (5, 1-18), третий знак
-
2. Речь о субботе и Законе (5, 19-47)
Глава 5: Вторая Пасха: Хлеб Жизни (Ин 6, 1-71)
-
1. Умножение хлебов (6, 1-15), четвертый знак
-
2. Хождение но водам (6, 16-21), пятый знак
-
3. Речи о Хлебе жизни (6, 22-59)
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4. Реакция учеников и исповедание Петра (6, 60-71)
Глава 6: Праздник кущей (Ин 7-9)
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1. Восхождение в Иерусалим (7,1-13)
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2. Процесс против Христа (7, 25 - 8, 59)
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3. Обещание живой воды и тема света (7, 37-39 и 8, 12)
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4. Прощение грешницы: добавление
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5. Потомство Авраамово (8, 31-59)
-
6. Исцеление слепорожденного (глава 9), шестой шак
Глава 7: Праздник освящения храма (Ин 10, 1-11, 54)
-
1. Добрый Пастырь (10, 1-21)
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2. Иисус, Сын Божий, имеет власть даровать жизнь вечную (10, 22-42)
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3. Воскрешение Лазаря (11, 1-44), седьмой знак
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4. Решение предать Иисуса смерти (11, 45-54)
Глава 8: Возвещение Третьей Пасхи (Ин 11,55-12, 50)
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1. Помазание в Вифании (11, 55- 12, 11)
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2. Мессианский вход (12, 12-19)
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3. Встреча с Еллинами (12, 20-36)
-
4. Заключение Евангелия (12,37-50)
Часть II: КНИГА ЧАСА
Глава 9: История любви
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1. Подражание Христу
-
2. Логика любви
-
3. Биение Сердца
Глава 10: Великий Вечер (Ин 13, 1-31)
-
1. Умовение ног (13, 1-20)
-
2. Предсказание предательства Иуды (13, 21-30)
Глава 11: Прощальные речи (Ин 13,31-16, 33)
-
1. Первая прощальная речь (13, 31 - 14, 31)
-
2. Вторая прощальная речь (Ин 15, 1 - 16, 33)
Глава 12: Первосвященническая молитва (Ин 17)
-
1. Первая часть: явление Славы (ст. 1-8)
-
2. Вторая часть: молитва об учениках (ст. 9-19)
-
3. Третья часть: молитва обо всей Церкви (ст. 20-26)
Глава 13: Арест и суд (Ин 18, 1 - 19, 16)
-
1. Арест (18, 1-11)
-
2.Отречение Петра (18, 15-18, 25-27)
-
3. Суд Иудеев (18, 19-24)
-
4. Суд Пилата (18, 28 - 19, 16)
Глава 14: Пять сцен распятия (Ин 19,16б-42)
-
1. Введение (19, 166 18)
-
2. Первый эпизод: надпись (19, 19-22)
-
3. Второй эпизод: разделение риз (19, 23-25)
-
4. Третий эпизод: Иисус и Иго Мать (19, 25-27)
-
5. Четвертый эпизод: смерть Иисуса (19, 30)
-
6. Пятый эпизод: удар копьем (19. 31-37)
-
7. Завершение Страстей: погребение (19, 38-42)
Глава 15: Воскресение (Ин, глава 20)
-
1. Утро Пасхи: Мария, Петр и Иоанн (20, 1-18)
-
2. Явления ученикам: победившая любовь (20, 19-29)
Глава 16: Явление на берегу: Церковь (глава 21)
-
1. Церковь, единая, святая, кафолическая и апостольская
-
2. Евхаристия — присутствие Христа в Его Церкви
-
3. Петр и Иоанн: авторитет и харизма
-
4. Любовь, связующая всю Церковь, — основа служения
-
5. Второе заключение Евангелия от Иоанна (21, 24-25)
Пьер Дюмулен - Евангелие от Иоанна - Комментарий - Введение
«ВИДЕВШИЙ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ» (Ин 19, 35)
О жизни героя можно рассказывать по-разному. Те, кто не знал его, изложат результаты своих поисков или воображения. Те, кто хочет подтвердить свои собственные убеждения, будут использовать его слова. Но его друзья вновь воскресят в себе того, кто их очаровал и чье присутствие не изглаживается, несмотря на ход времени. Мало-помалу лицо Возлюбленного очищается, проступает самое главное. Важны уже не события, а он сам. Со временем его слова обретают глубину, о которой прежде никто не подозревал, вкус вечности, они звучат в сердце и несут в себе жизнь и сияние. Кто говорит правду — тот, кто анализирует, или тот, кто любит? А может быть, тот, кто знает, что любим?
Друг, о Котором говорит автор четвертого Евангелия, — не узник прошлого. Незримый для глаз, Он жив: Не оставлю вас сиротами; приду к вам и вы увидите, что Я живу! (Ин 14, 18-19. - греч. ориг.).
Его Дух наполняет сердце ученика, размышляющего над тем, что они пережили вместе. Его Дух есть Его Присутствие, Оп пробуждает интуицию, порождает желание, умиротворяет и вместе с тем побуждает: Он напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин 14, 26). Св. Павел восклицает: Уже не я живу, поживет во мне Христос, возлюбивший меня и предавший Себя за меня (Гал 2, 20). Иоанн идет еще дальше, но в настоящем времени: Он любит нас и омыл нас Своею Кровию се, грядет (Откр 1, 5-7. — греч. ориг.).
Евангелие от Иоанна — это свидетельство друга Иисуса, принятое и сохраненное общиной. Этот верный спутник жизни, смерти и Воскресения Христа не подписал свой труд, но, по словам автора второго заключения, это был ученик, которого любил Иисус. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его (Ин 21, 24). Этот таинственный персонаж многократно появляется на страницах четвертого Евангелия (13, 23; 19, 26; 20, 2; 21, 7.20), и свидетельство его — свидетельство очевидца. Рассказывая эпизод с пронзенным боком Христа, автор торжественно заявляет: он был у подножия Креста и видел. Видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину (19, 35). Это тот же ученик, который в утро Воскресения увидел и уверовал (20, 28).
Он не скрывает своего намерения: он свидетельствуег, дабы вы поверили (19, 35), и в первом заключении утверждает: Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (20, 30-31).
Поэтому открыть четвертое Евангелие рискованно: человек, стремящийся понять и открыться Вести, к нему обращенной, пускается в духовную «авантюру», которая через веру ведет к неведомой ему «жизни», мало-помалу открывающейся ему, как и апостолам: К кому нам идти, Господи? Ты имеешь глаголы вечной жизни (6, 68). Евангелие — это не учение, знание или убеждение, это сверхъестественный образ жизни, доверие к определенной личности, следование за неповторимым, исключительным существом, Иисусом, Богом, ставшим человеком, увлекающим за Собой поколения верующих. Тот, кто откроется силе Его притяжения, начнет, в свою очередь, увлекать людей за собой, потому что в сегодняшней жизни станет воплощением живущего в нем Бога. Вот почему свидетельство ученика, которою любил Иисус, стало Словом Божиим, как и свидетельство каждого христианина, жизнь которого тоже становится евангелием.
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