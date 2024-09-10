Население Франции делилось на три сословия: духовенство, около 130 000 человек. Революция была попыткой этого экономически растущего, но политически ущемленного третьего сословия добиться политической власти и социального признания, соответствующего его растущему богатству. Каждый из классов был разделен на подгруппы или слои, так что почти каждый мог наслаждаться видом людей, стоящих ниже его. Самым богатым сословием была церковная иерархия - кардиналы, архиепископы, епископы и аббаты; самыми бедными были пасторы и викарии в сельской местности; здесь экономический фактор перешел границы доктрины, и в революцию низшее духовенство объединилось с простолюдинами против своих собственных начальников. Монашеская жизнь потеряла свою привлекательность; бенедиктинцы, насчитывавшие 6434 человека во Франции 1770 года, сократились до 4300 в 1790 году; девять орденов "религиозных" были распущены к 1780 году, а в 1773 году было распущено Общество Иисуса (иезуиты).

Религия в целом пришла в упадок во французских городах; во многих городах церкви были полупустыми, а среди крестьянства языческие обычаи и старые суеверия активно конкурировали с доктринами и обрядами Церкви. Однако монахини по-прежнему активно занимались преподаванием и уходом за больными, их почитали и богатые, и бедные. Даже в ту скептическую и практичную эпоху были тысячи женщин, детей и мужчин, которые смягчали буфеты жизни благочестием, подпитывали свое воображение рассказами о святых, прерывали череду утомительных дней святыми ритуалами и отдыхом, а в религиозных надеждах находили успокоение от поражений и убежище от недоумения и отчаяния. Государство поддерживало Церковь, потому что государственные деятели в целом соглашались с тем, что духовенство оказывает им незаменимую помощь в сохранении социального порядка. По их мнению, естественное неравенство человеческих способностей делало неизбежным неравномерное распределение богатства; для безопасности имущих классов было важно сохранить корпус священнослужителей, которые давали бы бедным советы мирного смирения и надежды на компенсирующий Рай. Для Франции много значило то, что семья, подкрепленная религией, оставалась основой национальной стабильности во всех превратностях государства. Более того, послушание поощрялось верой в божественное право королей - божественное происхождение их назначения и власти; духовенство прививало эту веру, а короли чувствовали, что этот миф был ценным подспорьем для их личной безопасности и упорядоченного правления.

Поэтому они оставили католическому духовенству почти все формы государственного образования; а когда рост протестантизма во Франции стал угрожать ослаблением авторитета и полезности национальной церкви, гугеноты были безжалостно изгнаны. В благодарность за эти услуги государство разрешило церкви собирать десятину и другие доходы с каждого прихода, а также управлять составлением завещаний, которые побуждали закоснелых грешников покупать векселя, подлежащие погашению на небесах, в обмен на земное имущество, завещанное церкви. Правительство освобождало духовенство от налогов и довольствовалось тем, что время от времени получало от церкви значительные don gratuit, или безвозмездные субсидии. Пользуясь различными привилегиями, церковь во Франции накопила большие владения, которые, по некоторым данным, составляли пятую часть земли; И ими она управляла как феодальными владениями, взимая феодальные пошлины. Она превратила пожертвования верующих в золотые и серебряные украшения, которые, подобно драгоценностям короны, были освященными и неприкосновенными ограждениями от инфляции, казавшейся неотъемлемой частью истории.

Уилл Дюрант - История цивилизации - Том 11 - Век Наполеона

Электронное издание, 2024 г.

Уилл Дюрант - История цивилизации - Том 11 - Век Наполеона - Оглавление

КНИГА I. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789-99

ГЛАВА I. Предпосылки революции 1774-89 гг.

ГЛАВА II. Национальное собрание 4 мая 1789 года - 30 сентября 1791 года

ГЛАВА III. Законодательное собрание с 1 октября 1791 года по 20 сентября 1792 года

ГЛАВА IV. Конвенция 21 сентября 1792 года - 26 октября 1795 года

ГЛАВА V. Директория 2 ноября 1795 года - 9 ноября 1799 года

ГЛАВА VI. Жизнь в условиях революции 1789-99

КНИГА II. ВОСХОЖДЕНИЕ НАПОЛЕОНА 1799-1811

ГЛАВА VII. Консульство с 11 ноября 1799 года по 18 мая 1804 года

ГЛАВА VIII. Новая империя 1804-07

ГЛАВА IX. Смертное царство 1807-11

ГЛАВА X. Сам Наполеон

ГЛАВА XI. Наполеоновская Франция 1800-1815

ГЛАВА XII. Наполеон и искусство

ГЛАВА XIII. Литература против Наполеона

ГЛАВА XIV. Наука и философия при Наполеоне

КНИГА III. БРИТАНИЯ 1789-1812

ГЛАВА XV. Англия за работой

ГЛАВА XVI. Английская жизнь

ГЛАВА XVII. Искусство в Англии

ГЛАВА XVIII. Наука в Англии

ГЛАВА XIX. Английская философия

ГЛАВА XX. Литература переходного периода

ГЛАВА XXI. Озерные поэты 1770-1850

ГЛАВА XXII. Поэты-бунтари 1788-1824 гг.

ГЛАВА XXIII. Соседи Англии 1789-1815

ГЛАВА XXIV. Питт, Нельсон и Наполеон 1789-1812

КНИГА IV. КОРОЛИ, КОТОРЫМ БРОШЕН ВЫЗОВ 1789-1812

ГЛАВА XXV. Иберия

ГЛАВА XXVI. Италия и ее завоеватели 1789-1813

ГЛАВА XXVII. Австрия 1780-1812

ГЛАВА XXVIII. Бетховен 1770-1827

ГЛАВА XXIX. Германия и Наполеон 1786-1811

ГЛАВА XXX. Немецкий народ 1789-1812

ГЛАВА XXXI. Немецкая литература 1789-1815

ГЛАВА XXXII. Немецкая философия 1789-1815

ГЛАВА XXXIII. Вокруг сердца 1789-1812

ГЛАВА XXXIV. Россия 1796-1812 гг.

КНИГА V. ФИНАЛ 1811-15

ГЛАВА XXXV. В Москву 1811-12

ГЛАВА XXXVI. На Эльбу 1813-14

ГЛАВА XXXVII. К Ватерлоо 1814-15

ГЛАВА XXXVIII. На остров Святой Елены

ГЛАВА XXXIX. До конца

ГЛАВА XL. После 1815-40

Примечания