Дюркгейм - Моральное воспитание

Поскольку мы будем говорить о моральном воспитании в качестве педагога, нам представилось необходимым определить, что следует понимать под педагогикой. Я поэтому показал прежде всего, что она не является наукой. Это не значит, что наука о воспитании невозможна, но педагогика не является этой наукой. Данное различение необходимо для того, чтобы мы не судили о педагогических теориях на основе принципов, которые соответствуют только собственно научным исследованиям. Наука должна исследовать с максимально возможной осторожностью; она не может достигать результата в строго определенное время. Педагогика не имеет права быть в такой же степени терпеливой, так как она отвечает жизненным потребностям, которые не могут ждать. Когда какое-нибудь изменение в среде требует от нас соответствующего действия, это действие не может быть отложено на потом. Все, что может и должен сделать педагог, это в каждый момент времени добросовестно собирать, насколько только возможно, все данные, которые наука предоставляет в его распоряжение, с тем чтобы управлять действием; и ничего большего требовать от него мы не можем.

Но если педагогика — не наука, то она также и не искусство. В действительности искусство создано из привычек, практик, организованного мастерства. Искусство воспитания — это не педагогика, это мастерство воспитателя, практический опыт учителя.

Здесь имеют место два совершенно разных явления, так что можно быть достаточно хорошим учителем и вместе с тем не отличаться склонностью к умозрительным педагогическим рассуждениям. И наоборот, у педагога может отсутствовать какое бы то ни было практическое мастерство. Мы бы вряд ли решились доверить школьный класс Монтеню или Руссо, а неоднократные провалы Песталоцци доказывают, что он весьма несовершенно владел искусством воспитания. Педагогика, таким образом, есть нечто промежуточное между искусством и наукой. Она не искусство, так как является системой не организованных практик, а идей, касающихся этих практик. Она представляет собой совокупность теорий. Тем самым она близка к науке. Но в то время как единственная цель научных теорий — выражать реальность, непосредственный объект педагогических теорий состоит в том, чтобы направлять поведение. Хотя они и не являются собственно действием, они готовят к нему и очень к нему близки. Именно в действии смысл их существования. Именно эту их смешанную природу я пытался выразить, говоря, что педагогика — это практическая теория. Этим определяется сущность той пользы, которой можно ждать от нее. Она не является практикой и, следовательно, она не может нам ее обеспечить. Но она может ее прояснять. Педагогика, таким образом, полезна в той мере, в какой рефлексия полезна для профессионального опыта.

Если педагогика выходит за пределы своей собственной сферы, если она пытается заменить собой опыт, давать готовые рецепты, которые практику останется лишь механически применять, она вырождается в произвольные конструкции. Нов то же время, если опыт лишен всякой педагогической рефлексии, он, в свою очередь, вырождается в слепую рутину или же идет на поводу у такой рефлексии, которая не базируется ни на хорошей информации, ни на обоснованном методе. Ведь педагогика в конечном счете есть не что иное, как наиболее методичная и основанная на фактах рефлексия, поставленная на службу практике преподавания.

Дюркгейм, Э. - Моральное воспитание

Пер. с фр., вступ. ст., примеч. А. Б. Гофмана; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 456 с. — (Социальная теория). — 1000 экз.

ISBN 978-5-7598-2530-2

(в пер.). — ISBN 978-5-7598-2409-1 (e-book).

Дюркгейм, Э. - Моральное воспитание – Содержание

Александр Гофман. Социология морали Эмиля Дюркгейма: Истоки, принципы, значение. Вступительная статья

Поль Фоконне. Предисловие