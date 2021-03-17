Второе Послание Павла к Коринфянам имеет значение, в первую очередь, как напоминание о его более раннем послании, обращенном к ним. В Коринфе возникли большие проблемы, и, как Павел отмечает в этом втором письме, первое послание содержало упрек. Он отложил свой визит к ним и рассматривает это как благо, надеясь на то, что исправление ситуации в Коринфе позволит ему прийти и обойтись с ними в более мягкой форме, чем применение дисциплинарных мер.

Когда Тит принес ему вести из Коринфа, рассказав о том, как они приняли письмо и его самого, Павел почувствовал облегчение. Он пишет, что некоторые в Коринфе по-прежнему оказывают ему сопротивление, поэтому ему много придется говорить в защиту своего апостольства, а также о мотивах своей деятельности. Здесь перед нами предстают такие великие темы, как утешение в бедствиях, даруемое Богом, миссионерское служение, надежда христианина, Божье деяние примирения, благодать жертвования, страдания Павла ради Господа и разница между лжеучителями и истинными учителями.

В данном комментарии мы преследуем практические цели и надеемся, что все проповедующие и преподающие Слово найдут эти комментарии полезными и вдохновляющими на дальнейшее изучение. Нам доставит удовольствие, если этот труд будет признан хорошим инструментом для понимания истины.

Послания к Ефесянам и Колоссянам, написанные Павлом, — это две схожие по духу работы, великолепные, величественные и впечатляющие. Первое послание — это его великолепный шедевр о ЦЕРКВИ Христа; второе — его замечательный шедевр, посвященный ХРИСТУ церкви.

Мы имеем немного достойных трудов по Посланию к Колоссянам, и при этом они довольно разбросаны во времени. По этой причине и ряду других я искренне благодарен за яркую и тщательную работу Джона Л. Кахельмана мл. «ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛАНИЯ К КОЛОССЯНАМ: ПРЕВОСХОДСТВО СПАСИТЕЛЯ». Это название в точности описывает содержание — серьезный подход к изучению Послания к Колоссянам. Мы видим в этой работе сочетание научного подхода, практичности и глубокой преданности. Довольно редко все эти качества мастерски проявляются в письменном труде. Брат Кахельман не выходит за рамки библейского текста и приводит в своей работе самое необходимое количество примеров, чтобы пролить свет помощи на рассматриваемые вопросы, который придает им равновесие в толковании и применении к сегодняшнему дню. Он дает ценный предпосылочный материал, который обогащает это изучение. Построение материала с приведением библейского текста, а затем его объяснение, заголовки разделов внутри глав, обобщение приведенного материала и размышления, вопросы и выводы, собранные в конце каждой главы, способствуют несложному и полезному изучению этой ценной работы. Автор обладает поразительным словарным запасом и мастерски его использует в своем литературном произведении.

Эта книга окажет значительную помощь всем изучающим Библию в целом, а также проповедникам и преподавателям библейских курсов в частности. Последние найдут много ценного в кратких набросках в заключительной части книги. Этому виду изучения посвящено около двадцати страниц. Они напоминают «Семя для сеятеля», великий труд брата Лероя Браунлоу, посвященного Библии в целом, и дают основу для подготовки проповедей или библейских занятий.

Прочтение рукописи было полезным, оно обогатило мои знания. Брат Кахельман многому научил меня в отношении Послания к Колоссянам, чего я не знал раньше. То же он сделает для вас. Для меня большая радость рекомендовать вам эту книгу.

Б.Джексон — Комментарий ко Второму посланию к Коринфянам Апостола Павла - Дж.Л.Кахельман мл. — Изучение Послания к Колоссянам

Б.Джексон Комментарий ко Второму посланию к Коринфянам Апостола Павла; Перевод Л. Голубева

Дж.Л.Кахельман мл. Изучение Послания к Колоссянам. Превосходство Спасителя! -

Учебно-методическое пособие: Перевод с англ.- ООО "Триада-С, 1999 Киров: 1999. - 320с.

ISBN 5-85271-120-9

Б.Джексон — Комментарий ко Второму посланию к Коринфянам Апостола Павла — Содержание

Введение во Второе послание к Коринфянам

План Второго послания к Коринфянам

Глава 1. Приветствие

Глава 2. Павел уверяет их в своей любви к ним

Глава 3. Послания, узнаваемые и читаемые всеми

Глава 4. Мы имеем такое служение

Глава 5. Вечный дом Божий!

Глава 6. Соработники у Бога

Глава 7. Имея такие обетования

Глава 8. Щедрость македонян

Глава 9. "Чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною..."

Глава 10. Духовная битва

Глава 11. Благочестивая ревность Павла

Глава 12. Восхищенный в рай

Глава 13. "Когда опять приду, не пощажу..."

Дж.Л.Кахельман мл. — Изучение Послания к Колоссянам. Превосходство Спасителя! — Содержание

Превосходство Христа

Положение Христа

Урок 1. Введение в Послание к Колоссянам

Урок 2. Превосходный Спаситель помогает вам принять жизнь!

Урок 3. Епафрас, человек у которого был Превосходный Спаситель

Урок 4. Имеющие общение с Превосходным Спасителем

Урок 5. Превосходство Спасителя

Урок 6. Отношения, которые нам внушает Превосходный Спаситель

Урок 7. Измененные Превосходным Спасителем

Урок 8. Жизнь с Превосходным Спасителем

Урок 9. Подменяя превосходство Христа

Урок 10. Отмеченные Превосходным Спасителем

Урок 11. Со Спасителем нет прошлого!

Урок 12. Очевидность превосходства

Урок 13. Закваска превосходства Христа

Урок 14. Страстные желания, питаемые Превосходным Спасителем

Урок 15. Хор, воспевающий превосходство Христа

Урок 16. Краткие наброски по Посланию к Колоссянам

Дж.Л.Кахельман мл. — Изучение Послания к Колоссянам. Превосходство Спасителя! — Основание церкви в Колоссах

Создание церкви Господней в Колоссах не описано в Новом Завете. Были предложены две известные возможности, которые могли бы прояснить молчание Писания по этому поводу. Некоторые предполагают, что церковь была установлена там во время трехлетнего труда Павла в Ефесе. Библия говорит нам, что к тому времени вся Асия услышала проповедь евангелия (Деян. 19:10). То, что Павел не являлся основателем церкви в Колоссах, представляется очевидным из слов в 2:1. Если Павел не основывал эту церковь, она, вероятно, была создана людьми, которые работали с ним рука об руку. В этой группе мы видим две возможности—Епафрас и Филимон. Возможно, что эти двое мужчин были обращены Павлом в Ефесе, а затем вернулись в свой родной город и основали там церковь. То, что эти два человека были влиятельными фигурами в жизни церкви в Колоссах, вполне допустимо (Кол. 1:7; Флм. 1:1,2). Другая возможность заключается в том, что присутствовавшие в Иерусалиме на первой евангельской проповеди принесли эту весть домой. Среди них были жители Асии (Деян. 2:9). Как известно, в Колоссах проживало значительное количество иудеев, и поэтому можно уверенно предположить, что некоторые из них могли присутствовать во время событий, описанных в Книге Деяний, вторая глава.

Вне зависимости от того, как церковь была основана в Колоссах, для нас ключевым фактом является то, что она была основана. Братья и сестры возрастали в вере, любви и надежде, которые последовали за повиновением. Но когда Павел писал им, в общине присутствовало заблуждение. Ошибочные взгляды медленно проникали в общину, и в случае непринятия мер они стали бы причиной тяжких последствий для тамошних братьев. По сути, жизни церкви угрожала опасность.

Основные взгляды жителей Колосс

Жители этой местности были известны своим желанием принимать любое новое религиозное учение. Услышав какую-то новую идею, они попросту выбирали, что им больше нравится, а от остального отказывались за ненадобностью. Они добавляли то, что им нравилось, к уже существовавшим религиозным обычаям. Они жили по принципу «возьми и оставь». В качестве примера того, насколько широко это было распространено, история сохранила рассказ об одной иудеянке, которая была почтенной правительницей синагоги и жрицей имперского языческого культа одновременно! Эти люди были очень сведущими в смешении иудейских, языческих и христианских представлений и изобретении собственной, уникальной системы религии.

Другая распространенная идея в Колоссах состояла в том, что небесные тела (солнце, луна, звезды и т.п.) влияют на жизнь человека на земле. Они искренне верили в то, что звезды управляют человеком. К этому присоединялась общая вера в то, что следует поклоняться ангелам по причине влияния, которое они способны оказать на Бога. Людям казалось, что ангелы могли ходатайствовать за человека и давать более обильные благословения.

В добавление к этим двум пунктам, там существовала философия, которая делала упор на разум как на способ достижения «совершенства». Там преподавалось, будто человек может достичь совершенства, или состояния гармонии с Богом, через свой разум. Такие люди учили, что человек может подняться над ограничениями этого мира и насладиться жизнью богов, ЕСЛИ он сможет обрести совершенное знание.

Таким образом, эти три представления [смешение религиозных идей, предрассудки и вера в собственный разум] слились воедино и произвели философию, которая угрожала существованию церкви Господней в Колоссах. Когда мы осознаем это, мы сможем лучше понять, почему Павел обращает особое внимание своих читателей на следующее: «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; О горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:1-4). Члены церкви в Колоссах должны были прийти к пониманию того, что найти «совершенство» можно только «во Христе».