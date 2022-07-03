Том Джексон - Взламывая научные теории

История науки - лучшая из когда-либо рассказанных. В ней действуют великие персонажи - и их множество; она охватывает века, а ее события разворачиваются во всех углах земного шара и даже в космосе. Но самое главное, раскрывая принципы работы Вселенной, эта история помогает нам понять наше место в этом мире - с его горами, океанами, животными, растениями, планетами и звездами.

Идея науки очень древняя, но мы смогли действительно ухватиться за нее только около 500 лет тому назад. В английском языке слово «наука» происходит от латинского «знание», и в XIV в. его начали использовать для обозначения навыка или сведущности в каком-либо деле. В то время люди, которые хотели исследовать и понять природу, назывались натурфилософами, и так было до 1830-х гг., когда Уильям Уэвелл, священнослужитель, который умел обращаться со словами, ввел термин «наука» наряду со многими другими, используемыми и в наши дни.

Натурфилософы представляли собой крайне смешанную группу. Некоторые просто размышляли, ища ответы на вопросы, но какими бы хитроумными ни были их толкования, они не выдерживали серьезной критики. Одним из способов проверки своих идей стали эксперименты, и отдельные натурфилософы с их помощью сделали важные открытия: например, Эратосфен, который вычислил размеры Земли в III в. до н. э., Ибн аль-Хайсам, ставший пионером оптики в X в. н. э., и Галилео Галилей, который в начале XVII в. исследовал среди прочего и то, как падают тела. Однако процесс занятия наукой приобрел известную нам форму только в середине XVII в. Научный метод остается достоверным и поныне, и вы можете испробовать его сами: понаблюдайте за системой, которая вас интересует, и подумайте о том, что в ней для вас непонятно. Предложите объяснение непонятного - оно станет вашей гипотезой - и используйте его для прогнозирования результатов теста или эксперимента. Результат должен выявить, верна ваша гипотеза или нет.

В 1930-х гг. австрийский философ Карл Поппер перевернул эту идею, поставив ее в некотором роде с ног на голову. Эксперимент мог содержать выводы только в отношении ложности гипотезы. Если результаты не показывали, что идея была ложной, значит, она таковой не была, что настолько близко приводит нас к истине, насколько наука в принципе может к ней привести. Некоторые могут счесть это недостатком, но именно в этом и заключается сила науки. Ничто не застраховано от пересмотра.

Том Джексон - Взламывая научные теории

М.: Издательство АСТ, 2022. - 272 с.

ISBN 978-5-17-118778-1

Том Джексон - Взламывая научные теории - Содержание