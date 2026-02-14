Рассказывая об идеях, гипотезах, теориях, сыгравших или продолжающих играть ту или иную роль в эволюционной биологии, я старался представить их не в виде бесспорных истин или столь же бесспорных ошибок — как это часто делается в учебниках при изложении истории науки (“ценность теории NN заключается в том, что... вместе с тем он совершенно ошибочно утверждал, что... ” и т. п.). Мне (надеюсь, что и читателю тоже) гораздо интереснее выступать в роли не судьи, а болельщика, прослеживая логику научной мысли: чем соблазнился один ученый, увлекшись идеей, которая оказалась бесплодной, или на что опирался другой, выдвигая гипотезу, которая лишь много лет спустя была убедительно обоснована? Почему концепции, которые сегодня невозможно представить друг без друга, когда-то вели между собой непримиримую борьбу?

Роль болельщика предполагает пристрастность — которой, впрочем, я вряд ли смог бы избежать, даже если бы и пытался. Тем не менее при изложении альтернативных дарвинизму эволюционных теорий (которым я счел необходимым уделить гораздо больше внимания, чем Медников, — несмотря на то, что за разделяющие нас сорок лет их набор практически не изменился, а популярность сильно упала) я точно так же старался понять внутреннюю логику той или иной концепции и во всяком случае воздерживался от “окончательных приговоров”. Исключение составляют только те разделы книги, где речь заходит о современном креационизме — попытках отрицать не только дарвиновский механизм эволюции, но и саму эволюцию как таковую. Причина проста: невозможно проследить логику мысли и выделить содержательную часть там, где заведомо нет ни того, ни другого. Все многочисленные креационистские опусы практически целиком состоят из обсуждения “слабых мест” эволюционизма (подавляющее большинство из которых существует лишь в воображении самих креационистов) и жалоб на игнорирование креационизма научным сообществом. Сказать что-либо “от себя” креационисты не в состоянии.

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке

Москва : Издательство ACT : CORPUS, 2020. — 720 с.

ISBN 978-5-17-112710-7

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке - Содержание

От автора

Вступление

Часть I. В переводе с викторианского

Глава 1. Дарвинизм на трех китах

Атомы наследственности

Ошибки, которые делают нас

Забытый кит

Отбор в натуре

Глава 2. Такая естественная синтетика

Не лезь в концепцию

“Наши недостатки — продолжение наших достоинств”

Глава 3. Конкурсы красоты как двигатель эволюции

Часть II. Соперники дарвинизма

Глава 4 Ламаркизм

Август Вейсман против векового опыта человечества

Эпигенетика и эпигонство, или Злоприобретенные признаки

“...Что любое движенье направо начинается с левой ноги”

И все-таки они наследуются. Но

Навязчивая идея

Глава 5. Номогенез. Исповедимы ли пути эволюции?

Глава 6. Мутационизм. “Давно ли были мы врагами?..”

Глава 7. Нейтрализм. Последняя альтернатива

Глава 8. “Кто не верит в СТЭ — тот креационист!”

В поисках метадарвинизма

Глава 9. За пределами науки. Современный креационизм

Может ли дарвинист верить в бога, или Чарльз Дарвин в роли Перри Мейсона

Глава 10. Современный катастрофизм. Падения и совпадения

Глава 11. В ожидании объяснения

Часть III. Главная теория биологии

Глава 12. В начале было... что?

Интерлюдия или сюита? Или Легенда о Золотом веке

Глава 13. Развитие развития. Дарвинизм и эмбриология

Глава 14. Эволюция в плотной среде. Дарвинизм и экология

Глава 15. Микро и макро

Часть IV. Дарвинизм в широком контексте

Глава 16. Демон Дарвина на отхожих промыслах

Провал теории успеха

Поведение методом тыка

Условия отбора

Глава 17. Дарвинизм, вероятность и термодинамика

Откуда берутся новые гены?

Эволюция и энтропия

Глава 18. Прогрессивное броуновское движение

Три волшебных слова, или Великие в колыбели

Глава 19. “Этот безнравственный дарвинизм”

Глава 20. Парадоксы опровержимости, или Считать ли дарвинизм научной теорией?

Часть V. Эволюция и мы

Глава 21. Судьба человека

Человек произошел от обезьяны!

Краткий курс выхода в люди

Сапиенс, где брат твой неандерталец?

Глава 22. Стоп-кадр эволюции

Грядущий головастик и другие химеры

Дурак —венец творения?

Заключение

Слова благодарности

Рекомендуемая литература

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке - Может ли дарвинист верить в бога, или Чарльз Дарвин в роли Перри Мейсона

Что же касается вопроса, исключает ли дарвиновская модель эволюции божественный промысел, то давайте немного отвлечемся от предмета данной книги и чуть-чуть поиграем в детектив. Представим себе такой сюжет: некто Смит найден убитым в своем доме. Подозрение падает на некоего Брауна — он имел веские основания желать смерти Смита и вообще не отличается уважением к закону. Браун клянется, что весь роковой вечер не выходил из дома, но подтвердить этого никто не может. И тут в полицию является некто Уильямс — знакомый Смита и Брауна, вроде бы не имеющий никакого собственного интереса в этой истории, — и заявляет, что видел Брауна возле дома Смита в тот самый вечер и даже примерно в тот час, когда, согласно заключению коронера, мистер Смит расстался с жизнью. Брауна, разумеется, тут же арестовывают и предают суду. Но Великий Детектив... Кого бы нам выбрать на эту роль? Пусть это будет Перри Мейсон — герой Эрла Стенли Гарднера и самый знаменитый профессиональный адвокат среди литературных сыщиков. Так вот, защищать Брауна берется Перри Мейсон. И в кульминационный момент процесса вызывает на свидетельское место некоего доктора Купера, который показывает под присягой, что весь тот вечер его давний пациент мистер Уильямс просидел у него на приеме, на другом конце города от дома Смита — что могут подтвердить медсестра мисс Доу, а также записи в журнале приема. Помявшись немного, доктор сообщает также, что вообще-то мистер Уильямс страдает куриной слепотой и при том освещении, которое было на улице в час убийства, вряд ли мог бы отличить обвиняемого от любого из присутствующих в зале суда, включая дам. Прокурор бледнеет, зал гудит, судья стучит молоточком, присяжные единогласно выносят оправдательный вердикт. Все кидаются поздравлять Брауна и его чудо-адвоката, столь убедительно доказавшего невиновность своего подзащитного.

Но действительно ли невиновность Брауна доказана?

Нет. Доказана лишь несостоятельность свидетельства, на котором полиция и прокурор опрометчиво построили обвинение. Доказано не то, что Браун не убивал, а только то, что слова Уильямса — не доказательство. Браун вполне может быть убийцей Смита. Но даже если это так и он будет когда-нибудь изобличен в этом убийстве, показания Уильямса все равно останутся ложными.

Какое все это имеет отношение к вопросу о боге и теории Дарвина?

Самое прямое. Точно так же предложенный Дарвином механизм эволюции не доказывает отсутствия бога, но полностью опровергает одно из самых популярных "доказательств” его существования — так называемый "аргумент часовщика”. (Это название восходит к книге английского богослова Уильяма Пейли "Естественная теология”, вышедшей в 1802 году, но сам аргумент известен еще с глубокого средневековья; да и позже немало людей, размышлявших над происхождением живых форм, сформулировали его самостоятельно, ничего не зная о книге Пейли.) Суть его состоит в том, что части тела любого живого существа и протекающие в нем физиологические процессы поразительно тонко и точно “подогнаны” друг к другу, а весь организм — к условиям своего обитания и к тому образу жизни, который он ведет. Невозможно представить, чтобы столь тонкая и точная настройка — своя для каждого из миллионов ныне живущих видов — возникла случайно, в результате не направленных ни к какой цели физико-химических процессов. Следовательно (по мнению преподобного Пейли и его бесчисленных единомышленников) это неопровержимо свидетельствует о существовании некоего разумного начала, создавшего и устроившего мир живых существ столь совершенным образом — “там, где есть часы, должен существовать и часовщик, который их сделал”.

Надо сказать, что еще до выхода “Происхождения видов” и утверждения в образованном обществе эволюционных взглядов многие продвинутые богословы стали избегать упоминаний об “аргументе часовщика”. Во-первых, если не останавливаться на выводе, сделанном Пейли, а попытаться подумать чуточку дальше, этот аргумент приводит к явному абсурду. В самом деле, допустим, что часы слишком сложны, чтобы возникнуть самопроизвольно — и значит, их должен был создать часовщик. Часовщик — система гораздо более сложная, чем часы — что, по мнению Пейли, доказывает, что он тем более не мог возникнуть сам собой; что его создал Великий Часовщик — бог-творец. Но тогда придется предположить, что этот Создатель сам как минимум настолько же сложнее человека, насколько человек сложнее часового механизма. И ему самому, чтобы существовать, требуется кто-то, кто его сотворил — какой-то Сверхсоздатель, “творец второго порядка”. Который опять-таки неизбежно должен быть сложнее своего создания... и так без конца. Избежать этого опрокидывания в бесконечность (которое не только абсурдно в логическом отношении, но и, между прочим, с точки зрения любой монотеистической религии представляет собой явную ересь) можно только допустив, что даже очень сложная система не обязательно должна быть создана целенаправленными действиями более сложной системы. То есть признав неверность “аргумента часовщика”.