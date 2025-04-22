Эта книга является плодом моих многолетних размышлений об истинах Нового Завета, касающихся неизменного духа благовестия, а также результатом моих попыток, - как мне кажется, не всегда удачных, - воплотить в жизнь то, что я почерпнул для себя, изучая эти истины. Одним из обстоятельств, побудивших меня взяться за перо, было то, что многие христиане боятся слушать проповеди о деле благовествования и участвовать в семинарах, посвященных этой теме. Они боятся этого, поскольку, слушая такие проповеди и принимая участие в подобных обсуждениях, они часто и не без стараний служителей церкви испытывали чувство вины и ощущали себя несостоятельными благовестниками.

Слишком уж часто это были переживания, рожденные не Духом Святым, ибо обличение Духа всегда ведет к более твердому упованию на Бога, большей благодарности за Его любовь и переменам в образе жизни. Чувство вины, которое они испытывали, было внушено им людьми, а ощущение несостоятельности буквально парализовало их волю и еще больше отдалило от неверующих, которым они призваны служить. Я очень хочу, чтобы верующие избавились от подобных переживаний, и молюсь о том, чтобы Господь помог верующим осознать, что благовествование может и должно быть вдохновляющим и даже захватывающим делом.

В этой книге я постарался еще раз, вслед за другими авторами, оценить учение Иисуса и апостолов о благовествовании, а также рассмотреть то, как они проповедовали Евангелие. Я бы хотел, чтобы и их поучения, и их дела послужили читателям в назидание. Искренне надеюсь, что благодаря этому мы возродим принципы благовествования, изложенные в Новом Завете.

Джеррам Баррc - Неизменный Дух благовестия

Пер. с анг. - Одесса: Издательство «Тюльпан»ТМ, ЕРПЦО, 2008 г. 334 стр.

ISBN 978-966-2110-07-4

Джеррам Баррc - Неизменный Дух благовестия - Оглавление

Часть первая Великое поручение

1. Научите все народы

2. В силе Духа

3. Рубежи благовестнической миссии

4. О чем же все-таки говорил Иисус?

5. «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?»

6. А что же я?

7. С чего начать?

8. О чем мы должны молиться?

9. После молитвы

10. Будьте примером благочестия в труде

11. Живите в любви

12. Гостеприимный дом

13. Новое общество

Часть вторая Благость и неотступность Бога

14. Неужели Бог не желает спасать?

15. Благовестник, который не желал свидетельствовать ....

16. Значение предыстории нашего обращения

17. Бесконечное множество средств, которыми пользуется Бог, спасая людей (I)

18. Бесконечное множество средств, которыми пользуется Бог, спасая людей (II)

19. Личное свидетельство

Часть третья Преграды на пути благовестия

20. Преграды в нас самих

21. Преграды между Церковью и миром (I)

22. Преграды между Церковью и миром (II)

23. Преграды между миром и Церковью

24. Что думает обо мне ближний?

25. Фарисей в каждом из нас

26. Благая весть в кратком изложении

Часть четвертая Возвещать Благую весть

27. Стать всем для всех

28. Проявлять уважение - Принцип I

29. Иисус указывает путь

30. Наводить мосты в деле благовествования - Принцип II

31. Понимать убеждения ближних - Принцип III

32. Открыть тайны сердца I

33. Открыть тайны сердца II

34. Говорить на понятном языке - Принцип IV

35. Убедительные доводы - Принцип V

36. Ответы на возражения против использования убедительных доводов в благовествовании

37. Разъяснять смысл Благой вести - Принцип VI

38. Бросать вызов - Принцип VII

Джеррам Баррc - Неизменный Дух благовестия - Научите все народы

Последнюю из перечисленных проблем мы рассмотрим более подробно, поскольку я убежден, что часто именно по этой причине многие из нас и очень многие прихожане церквей не проявляют интереса к благовествованию и не преуспевают в этом деле. Противопоставление «нас» «им» может вызвать у христиан боязнь перед миром, осуждение «грешников» и даже ненависть к ним, желание спрятаться от мира за каменной стеной «града Божьего» и постоянное подчеркивание, что мы «не таковы, как эти грешники». Если мы близко не знакомы с неверующими, то наше «благовествование» будет похоже на вылазки из «укрепленного города» на «вражескую территорию», причем действовать мы будем не по водительству Духа, а по составленной кем-то другим схеме. Разумеется, не о таком «благовествовании» мы читаем в Новом Завете. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к жизнеописанию и служению Иисуса.

Но именно такой подход часто заменяет собой те принципы благовествования, которые раскрываются перед нами, когда мы читаем Евангелия и книгу Деяний. Я всем сердцем желаю, чтобы мы, христиане, научились видеть «славу и честь» (Псалтирь 8:6) в окружающих нас людях, которые еще не познали Христа, и чтобы мы с радостью спешили общаться с ними. Как преподаватель семинарии я молюсь о том, чтобы каждый студент, ступая на стезю служения, проникся глубоким желанием подражать Иисусу в Его отношении к «грешникам». Далее мы будем говорить о тех препятствиях, которые разделяют мир и Церковь. Иными словами, мы попытаемся понять, какие факторы нашей культуры, культуры постмодерна, являются наиболее серьезными препятствиями в деле благовествования. В четвертой, заключительной части книги мы подробно рассмотрим семь коммуникативных принципов, которые можно проследить в благовестническом служении апостола Павла. Это - уважительное отношение к собеседнику, умение наводить мосты, понимание собеседника, умение говорить на понятном ему языке, способность убедительно излагать свои взгляды, умение разъяснять истину и взывать к сердцу и разуму слушателя. Эти семь принципов становятся нам очевидны, если мы внимательно изучим три проповеди апостола Павла, которые он прочитал в трех разных городах и которые были записаны Лукой в книге Деяний. Одна из этих проповедей была обращена к иудеям и боящимся Бога в синагоге, другая - к непросвещенным язычникам в городе Листра и третья - к просвещенным язычникам в афинском ареопаге.