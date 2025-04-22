Джеррам Баррс - Неизменный Дух благовестия
Эта книга является плодом моих многолетних размышлений об истинах Нового Завета, касающихся неизменного духа благовестия, а также результатом моих попыток, - как мне кажется, не всегда удачных, - воплотить в жизнь то, что я почерпнул для себя, изучая эти истины. Одним из обстоятельств, побудивших меня взяться за перо, было то, что многие христиане боятся слушать проповеди о деле благовествования и участвовать в семинарах, посвященных этой теме. Они боятся этого, поскольку, слушая такие проповеди и принимая участие в подобных обсуждениях, они часто и не без стараний служителей церкви испытывали чувство вины и ощущали себя несостоятельными благовестниками.
Слишком уж часто это были переживания, рожденные не Духом Святым, ибо обличение Духа всегда ведет к более твердому упованию на Бога, большей благодарности за Его любовь и переменам в образе жизни. Чувство вины, которое они испытывали, было внушено им людьми, а ощущение несостоятельности буквально парализовало их волю и еще больше отдалило от неверующих, которым они призваны служить. Я очень хочу, чтобы верующие избавились от подобных переживаний, и молюсь о том, чтобы Господь помог верующим осознать, что благовествование может и должно быть вдохновляющим и даже захватывающим делом.
В этой книге я постарался еще раз, вслед за другими авторами, оценить учение Иисуса и апостолов о благовествовании, а также рассмотреть то, как они проповедовали Евангелие. Я бы хотел, чтобы и их поучения, и их дела послужили читателям в назидание. Искренне надеюсь, что благодаря этому мы возродим принципы благовествования, изложенные в Новом Завете.
Джеррам Баррc - Неизменный Дух благовестия
Пер. с анг. - Одесса: Издательство «Тюльпан»ТМ, ЕРПЦО, 2008 г. 334 стр.
ISBN 978-966-2110-07-4
Джеррам Баррc - Неизменный Дух благовестия - Оглавление
Часть первая Великое поручение
- 1. Научите все народы
- 2. В силе Духа
- 3. Рубежи благовестнической миссии
- 4. О чем же все-таки говорил Иисус?
- 5. «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?»
- 6. А что же я?
- 7. С чего начать?
- 8. О чем мы должны молиться?
- 9. После молитвы
- 10. Будьте примером благочестия в труде
- 11. Живите в любви
- 12. Гостеприимный дом
- 13. Новое общество
Часть вторая Благость и неотступность Бога
- 14. Неужели Бог не желает спасать?
- 15. Благовестник, который не желал свидетельствовать ....
- 16. Значение предыстории нашего обращения
- 17. Бесконечное множество средств, которыми пользуется Бог, спасая людей (I)
- 18. Бесконечное множество средств, которыми пользуется Бог, спасая людей (II)
- 19. Личное свидетельство
Часть третья Преграды на пути благовестия
- 20. Преграды в нас самих
- 21. Преграды между Церковью и миром (I)
- 22. Преграды между Церковью и миром (II)
- 23. Преграды между миром и Церковью
- 24. Что думает обо мне ближний?
- 25. Фарисей в каждом из нас
- 26. Благая весть в кратком изложении
Часть четвертая Возвещать Благую весть
- 27. Стать всем для всех
- 28. Проявлять уважение - Принцип I
- 29. Иисус указывает путь
- 30. Наводить мосты в деле благовествования - Принцип II
- 31. Понимать убеждения ближних - Принцип III
- 32. Открыть тайны сердца I
- 33. Открыть тайны сердца II
- 34. Говорить на понятном языке - Принцип IV
- 35. Убедительные доводы - Принцип V
- 36. Ответы на возражения против использования убедительных доводов в благовествовании
- 37. Разъяснять смысл Благой вести - Принцип VI
- 38. Бросать вызов - Принцип VII
Джеррам Баррc - Неизменный Дух благовестия - Научите все народы
Последнюю из перечисленных проблем мы рассмотрим более подробно, поскольку я убежден, что часто именно по этой причине многие из нас и очень многие прихожане церквей не проявляют интереса к благовествованию и не преуспевают в этом деле. Противопоставление «нас» «им» может вызвать у христиан боязнь перед миром, осуждение «грешников» и даже ненависть к ним, желание спрятаться от мира за каменной стеной «града Божьего» и постоянное подчеркивание, что мы «не таковы, как эти грешники». Если мы близко не знакомы с неверующими, то наше «благовествование» будет похоже на вылазки из «укрепленного города» на «вражескую территорию», причем действовать мы будем не по водительству Духа, а по составленной кем-то другим схеме. Разумеется, не о таком «благовествовании» мы читаем в Новом Завете. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к жизнеописанию и служению Иисуса.
Но именно такой подход часто заменяет собой те принципы благовествования, которые раскрываются перед нами, когда мы читаем Евангелия и книгу Деяний. Я всем сердцем желаю, чтобы мы, христиане, научились видеть «славу и честь» (Псалтирь 8:6) в окружающих нас людях, которые еще не познали Христа, и чтобы мы с радостью спешили общаться с ними. Как преподаватель семинарии я молюсь о том, чтобы каждый студент, ступая на стезю служения, проникся глубоким желанием подражать Иисусу в Его отношении к «грешникам». Далее мы будем говорить о тех препятствиях, которые разделяют мир и Церковь. Иными словами, мы попытаемся понять, какие факторы нашей культуры, культуры постмодерна, являются наиболее серьезными препятствиями в деле благовествования. В четвертой, заключительной части книги мы подробно рассмотрим семь коммуникативных принципов, которые можно проследить в благовестническом служении апостола Павла. Это - уважительное отношение к собеседнику, умение наводить мосты, понимание собеседника, умение говорить на понятном ему языке, способность убедительно излагать свои взгляды, умение разъяснять истину и взывать к сердцу и разуму слушателя. Эти семь принципов становятся нам очевидны, если мы внимательно изучим три проповеди апостола Павла, которые он прочитал в трех разных городах и которые были записаны Лукой в книге Деяний. Одна из этих проповедей была обращена к иудеям и боящимся Бога в синагоге, другая - к непросвещенным язычникам в городе Листра и третья - к просвещенным язычникам в афинском ареопаге.
No comments yet. Be the first!