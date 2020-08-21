Деякі огляди Біблії розглядають тему «спасіння» в вузькому розумінні, несвідомо нав’язуючи індивідуалізм нашого часу. Деякі огляди є більш коректними «оглядами», що розглядають окремі книги Біблії.

Справжній огляд Біблії підкреслює Божий пріоритет і Його посвяту виконанню Своїх цілей в своєму народі і через Свій народ. Це Він здійснює через різні завіти, які вимагають практичної реакції по відношенню до Бога, Його цілей та Його народу.

Евальд Зайдель - Божий Завіт з Людством

Рівне : Дятлик М., 2018 р. - 326 с.

ISBN 978-617-515-260-7

Евальд Зайдель - Божий Завіт з Людством - Зміст

Діаграма 1 Розкриття Божого задуму

Діаграма 2 Біблія створює смисл

1. Природа біблійного богослов'я

2. Епоха Мойсея Буття 1-11

3. Епоха Мойсея Буття 12-51

4. Божий завіт з Ізраїлем

5. Ізраїль, Божий народ-слуга

6. Життя в спільноті завіту

7. Пророки Пророча епоха

8. Священики

9. Царі

10. Вавилонський полон

11. Новий Завіт

12.Одкровення Ісуса

13. Громадянство у царстві Частина 1

14. Громадянство у царстві Частина 2

15. Апостол Павло Частина 1

16.Апостол Павло Частина 2

17.Остаточне виконання завіту

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Коментарі

Евальд Зайдель - Божий Завіт з Людством – Природа біблійного богослов'я

Згадайте слово "богослов’я" і поспостерігайте за реакцією людей. Деякі люди відреагують скептично, бо для них це не має нічого спільного з Біблією. Для них, це спосіб у який фахівці вивчають Біблію, і для пересічного християнина, котрий прагне краще розуміти Біблію, він являється недоречним. Вони, можливо, чули про людей, які вивчали теологію, мало посилаючись на Біблію, і про людей, які відійшли від істинного християнського шляху внаслідок впливу "богослов’я".

Що таке богослов’я? Слово "богослов’я" походить від двох грецьких слів theos, що означає «Бог» та logos, що означає "слово про (вчення про) Бога", як Він розкривається в Писанні. Християнське богослов’я—це лише спроба зрозуміти Бога, як Він розкрився в Біблії. Жодне богослов’я ніколи не зможе повною мірою пояснити Бога і Його шляхів тому, що Бог нескінченно і незмінно більше, ніж ми. Таким чином, будь-яка спроба описати Його приречена на невдачу (Рим 11:33-36). Тим не менш, Бог хоче, щоб ми знали Його настільки, наскільки це можливо.

Слід мати на увазі, відмінність між пізнаваним і тим, чого ми навіть не зможемо дізнатися. Розуміння Ізраїлем Бога в Старому Завіті було поступовим. Бог відкривався все більше і більше через те, що Він говорив, і те, як Він діяв у різних обставинах. Проте, вони були здатні зрозуміти лише в певній мірі.

Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього Закону. (Повт Зак 29:28).

Богослов’я—це більш серйозний підхід до вивчення Біблії. Люди, які дотримуються такої думки, стверджують, що не досить просто читати текст Біблії, в якості релігійної вправи, навіть на постійній основі. Ні читання Біблії, ані знання всіх подій і фактів в ній, не можуть бути самоціллю. Біблія вказує на дещо більше, ніж в ній написано. І це виклик для кожного віруючого в Ісуса Христа—дізнатися, на що вона вказує, і зрозуміти мету, заради якої вона була нам дана.

Уеллс пояснює зникнення богослов'я із церковного життя, говорячи:

Зникнення, про котре я веду мову, не схоже на викрадення дитини, яка щасливо грається у себе вдома—ось цієї миті вона є, а наступної її вже не можна знайти поруч. Ніхто не викрадав богослов>я в цьому сенсі. Зникнення більш подібне до того, що відбувається в будинках, де діти ігноруються і, фактично, покинуті. Вони залишаються в будинку, але їм не має місця в сім>ї. Така сама ситуація з богослов’ям в Церкві. Воно залишається на периферії євангельського життя, але витіснена з його центру.

Які ж причини такого відчуження? В наші дні серед багатьох віруючих спостерігається апатія по відношенню до Біблії в цілому, та найбільша відповідальність лежить на навчанні тих, хто готується до служіння.