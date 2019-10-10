Настало время сопоставить марксистский метод интерпретации литературы и культуры с обозначенными ранее и подтвердить его притязания на большую адекватность и вескость. Как бы то ни было, но, как я уже предупреждал в предисловии, этот очевидный следующий шаг не является стратегией настоящей книги, цель которой — скорее, обосновать марксистский подход как необходимую предпосылку для адекватного понимания литературы. Таким образом, мы будем отстаивать здесь критические достижения марксизма как нечто вроде исходной семантической предпосылки для понимания текстов литературы и культуры.

Фредрик Джеймисон - Марксизм и интерпретация культуры

Издательство Кабинетный ученый, 2014. — 414 с.

ISBN 978-5-7525-2843-9

Фредрик Джеймисон - Марксизм и интерпретация культуры – Содержание

А. Пензин. Открытая диалектика Фредрика Джеймисона

ПАРАДИГМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Об интерпретации: Литература как социально-символический акт

Проект формалистов

Вальтер Беньямин, или Ностальгия

Сюрреализм без бессознательного

Воображаемое и символическое у Лакана

ПОСТМОДЕРНИЗМ

По ту сторону пещеры: Демистификация идеологии модернизма

Введение [к книге Жака-Франсуа Лиотара «Постмодернистское состояние: Доклад о знании»]

Постмодернизм и общество потребления

Постмодернизм и рынок

КОГНИТИВНАЯ КАРТОГРАФИЯ

Когнитивная картография

Историзм в «Сиянии»

О советском магическом реализме

Указатель имен

Фредрик Джеймисон - Марксизм и интерпретация культуры - Введение

К проблеме соотношения религии и политики, духовного и земного обращались многие мыслители. Так, в трактате «О граде Божьем» («De civitate Dei») великий христианский мыслитель Августин Блаженный (IVV вв.) пишет о противоположности между светской (дьявольской) державой и царством Божьим, воплощением которого является церковь; борьба между ними представлена как борьба добра и зла. Согласно блж. Августину человечество образует в историческом процессе два «града»: с одной стороны, светское государство — царство зла, греха, царство дьявола, а с другой — христианскую церковь — царство Божие на Земле. Эти два града созданы, по блж. Августину, двумя родами любви: земное царство создано любовью человека к самому себе, доведенной до презрения к Богу, а небесное — любовью к Богу, доведенное до презрения к самому себе. Эти два града, параллельно развиваясь, переживают шесть главных эпох: первая эпоха — от Адама до Потопа; вторая — от Ноя до Авраама; третья — от Авраама до Давида; четвертая — от Давида до вавилонского пленения — время иудейских царей и пророков; пятая — от вавилонского пленения до рождения Христа; шестая эпоха началась с Христа и завершится вместе с концом истории вообще и со Страшным судом; тогда граждане «града Божия» получат блаженство, граждане «земного града» будут преданы вечным мучениям.

Соотношение религии с политикой — одна из наиболее актуальных и острых тем современности. Данная тема часто обсуждается в средствах массовой информации, но, к сожалению, заметно меньше разработана религиоведами, да и политологами. В настоящем учебном пособии на первый план будут вынесены аспекты связи религии и политики в сфере государственной жизни.

Общее между политикой и религией заключается в том, что обе эти сферы являются областью регулирования связей и отношений между людьми, их единения или разъединения. Но более существенны и глубоки различия между ними. Очень важен в этом сопоставлении следующий момент: если политика опирается на насилие, то религия обычно осуждает его. Религия чрезвычайно консервативна и, как правило, резко демонстрирует приоритет небесного по отношению к земному, священного — к «профанному», духовного — к телесному и материальному. В ней отчетливо доминирует моральное начало. Религиозные служители ревностно заботятся об авторитете церкви и обычно избегают участия в рискованных для ее репутации политических акциях. Сугубо «мирские», властные интересы и цели для политики имеют самодовлеющее значение. Она чрезвычайно динамична и подвижна. И специфична в каждой стране, в каждом регионе. В отличие от религии политика пронизана сиюминутными и непрерывно меняющимися расчетами. Используемые в ней стратегия и тактика достигают высот науки и искусства. Политика прагматична в выдвижении исключительно земных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. Долгосрочные цели осуществляются в ней разнообразными, изощренными, а нередко и нечистоплотными средствами.