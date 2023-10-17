Если христианская церковь хочет поддержать активное свидетельствование о Боге у нынешнего поколения, а верующие в Христа — духовно вырасти и стать зрелыми и эффективно работающими христианами, то наиважнейшей задачей пасторов, учителей и других руководителей церкви становится обращение внимания на «чистое словесное молоко» посредством проповедей, основанных на Библии и посвященных Библии. Поэтому я с удовольствием представляю христианскому читателю прекрасный труд преподобного Джеймса Браги «Как подготовить библейскую проповедь».

Эта книга не является обычным справочником, описывающим типы проповедей и содержащим пусть лучшие, но схематичные указания, как одному или нескольким людям шаг за шагом составить проповедь. В книге два больших раздела. В первом Вы найдете определение и обсуждение трех основных типов проповеди — тематической проповеди, текстуальной и разъяснительной — с их основными принципами и примерами, предназначенными для изучения будущими проповедниками. Второй раздел посвящен механизму построения проповеди, который включает в себя гомилетическую сторону, выбор названия, вступление, план, деление на составные части, обсуждение, использование наглядных пособий, применение к жизни и заключение. Основные принципы, описанные в книге, выделены и интересно проиллюстрированы, так что данное пособие, безусловно, будет полезно для начинающих проповедников. Сборник упражнений в конце каждой главы позволит использовать книгу как на занятиях в классе, так и при индивидуальном обучении.

Джеймс Брага - Как подготовить Библейскую проповедь

Перевод выполнен Санкт-Петербургским христианским университетом и христианским обществом «Библия для всех»

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1995. — 204 с.

ISBN 5-7454-0071-4

Джеймс Брага - Как подготовить Библейскую проповедь - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ко второму изданию

Часть I Основные ТИПЫ библейской проповеди

1. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

2. ТЕКСТУАЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ

3. РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Часть II Техника создания проповеди

4. СТРУКТУРА ПРОПОВЕДИ

5. НАЗВАНИЕ

6. ВВЕДЕНИЕ

7. ПОСЫЛКА

8. РАЗДЕЛЫ

9. ОБСУЖДЕНИЕ

10. ИЛЛЮСТРАЦИЯ

11. ПРИМЕНЕНИЕ

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13. КРАТКИЙ ОБЗОР ВСЕГО МАТЕРИАЛА

Джеймс Брага - Как подготовить Библейскую проповедь - Тематическая проповедь

Существует множество типов проповедей и множество методов их классификации. Пытаясь классифицировать типы проповедей, авторы гомилетических трудов используют различные определения, и многие из них совпадают. Одни авторы классифицируют проповеди по их теме или содержанию, другие — по структуре, третьи — по принципу психологического воздействия на аудиторию. Существуют и иные методы классификации, но наипростейший из них — это разделение на тематические, текстуальные и разъяснительные проповеди. Мы будем изучать подготовку библейских посланий, опираясь на эти основные три типа.

Определение тематической проповеди. Начнем обсуждение тематической проповеди с ее определения, ибо если студент усвоит это определение, он легко овладеет основными навыками тематического рассуждения. Тематическая проповедь — это проповедь, основные составные части которой определяются самой темой, независимо от текста. Обратите внимание на это определение. Первая его часть гласит, что составные части следует определять, исходя из самой темы. Это значит, что проповедь начинается определением темы, и ее составные части должны включать в себя положения, основанные на этом суждении. Во второй части определения говорится, что тематическая проповедь не подразумевает текстуальной основы выступления. Это не значит, что тема будет небиблейской, это лишь указывает на то, что текст Писания не будет источником тематической проповеди.