Генри Джи - Очень краткая история жизни на Земле

Джи - Очень краткая история жизни на Земле
Планета — это не просто куча булыжников. Любая планета, если она больше нескольких сотен километров в диаметре, со временем разделяется внутри на слои. Более легкие материалы — такие как кремний, алюминий и кислород — образуют легкую пену у поверхности, а более плотные — никель и железо, — погружаясь, становятся ядром. Ядро сегодняшней Земли — вращающийся шар из жидкого (внешнее ядро) и твердого металла (внутреннее ядро). Ядро подогревается гравитацией и распадом радиоактивных элементов вроде ура на, синтезированного в последние мгновения взрыва древней сверхновой. Земля вращается, поэтому ее металлическое ядро генерирует магнитное поле. Завитки этого поля, пронизывая всю планету, простираются далеко в космос и, словно щитом, закрывают планету от солнечного ветра — непрерывного урагана энергетических частиц, извергаемого Солнцем. Несущие электрический заряд, эти частицы отталкиваются магнитным полем Земли или движутся вдоль силовых линий магнитного поля вокруг нашей планеты, уходя в космос.
Исходящее от ядра Земли тепло подогревает всю планету, словно кастрюлю с водой на плите. Восходящий жар, размягчая наружные слои, раскалывает плотную, но легкую кору на части, и, растаскивая эти части в стороны, формирует между ними океаны. Эти части, называемые литосферными плитами, находятся в непрерывном движении. Они сталкиваются друг с другом, скользят друг вдоль друга или подныривают одна под другую. В результате этих смещений образуются высокие горы и глубокие желоба в океане. Движения плит порождают землетрясения и вулканы. Это создает новые земли.
Одновременно с горами, устремлявшимися к небесам, обширные участки коры затягивались в глубины Земли в глубоководных желобах по границам литосферных плит. Вместе с осадочными породами и морской водой эти скалы уходили далеко в недра планеты лишь для того, чтобы снова вернуться на поверхность уже в новом виде. Осадки, нашедшие свой приют на дне у берегов исчезнувших континентов, могли вновь оказаться на поверхности спустя сотни миллионов лет благодаря извержениям вулканов или же замереть в глубинах, превратившись в алмазы.
Генри Джи - Очень краткая история жизни на Земле - 4,6 миллиарда лет в 12 лаконичных главах
- М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. - 272 с.
ISBN: 978-5-389-18525-8
Генри Джи - Очень краткая история жизни на Земле - Содержание
- 1. Песнь льда и пламени
- 2. Как собрать животное
- 3. Пришествие позвоночника
- 4. Бег на сушу
- 5. Явитесь, амниоты!
- 6. Парк триасового периода
- 7. Динозавры в полете
- 8. Эти великолепные млекопитающие
- 9. Планета обезьян
- 10. По всему свету
- 11. Конец доисторической эпохи
- 12. Прошлое будущего
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