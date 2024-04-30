Генри Джи - Очень краткая история жизни на Земле

Планета — это не просто куча булыжников. Любая планета, если она больше нескольких сотен километров в диаметре, со временем разделяется внутри на слои. Более легкие материалы — такие как кремний, алюминий и кислород — образуют легкую пену у поверхности, а более плотные — никель и железо, — погружаясь, становятся ядром. Ядро сегодняшней Земли — вращающийся шар из жидкого (внешнее ядро) и твердого металла (внутреннее ядро). Ядро подогревается гравитацией и распадом радиоактивных элементов вроде ура на, синтезированного в последние мгновения взрыва древней сверхновой. Земля вращается, поэтому ее металлическое ядро генерирует магнитное поле. Завитки этого поля, пронизывая всю планету, простираются далеко в космос и, словно щитом, закрывают планету от солнечного ветра — непрерывного урагана энергетических частиц, извергаемого Солнцем. Несущие электрический заряд, эти частицы отталкиваются магнитным полем Земли или движутся вдоль силовых линий магнитного поля вокруг нашей планеты, уходя в космос.

Исходящее от ядра Земли тепло подогревает всю планету, словно кастрюлю с водой на плите. Восходящий жар, размягчая наружные слои, раскалывает плотную, но легкую кору на части, и, растаскивая эти части в стороны, формирует между ними океаны. Эти части, называемые литосферными плитами, находятся в непрерывном движении. Они сталкиваются друг с другом, скользят друг вдоль друга или подныривают одна под другую. В результате этих смещений образуются высокие горы и глубокие желоба в океане. Движения плит порождают землетрясения и вулканы. Это создает новые земли.

Одновременно с горами, устремлявшимися к небесам, обширные участки коры затягивались в глубины Земли в глубоководных желобах по границам литосферных плит. Вместе с осадочными породами и морской водой эти скалы уходили далеко в недра планеты лишь для того, чтобы снова вернуться на поверхность уже в новом виде. Осадки, нашедшие свой приют на дне у берегов исчезнувших континентов, могли вновь оказаться на поверхности спустя сотни миллионов лет благодаря извержениям вулканов или же замереть в глубинах, превратившись в алмазы.

Генри Джи - Очень краткая история жизни на Земле - 4,6 миллиарда лет в 12 лаконичных главах

- М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. - 272 с.

ISBN: 978-5-389-18525-8

Генри Джи - Очень краткая история жизни на Земле - Содержание

1. Песнь льда и пламени

2. Как собрать животное

3. Пришествие позвоночника

4. Бег на сушу

5. Явитесь, амниоты!

6. Парк триасового периода

7. Динозавры в полете

8. Эти великолепные млекопитающие

9. Планета обезьян

10. По всему свету

11. Конец доисторической эпохи

12. Прошлое будущего

Эпилог

Благодарности

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Литература для дальнейшего чтения

Примечания