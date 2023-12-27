Флоря - У истоков религиозного раскола славянского мира

Вопрос о том, как отразился разрыв между Римом и Константинополем на отношения между славянскими странами, оставшимися в орбите православного мира, и их католическими соседями, не во всех случаях поддается решению. Так, достаточно сложным оказывается оценить положение, сложившееся в Болгарии. На первый взгляд, ситуация выглядит достаточно простой. Иерархи, возглавлявшие болгарскую церковь, не только безоговорочно стали на сторону Константинополя, но и активно участвовали в выработке той позиции, которую заняла в разразившемся конфликте византийская церковь.

Так, охридский архиепископ Лев, глава болгарской церкви в середине XI в., был автором известного послания с обличениями латинян, послужившего одним из толчков к окончательному разрыву между церквями. Один из его преемников, Феофилакт, занимавший охридскую кафедру в конце XI — начале XII вв., был также автором специального трактата о заблуждениях латинян, фрагменты из которого он нашел нужным включить и в написанный им текст жития патрона кафедры — святого Климента1. Однако следует учитывать, что Болгария была завоеванной страной, в которую стоявшие во главе Болгарской церкви иерархи присылались из Константинополя. Оба упомянутых выше иерарха не только находились до своего назначения в Константинополе, но и принадлежали к клиру главного храма Константинопольской патриархии — собора святой Софии. Неудивительно поэтому, что их отношение к латинянам совпадало с отношением верхушки византийского духовенства.

Выраженная ими точка зрения была, разумеется, официальной и признанной, однако в какой мере она действительно проникла в сознание подчиненного болгарского населения? Взгляды и стремления широких кругов болгарского общества в эпоху византийского господства находили, как известно, свое выражение апокрифических текстах, появившихся главным образом во второй половине XI в., в которых идеализированное представление прошлого сочеталось с пророчествами о грядущем торжестве в будущем. Заслуживает внимания, что в этом слое текстов не обнаруживается каких-либо выпадов против латинян, напротив, в так называемой Болгарской апокрифической летописи имеется явно вымышленное сообщение о том, как праведный правитель Болгарии «святой» Петр, спасаясь от нашествия иноплеменников «бежа на запад вь Римь и тоу сконча житие свое »1. В других местах того же источника среди вымышленных свидетельств говорится, что царь Константин « насели землю бльгарьскую оть земли западнее », а неправедный царь Симеон «погуби землю бльгарскоую, иероусалимскою иримьскоую»2. Во всем этом трудно видеть проявление враждебного отношения к латинянам: «святой» царь находит приют на «западе» в Риме, с «запада» заселяют болгарскую землю, ее одновременно с «римской» разоряет дурной правитель.

Флоря - У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.)

СПб.: Алетейя, 2004. — 222 с.

(Серия «Славянская библиотека»)

ISBN 5-89329-681-8

Флоря - У истоков религиозного раскола славянского мира - Содержание

Глава 1. Религиозные отношения в славянскоммире сразу после разделения церквейв 1054 г

Глава 2. Болгария и Сербия в церковной униис Римом (первая треть XIII в.)

Глава 3. Болгария и Сербия на пути кконфронтации с латинским миром(30-е гг. XIII - начало XIV вв.)

Глава 4. Русь, ее западные соседи и папство впервой трети XIII века

Глава 5. Древняя Русь, ее латинские соседии татарская угроза (40-50-е гг. XIII в.) .

Глава 6. На пути к полной конфронтациимежду Древней Русью и латинским миром(вторая половинаXIII - начало XIV вв.)