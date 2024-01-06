Совершая переход от двадцатого века к двадцать первому, мы взяли с собой много багажа. Возможно, еще рано выносить однозначные суждения об этом путешествии, но мы привыкаем к жизни в новом столетии, и пришло время открыть чемоданы и посмотреть на то, что мы взяли с собой. Что из этого багажа нам хотелось бы оставить и использовать? О чем мы забыли? Что кажется ненужным, что стоило бы оставить? Чему мы можем научиться, вспоминая о том, как мы очутились там, где находимся — на пороге появления нового глобального сознания, где может произойти все, что только можно себе представить? Открывающиеся перед нами возможности широки: мы можем оказаться в мире, где правит сила любви, или в мире, где сила любви несет разрушение. Уильям Блейк, которого я считаю своим духовным наставником, напоминает нам: «То, что сейчас доказано, когда-то было лишь игрой воображения».

Джун Сингер - Сила любви: путь внутренней и внешней трансформации

М: «Касталия», 2021. — 198 с.

ISBN 978-5-521-16222-2

Джун Сингер - Сила любви: путь внутренней и внешней трансформации - Содержание

Предисловие

Глава 1. Энергии любви

Глава 2. Движение к новому времени

Глава 3. Три модели психики

Глава 4. Восстание Самости

Глава 5. Четверо в поисках просветления

Глава 6. Крах старых форм

Глава 7. Нарциссизм, любовь к себе и освобождение

Глава 8. Сексуальность и зарождающаяся парадигма

Глава 9. Иерусалим как метафора

Глава 10. Вспоминание и забывание

Глава 11. Сознание — от зачатия до рождения

Глава 12. Развитие человека в новом контексте

Глава 13. Доперсональная стадия: Возникновение

Глава 14. Личностная стадия: появления эго-сознания

Глава 15. Переход: от персонального к трансперсональному

Глава 16. Трансперсональная стадия: соединение фрагментов

Примечания