Христианство как вызов

Обратиться к рассмотрению христианства значит обратиться к рассмотрению проблем, связанных с феноменом религии вообще, так как целостное восприятие христианства зависит от полноты восприятия и рассмотрения религиозного феномена как такового. Поэтому если моя цель — дать актуальный очерк христианства, то полезно вспомнить о некоторых отличительных чертах религиозного чувства в целом. В чем состоит религиозное чувство или религиозное осмысление существования? Иначе говоря: в чем суть религиозного опыта?

Религиозное чувство, как это было указано ранее, есть не что иное, как та изначальная природа человека, благодаря которой он обретает исчерпывающее самовыражение, задавая «мировые» вопросы и стремясь познать конечную причину существования во всех проявлениях и противоречиях жизни. Следовательно, именно в религиозном чувстве находит свое адекватное выражение тот уровень природы, на котором она стремится стать осознанием реальности во всей ее целостности; и именно на этом уровне природа может сказать слово «я» — слово, в котором потенциально отражается вся реальность. Св. Фома говорил: «Anima est quodammodo omnia» — «Душа есть некоторым образом всё». В этом плане религиозное осмысление жизни совпадает для нас с рациональным, а религиозное чувство — с конечным, глубинным содержанием разума.

В одном из своих великолепных посланий кардинал Монтини определил религиозное чувство как «синтез духа». Все природные устремления человека, и, следовательно, все шаги на его человеческом пути — пути сознательном и свободном — все эти шаги, к которым человека увлекает изначальные склонностиего естества, становятся возможными, определяются и осуществляются благодаря тому всеохватывающему порыву, который представляет собой религиозное чувство. Оно совпадает со стремлением к исчерпывающей полноте и достижению конечных целей. Оставаясь скрытым, но будучи определяющим, оно есть суть всякого порыва и движения человеческой жизни, которая тем самым предстает как развитие этого всеобъемлющего устремления — религиозного чувства.

О. Луиджи Джуссани - Христианство как вызов

Серия «Религиозное сознание современного человека»

Издательство «Московский философский фонд», Москва, 1993

ISBN 5-85133-001-5

О. Луиджи Джуссани - Христианство как вызов - Содержание

Предисловие к выпуску книжной серии «Религиозное сознание современного человека»

Христианство как вызов

Введение

Феномен религии и жизнь

Головокружительный парадокс человеческого существования

Разум ищет выхода

Глава первая - Созидательная деятельность человека в религиозной сфере

Как может выражаться религиозное чувство

Возможные гипотезы

Глава вторая - Потребность в откровении

Несколько примеров

Перед лицом дерзкого вызова

Глава третья - Тайна как вектор человеческой истории

Переворот в религиозной методологии

Гипотеза, которая уже не просто гипотеза

Необходимость решить проблему

Проблема достоверности

Глава четвертая - Как проблема возникла в истории

Событие как критерий

Одна методологическая особенность

Отправная точка

Глава пятая - Со временем уверенность обращается в убеждение

Путь убеждения

Зарождение вопроса и ощущение уверенности в том, что ответ найден

Пример нравственной уверенности

Глава шестая - Педагогика Христа в откровении

Основные черты педагогики откровения

Ради него: средоточие свободы

Момент отождествления

Глава седьмая - Открытое заявление

Первоначальное откровение

Смысл вызова, брошенного Иисусом

Окончательное откровение

Сокровенное действие свободы

Глава восьмая - Мировоззрение Иисуса

Предисловие: нравственное воспитание, необходимое для восприятия

Человеческий рост

Человеческое существование

Осознание, находящее свое выражение в вопросе

Закон жизни

Заключение

Глава девятая - Тайна воплощения

Необычайная историческая реальность

Границы этой новой реальности

Инстинктивное сопротивление

Примечания

«Религиозное сознание современного человека»

Предисловие автора

Часть первая - «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЛИ ОСТАВИЛО ЦЕРКОВЬ?..»

Глава первая - О чем было забыто в религиозном пути человека

Мост между человеком и судьбой

Необычайное явление

Что-то случилось

Глава вторая - Как это могло случиться

Человек как божество

Где источник человеческих сил?

Человек-прометей

Глава третья - Если Бог и есть, то он здесь ни при чем

Лаицизм

Следствия лаицизма

Глава четвертая - Значение исторического наследия

Крах оптимизма

Эпизод с Черчиллем и пророчество Платона

Глава пятая - Тупики современной культуры

Страх перед загадкой смысла

Отчаяние в сфере этики

Антропологические следствия

Глава шестая - Выбор

Часть вторая - «...ИЛИ ЦЕРКОВЬ ОСТАВИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?»

Глава первая - Протестантизация христианства

Глава вторая - Христианство как объективное событие

Проповедь в истории

Путь к судьбе как объективной реальности

Нравственность как благодать

Глава третья - Две отличительных черты христианства

Глава четвертая - Христианство как присутствие

Постскриптум

Примечания

О. Луиджи Джуссани - Христианство как вызов - Предисловие

История Христианской церкви свидетельствует, что она терпела ущерб не только от внешних гонений, препятствующих проповеди Евангелия, но и от многочисленных попыток приспособить евангельские истины к меркам упрощенного человеческого разумения, непоправимо искажавших эти истины. Все ереси фактически пытались снять парадоксальность христианства, -вместить христианские представления в тесные логические схемы, в узкие рамки обыденного здравого смысла. Христианство способно освятить и, тем самым, преобразить текущую жизнь, но оно не способно приспособиться к привычным нормам этой жизни, оставаясь самим собой. Блаженный Хосе Мария Экрива часто говорил: «освящайте вашу работу, освящайтесь в своей работе и освящайте других с помощью вашей работы». Ради поисков новых путей освящения жизни он основал в 1928 г. организацию «Опус Деи». Речь шла о том, как преобразовать повседневную жизнь, исходя из требований христианской святости, и использовать свою каждодневную деятельность как средство христианизации общества, но отнюдь не о том, чтобы привести христианство в соответствие со стремлениями этого общества.

Дон Луиджи Джуссани начал свою пастырскую деятельность в то время, когда в одних странах беспощадно подавлялись любые открыто обнаруживающиеся попытки жить в евангельском духе — нести любовь и проповедь Христа своим ближним, а в других — происходило интенсивное размывание христианских ценностей, сведение религиозной жизни к не очень обязывающей обрядности. Религия все более превращалась в элемент народной культуры, в способ «оформления» житейских событий, в чтимую, но не требующую духовных усилий традицию. В послевоенной Италии активизация воинствующего атеизма влиятельной компартии сочеталась со стагнацией традиционной католической религиозности. Необходимы были новые импульсы для обновления и возрождения подлинной христианской жизни. Отец Луиджи обратился к молодежи. Он стоял у истоков движения, которое сначала называлось «Студенческая молодежь», а потом превратилось в более широкое «Объединение и Освобождение», известное по аббревиатуре «Чиэлле», состоящей из названий первых букв «С» и «L» (Communione et Liberatione). Луиджи Джуссани родился 15 октября 1922 г. в городке Десио. Подготовку к священническому сану он прошел в миланской епархиальной семинарии, а потом учился на теологическом факультете.

В 50-е годы он занимался христианской проповедью среди студентов высших учебных заведений. С этого времени он активно участвует в студенческом движении, повлиявшим на социальную жизнь всей Италии. В настоящее время он преподает Введение в теологию в католическом университете Святого Сердца (Милан). Область его личных научных исследований — экуменическая теология. Кроме того он изучает пути обращения к вере и церкви через разум, то есть проблему рациональной мотивации веры. Книги отца Луиджи Джуссани — это часть его проповеднической деятельности, оброащенной не только к итальянскому читателю. Не случайно, что издательство «Христианская Россия» выпустило на русском языке уже 4 его книги: «У истоков христианства как вызова», «Основы христианской нравственности», «Реальность, разум и религия» и «Путь христианского опыта». Пятая из его книг «Религиозное сознание современного человека» издается сейчас по-русски впервые.

В данном выпуске мы предлагаем читателю две из перечисленных пяти книг. Их сверхзадача — вернуть понимание христианства как вызова человеку, обращения к нему с категорическим требованием не просто стать лучше,, но изменить сами мерки, с которыми он привык подходить к жизни. Книги Л. Джуссани помогают понять, почему апостол Павел охарактеризовал проповедь Христа распятого как «для Иудеев соблазн, а для Эллинов безумие» (1 кор., 1:23), соблазн для традиционной монотеистической религии и безумие для посюсторонней языческой мудрости. Любая попытка ассимилировать христианство в сложившейся бесхристианской культуре ведет к непоправимым утратам — такое христианство оказывается религией без Христа.

Человек, не воспитывавшийся в христианском духе, может себе представить, что стремление к интеллектуальному, нравственному, в широком смысле духовному совершенствованию в конечном счете способно привести его в горние выси, где он найдет Бога. Это может оказаться Бог Альберта Эйнштейна, Бог Льва Толстого, Бог Сократа и Платона, но Иисуса Христа он скорее всего на этих высотах не найдет. Ибо Иисус сам спустился к людям, чтобы засвидетельствовать о себе. Нужно обладать религиозным мужеством Блеза Паскаля, отнюдь не последнего среди философов и ученых, чтобы признаться: «Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых». Тайна Христа в том, что Он открыт для любого из нас — для маленьких детей, грешных мытарей, неграмотных рыбаков. Первым был призван в Царствие небесное осужденный разбойник, который узнал Бога в распинаемом на кресте. Все это плохо вмещается в бытовое представление о высшей справедливости.

Бог, сошедший к людям, не вмещается в привычный быт — новое вино нельзя хранить в старых мехах. Можно было бы сказать, что Рождество, Смерть и Воскресение Иисуса Христа дало начало новой христианской культуре. Однако точнее сказать, что присутствие Христа принесло человеку новую духовную ориентацию, в свете которой по-иному идет становление человеческой личности и устроительство культуры. Иначе говоря, началась Новая история человечества, которая выходит за рамки посюстороннего мира и потому в этом мире никогда не может быть завершена. Джуссани учит нас, что христианство — это вызов человеку пройти собственный путь христианского опыта, опираясь на разум и религию. Сегодня этот урок особенно актуален в виду появления соблазна использовать христианство как инструмент для укрепления государства и общества. Это значило бы превратить учение Христа в идеологический суррогат, уничтожив его сокровенную суть — живое присутствие самого Иисуса. Напротив, личная ориентированность человека на единение с Богом способствует улучшению людей и общества, делает жизнь более человеческой. Именно поэтому так важно увидеть это учение в правильной перспективе — как вызов, обращенный персонально к каждому человеку, а не как универсальную догму или культурный стереотип.

И последнее: книги отца Луиджи укоренены в католической богословской традиции. Именно поэтому они лишены узкой конфессиональности, но открывают читателю «просто христианство» (по удачному выражению К. С. Льюиса), то есть такое видение христианского вероучения, которое может быть реализовано и развито в любой из исторически сложившихся христианских

конфессий.

Ю. Шрейдер