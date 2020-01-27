Три книги «Пути» не имеют другого предназначения, кроме как утвердить истину: показать, как возникает реальность христианства, в том числе исторически. Они не претендуют на исчерпывающее изложение всех проблем, но призваны указать путь, по которому нужно идти. Путь разумности. В самом деле, Бог, явив себя в пространстве и времени, отвечает на потребность человека. Сегодня часто приходится слышать, что разум не имеет ничего общего с верой. Но что такое вера? И что такое разум?

Современный менталитет сводит разум к совокупности категорий, в которые насильственно втискивается реальность: все, что не умещается в эти категории, объявляется иррациональным. В действительности же разум подобен взгляду, который устремлен на реальность и жадно впитывает ее, отмечает ее связи и внутреннюю взаимозависимость, рассуждает о ней, проникает вглубь нее, переходя от одной вещи к другой, сохраняя их в памяти и стремясь охватить все. Посредством разума человек подступает к реальности. Разум есть то, что делает каждого из нас человеком. Поэтому мы должны испытывать страсть к разумности, и эта страсть служит путеводной нитью на предстоящем нам пути. Именно по этой причине первая книга открывается тройным обоснованием метода, призванного помочь нам постигнуть тот способ, каким человеческое сознание по природе использует свой разум.

Луиджи Джуссани - Религиозное чувство - «Путь». Книга первая

Москва, «Христианская Россия», 2004 г. 200 с.

ISBN 5-94270-026-5

Луиджи Джуссани - Религиозное чувство - «Путь». Книга первая - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ (Джеймс Френсис Стаффорд)

ВВЕДЕНИЕ (Луиджи Джуссани)

Глава первая ПЕРВАЯ ПРЕДПОСЫЛКА: РЕАЛИЗМ

Глава вторая ВТОРАЯ ПРЕДПОСЫЛКА: РАЗУМНОСТЬ

Глава третья ТРЕТЬЯ ПРЕДПОСЫЛКА: ВЛИЯНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ НА ДИНАМИКУ ПОЗНАНИЯ

Глава четвертая РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО: ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Глава пятая РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО: ЕГО ПРИРОДА

Глава шестая НЕРАЗУМНЫЕ ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНЕЧНОМУ ВОПРОСУ: ЕГО ВЫХОЛАЩИВАНИЕ

Глава седьмая НЕРАЗУМНЫЕ ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНЕЧНОМУ ВОПРОСУ: ЕГО УМАЛЕНИЕ

Глава восьмая СЛЕДСТВИЯ НЕРАЗУМНЫХ ПОЗИЦИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНЕЧНОМУ ВОПРОСУ

Глава девятая ПРЕДВЗЯТОСТЬ, ИДЕОЛОГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО

Глава десятая КАК ПРОБУЖДАЮТСЯ КОНЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПУТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ЧУВСТВА

Глава одиннадцатая ОПЫТ ЗНАКА

Глава двенадцатая ПУТЬ ТОЛКОВАНИЯ

Глава четырнадцатая ЭНЕРГИЯ РАЗУМА СТРЕМИТСЯ ВОЙТИ В НЕВЕДОМОЕ

Глава пятнадцатая ГИПОТЕЗА ОТКРОВЕНИЯ: УСЛОВИЯ ЕЕ ПРИЕМЛЕМОСТИ

Послесловие У ПОРОГА ХРАМА (о. Александр Мень)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Луиджи Джуссани - Религиозное чувство - «Путь». Книга первая - Предисловие

Книгой «Религиозное чувство» мы начинаем публикацию трилогии «Путь» монсеньора Луиджи Джуссани, которая содержит курсы лекций, прочитанные автором в течение сорока лет преподавательской деятельности — сначала в качестве доцента религии в одном из лицеев Милана; затем, начиная с 1964 г., — в качестве профессора Введения в теологию в Миланском католическом университете. За этой первой книгой последует вторая, посвященная великому личному откровению Бога в мире в лице Иисуса Христа («Христианство как вызов»); а третья и последняя книга рассматривает тот способ, каким это событие продолжает свое присутствие в Церкви в любую эпоху и на все времена. Труд монсеньора Джуссани — не просто богословский трактат в техническом смысле слова, возникший в результате разработки некоей теории. В действительности перед нами ряд размышлений, которые, нисколько не умаляя строгости и систематичности мышления, рождаются из воспитательной заботы монсеньора Джуссани передать разумность «христианского События» через опыт собственной человечности. Оригинальность метода и содержания этих трех книг (главных произведений автора, перу которого принадлежат, помимо них, еще двадцать книг и множество статей) станет понятнее, если принять во внимание, что монсеньор Джуссани стоит у истоков одного из самых активных и влиятельных сегодня движений в жизни Церкви и общества — движения Со- munione е Liberazione. В своей зрелой организационной форме «Братства Comunione е Liberazione» это движение, присутствующее уже в семидесяти странах мира («Идите по всему миру» — такой лозунг доверил ему Иоанн Павел II в связи с тридцатилетней годовщиной его зарождения) было признано Святым Престолом в качестве Ассоциации Папского Права, наделенной понтификальным правом. По всем этим причинам для меня, как председателя Папского совета по делам мирян, большая радость и честь — представить читателю эти труды.

Движение Comunione е Liberazione восходит к началу пятидесятых годов, когда монсеньор Джуссани — в то время молодой преподаватель теологического факультета Миланского университета, погруженный в интенсивные занятия американской протестантской мыслью (в частности мыслью Рейнхольда Нибура), —решает оставить академические богословские занятия, чтобы полностью посвятить себя студентам. В итальянском обществе пятидесятых годов — на первый взгляд, глубоко проникнутом принципами католицизма, — монсеньор Джуссани с драматической ясностью различил опасность чисто формальной приверженности этим принципам, особенно со стороны молодежи. Кроме того, он почувствовал, задолго предвосхитив последующее развитие событий в обществе и Церкви, опасность сведения христианского События к чисто внешней практике. Для христиан это означало бы утрату реального осознания основ веры и ее роли для всего существования человека. В конечном счете вера, не имея разумного фундамента, опиралась бы на чистый сентиментализм, больше не представляющий реального интереса для человека, не совпадающий с реальностью; и потому вера фактически оказалась бы подчиненной ценностям того образа мысли, который господствует в обществе.

С самого начала своей преподавательской деятельности дон Джуссани страстно стремился утвердить понятность христианства и высветить во всех ее аспектах его разумность. Вот и недавно в статье, опубликованной в одном ежедневном итальянском издании по случаю Рождества 1996 г., монсеньор Джуссани вновь высказал свою главную воспитательную заботу: «...основная проблема, встающая перед нами в связи с современной культурой, заключается в том, что мы чувствуем себя нищими, выпрашивающими идею разума. Дело обстоит так, словно ни у кого больше нет понятия разума, а мы понимаем — напротив, — что вера нуждается в разумности человека, дабы он мог осознать благодатное присутствие Бога с нами». Согласно автору, «современный менталитет сводит разум к совокупности категорий, в которые насильственно втискивается реальность: все, что не умещается в эти категории, объявляется иррациональным». Разум же, напротив, «подобен взгляду, который устремлен на реальность»: он воспринимает ее целиком, отмечая ее «связи и внутреннюю взаимозависимость». Разум рассуждает о реальности, пытается проникнуть в ее воспринятый смысл, пробегая ее из конца в конец, сохраняя каждый элемент в памяти и стремясь охватить все. «Разум есть то, что делает каждого из нас человеком». Поэтому нужна подлинная страсть к разумности.

Джеймс Фрэнсис Стаффорд