Хан - Первое и Второе послания фессалоникийцам
Популярное толкование новозаветных книг Писания, выполненное группой немецких лютеранских авторов
Эберхард Хан - Комментарий к Библии - Первое и Второе послания фессалоникийцам
Пер. с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2004. - 232 с.
ISBN 5-93829-025-2
Эберхард Хан - Комментарий к Библии - Первое и Второе послания фессалоникийцам - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Поздние сочинения Ветхого Завета
Некоторые сокращения, употребляемые в Комментарии
Первое послание фессалоникийцам
- Введение
- Толкование
- Вступительное приветствие (1:1)
- Могущественное влияние Евангелия (1:2—10)
- Искренность и откровенность евангелистов (2:1 — 12)
- Подражатели в страдании (2:13-16)
- Твердо стоять в Господе (2:17—3:13)
- Возрастание святости и братской любви (4:1 — 12)
- Достоверность воскресения мертвых (4:13—18)
- Бодрствование в ожидании Господа (5:1 —11)
- Общие наставления (5:12-24)
- Заключительная часть Послания (5:25-28)
Второе послание фессалоникийцам
- Введение
- Толкование
- Вступительное приветствие (1:1—2)
- Справедливость Божьего суда (1:3—12)
- Стойкость в испытаниях (2:1-12)
- Бог верен Своему призыву (2:13-17; 3:1 -5)
- Серьезное отношение к повседневным делам (3:6—16)
- Заключительная часть Послания (3:17—18)
Рекомендации по работе над Первым посланием фессалоникийцам
Рекомендации по работе над Вторым посланием фессалоникийцам
Петр Пеннер. Изучение Библии в свете современных методов
Александр Попов. «В этом есть иносказание...» (Аллегорическое толкование Библии)
Эберхард Хан - Комментарий к Библии - Первое и Второе послания фессалоникийцам - Предисловие
Комментарий, как мы уже говорили, носит популярный характер. Помимо самых общих сведений исторического и филологического свойства, помимо собственно интерпретации текста, его отличительной чертой является внимание к духовным запросам и проблемам «среднего» человека современного общества. Таким образом, события двухты-сячелетней давности при толковании исторических книг Нового Завета нередко прочитываются через призму специфических особенностей нынешнего времени.
Разные тома данной серии организованы не одинаково, но в целом это последовательный, «стих за стихом», комментарий библейского текста. В конце книг — еще одно важное отличие настоящего издания — вы найдете раздел «Рекомендации изучающим Библию» с планами занятий домашней группы по изучению Писания. Для каждого урока выбран небольшой отрывок библейского текста, сформулирована тема дискуссии, составлены вопросы к ее участникам и дан набросок беседы.
Остановимся чуть подробнее на богословии, представленном авторами Комментария. Хотя он составлен немецкими лютеранами-пиетистами, специфических особенностей лютеранской доктрины вы обнаружите здесь не столь уж много. Скорее мы можем говорить о прочтении Библии с позиций некоего общего консервативного евангельского богословия. Однако у серии есть еще одно отличие, которое требует дополнительных разъяснений для российского читателя. На протяжении всего текста книг он встретит следы иногда явной, иногда не слишком очевидной полемики с невидимым оппонентом, с его точкой зрения по самым разным вопросам, связанным с интерпретацией Библии и отношением к ней как таковой. История для Германии, да и вообще для западного богословия, очень давняя: речь идет о споре между консервативными протестантскими теологами и представителями либерального богословия.
Именно вышеназванной дискуссии, а также одному из главных изобретений и инструментов либерального богословия — историко-критическому методу исследования Писания — посвящена статья доктора богословия Петра Пеннера «Изучение Библии в свете современных методов». На протяжении 10 лет Петр Пеннер читал студентам Санкт-Петербургского христианского университета («Логос») курсы герменевтики, библеистики, богословия и изучал сам этот метод у лучших его представителей в Гисенской богословской академии, в Бетельской высшей церковной школе, на теологических факультетах Эрлангенского университета и Университета Южной Африки. Следует заметить, что книг и публикаций по данной теме на русском языке крайне мало, следовательно, помимо прикладного статья будет иметь самостоятельное значение и, надеемся, окажется полезной для всех, кто интересуется вопросами либерального богословия.
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