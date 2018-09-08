Популярное толкование новозаветных книг Писания, выполненное группой немецких лютеранских авторов

Эберхард Хан - Комментарий к Библии - Первое и Второе послания фессалоникийцам

Пер. с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2004. - 232 с.

ISBN 5-93829-025-2

Эберхард Хан - Комментарий к Библии - Первое и Второе послания фессалоникийцам - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Поздние сочинения Ветхого Завета

Некоторые сокращения, употребляемые в Комментарии

Первое послание фессалоникийцам

Введение

Толкование

Вступительное приветствие (1:1)

Могущественное влияние Евангелия (1:2—10)

Искренность и откровенность евангелистов (2:1 — 12)

Подражатели в страдании (2:13-16)

Твердо стоять в Господе (2:17—3:13)

Возрастание святости и братской любви (4:1 — 12)

Достоверность воскресения мертвых (4:13—18)

Бодрствование в ожидании Господа (5:1 —11)

Общие наставления (5:12-24)

Заключительная часть Послания (5:25-28)

Второе послание фессалоникийцам

Введение

Толкование

Вступительное приветствие (1:1—2)

Справедливость Божьего суда (1:3—12)

Стойкость в испытаниях (2:1-12)

Бог верен Своему призыву (2:13-17; 3:1 -5)

Серьезное отношение к повседневным делам (3:6—16)

Заключительная часть Послания (3:17—18)

Рекомендации по работе над Первым посланием фессалоникийцам

Рекомендации по работе над Вторым посланием фессалоникийцам

Петр Пеннер. Изучение Библии в свете современных методов

Александр Попов. «В этом есть иносказание...» (Аллегорическое толкование Библии)

Эберхард Хан - Комментарий к Библии - Первое и Второе послания фессалоникийцам - Предисловие

Комментарий, как мы уже говорили, носит популярный характер. Помимо самых общих сведений исторического и филологического свойства, помимо собственно интерпретации текста, его отличительной чертой является внимание к духовным запросам и проблемам «среднего» человека современного общества. Таким образом, события двухты-сячелетней давности при толковании исторических книг Нового Завета нередко прочитываются через призму специфических особенностей нынешнего времени.

Разные тома данной серии организованы не одинаково, но в целом это последовательный, «стих за стихом», комментарий библейского текста. В конце книг — еще одно важное отличие настоящего издания — вы найдете раздел «Рекомендации изучающим Библию» с планами занятий домашней группы по изучению Писания. Для каждого урока выбран небольшой отрывок библейского текста, сформулирована тема дискуссии, составлены вопросы к ее участникам и дан набросок беседы.

Остановимся чуть подробнее на богословии, представленном авторами Комментария. Хотя он составлен немецкими лютеранами-пиетистами, специфических особенностей лютеранской доктрины вы обнаружите здесь не столь уж много. Скорее мы можем говорить о прочтении Библии с позиций некоего общего консервативного евангельского богословия. Однако у серии есть еще одно отличие, которое требует дополнительных разъяснений для российского читателя. На протяжении всего текста книг он встретит следы иногда явной, иногда не слишком очевидной полемики с невидимым оппонентом, с его точкой зрения по самым разным вопросам, связанным с интерпретацией Библии и отношением к ней как таковой. История для Германии, да и вообще для западного богословия, очень давняя: речь идет о споре между консервативными протестантскими теологами и представителями либерального богословия.

Именно вышеназванной дискуссии, а также одному из главных изобретений и инструментов либерального богословия — историко-критическому методу исследования Писания — посвящена статья доктора богословия Петра Пеннера «Изучение Библии в свете современных методов». На протяжении 10 лет Петр Пеннер читал студентам Санкт-Петербургского христианского университета («Логос») курсы герменевтики, библеистики, богословия и изучал сам этот метод у лучших его представителей в Гисенской богословской академии, в Бетельской высшей церковной школе, на теологических факультетах Эрлангенского университета и Университета Южной Африки. Следует заметить, что книг и публикаций по данной теме на русском языке крайне мало, следовательно, помимо прикладного статья будет иметь самостоятельное значение и, надеемся, окажется полезной для всех, кто интересуется вопросами либерального богословия.