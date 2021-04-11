В истории православного (и не только православного) богословия XX столетие стало во многом «веком экклезиологии». Эта сфера церковной мысли, в течение многих веков находившаяся в тени других богословских вопросов, в современную эпоху оказалась в центре внимания, чему в немалой мере способствовали исторические потрясения прошлого столетия, значительно изменившие условия существования Церкви и направившие церковные сообщества на путь углубленной саморефлексии. К сожалению, по целому ряду экклезиологических вопросов в современном православном богословии не существует консенсуса. Напротив, мы видим, что противоречия и споры лишь усиливаются и являют собой в настоящее время реальную угрозу для самого единства православного мира. Однако, как представляется, выход из сложившейся ситуации не может быть найден без спокойного совместного осмысления спорных тем. Причем в его основе должно быть не стремление к компромиссу, а верность духу церковного Предания и поиск путей его актуализации для решения современных проблем. Настоящий сборник, при осознании ограниченности компетенций и возможностей его авторов, призван внести свой посильный вклад в церковное осмысление происходящего.

Сборник состоит из четырех разделов. В статьях раздела «Кафолическое единство Церкви: мистико-сакраментальные, вероучительные и институциональные аспекты» экклезиологическая проблематика рассматривается в трех аспектах. Церковь являет собой Богочеловеческий организм, мистическое Тело Христово. Будучи постоянно созидаемой и руководимой Своим Главой и напояемой одним Духом, она никогда не лишается своего фундаментального единства, преодолевая в своей таинственной жизни разобщенность рода человеческого. В этой связи рассмотрение темы единства Церкви начинается именно с мистического аспекта, понимаемого как единство членов Церкви во Христе. Это единство находит свое выражение в сакраментальной жизни церковных общин, а также в личном подвиге святости, который всегда есть подвиг любви. Неслучайно свт. Никита Ремесианский определяет Церковь как «общение святых». Однако единство Церкви в истории немыслимо также без согласного исповедания веры в Пресвятую Троицу и в воплощение Сына Божия. Подлинная любовь к Богу и в Боге, связующая Церковь в единый союз, невозможна без знания Богооткровенной истины и без ее благовестия. В то же время, начиная с апостольского периода и до сего дня, среди христиан постоянно возникают споры и разногласия даже по самым существенным богословским проблемам, что приводит к постановке вопроса об основаниях вероучительного согласия в Церкви и о принципах различения ортодоксии и ереси. Уже у ранних отцов Церкви встает вопрос о вероучительном авторитете, опора на который позволяет не только явить единомыслие в конкретный исторический момент, но и сохранить преемство в интерпретации богооткровенной истины. В этой связи церковная мысль всегда обращена к своим истокам и истории: к Св. Писанию, в котором запечатлены пророческие и апостольские свидетельства, к вероучительным постановлениям соборов, фиксирующих консенсус, достигнутый в интерпретации того или иного богословского вопроса в различные эпохи, а также к наследию отцов Церкви, сонм которых являет нам, если можно так выразиться, единый собор святых, постоянно пополняющийся в истории.

Институциональный аспект бытия Церкви также обусловлен ее мистической и сакраментальной природой — единением членов Церкви во Христе, а также их стремлением к согласию в вере. Конкретные формы церковной организации зависят в значительной степени от исторических условий существования Церкви в том или ином социокультурном контексте и от вызовов, которые ставит перед ней каждая историческая эпоха. Однако, хотя институциональная организация Церкви претерпевала существенные метаморфозы за двухтысячелетнюю историю христианства, здесь, как и в других областях церковной жизни, наблюдается преемственность фундаментальных принципов и подходов, обусловленных самой природой Церкви, ее вероучением и вытекающими из него жизненными принципами, которые находят в каждую эпоху свое особое выражение. трагического разделения византийского Востока и латинского Запада. Кризис в межцерковных отношениях, обусловленный различным пониманием институциональных оснований единства Церкви, православный мир переживает и в настоящее время, что делает обсуждение обозначенной проблематики крайне актуальным. Работы этого раздела призваны внести посильный вклад в осмысление как самих богословских оснований церковного единства, так и современных вызовов, которые встают перед ним. При этом предметом рассмотрения являются не только общезначимые для всей полноты Православной Церкви (и даже шире — для всех традиционных христианских конфессий) свидетельства Св. Писания, вселенских и других древних соборов и святых отцов, но и богословские традиции различных Поместных Церквей, в особенности наследие Церкви Русской.

Единство Церкви в Предании, истории и современности

Материалы научной конференции 14—16 ноября 2019 г.

Отв. ред. А. В. Анашкин

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. 280 с.

ISBN 978-5-7429-1358-0

Единство Церкви в Предании, истории и современности - Содержание

От редакционной коллегии

КАФОЛИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ: МИСТИКО-САКРАМЕНТАЛЬНЫЕ, ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ЦЕРКОВЬ КАК ТАИНСТВО ЕДИНСТВА

Небольсин А. Г. Мир и война в новозаветной экклезиологии

Хондзинский П. В. Totus Christus — судьба и отголоски учения в Новое время

Родионов О. А. «Единая Церковь — тело Христово»: экклезиологические размышления архимандрита Емилиана Симонопетрита

ЕДИНСТВО ПРЕДАНИЯ И СОГЛАСИЕ В ЦЕРКВИ

Михайлов П. Б. Патристический аргумент в эпоху христологических споров

Изотова О. Н. Понятие «неписаное предание» в иконоборческую эпоху

ПОРЯДОК И ОБЩЕНИЕ В ЦЕРКВИ

Захаров Г Е. 34-е апостольское правило и развитие идеи вселенского первенства в IV в

РЕШЕНИЯ ПЕРВОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX - ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

Лупандин И. В. Первый Ватиканский собор и энциклика «Fides et ratio»

Язькова В. Е. От Первого Ватиканского собора к энциклике Пия X «Pascendi Domini Gregis»: идейные основы католического антимодернизма в Италии

ПРОБЛЕМА «ЦЕРКОВЬ И ЕДИНСТВО» В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX-XX вв.

Михайловский А. В. Незримый град Руси как социальнофилософская категория (на материале «Церкви невидимого града» С. Н. Дурылина)

Паромов К Я. Имяславческая полемика и единство Церкви: Взгляды лидеров «Новоселовского» кружка

Бессчетнова Е. В. Энциклика Льва XIII о христианском единстве «Praeclara Gratulationis Publicae» (1894) и ее рецепция А. А. Киреевым

Тихонов В. Е. Единство Церкви в контексте метафизики всеединства Франка (богословский аспект)

Пименов С. С. Единство Церкви: уроки Реформации

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД