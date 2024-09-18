Эдвард Эдингер - Осмысляя Юнга

Отличная книга, содержащая работы верного последователя Карла Густава Юнга Эдварда Эдингера:

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИБИДО. СЕМИНАР ПО КНИГЕ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА «СИМВОЛЫ ТРАНСФОРМАЦИИ»

ВВЕДЕНИЕ В «MYSTERIUM CONIUNCTIONIS» К.Г. ЮНГА - Алхимический образ индивидуации - Лекции

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИБИДО. СЕМИНАР ПО КНИГЕ КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА «СИМВОЛЫ ТРАНСФОРМАЦИИ»

Написанная в 1912 году, работа вышла под оригинальным названием, в переводе с немецкого звучащим как «Трансформация и символы либидо». В 1916 году был издан английский перевод Беатрис Хинкл «Психология бессознательного», причем название изменил не Юнг, а английский издатель. В 1952 году, когда Юнгу исполнилось 77 лет (на момент написания книги ему было 37), он подверг книгу всесторонней переработке и добавил значительный материал. Работая над первоначальным вариантом, Юнг все еще оставался примерно на треть фрейдистом. Исправленное и дополненное издание получило название «Символы трансформации», слово «либидо» автор опустил. Тем не менее, оно все еще витает как призрак. Если вы спросите себя: «Трансформации чего?», — ответ будет «Трансформации либидо». Это важный момент для понимания книги, поскольку концепция либидо является одним из ее главных вопросов. Именно по данной проблеме у Юнга и Фрейда возникло главное разногласие, а именно: что есть природа либидо и как следует понимать психическую энергию, движущую силу человеческой души. Юнг считал, что понимание должно быть более широким, нежели у Фрейда, и посвятил всю книгу исследованию этой идеи. В основном вопрос ставится об осмыслении человеческой психики как энергетического механизма. Мне хочется подчеркнуть эту особую концепцию.

ВВЕДЕНИЕ В «MYSTERIUM CONIUNCTIONIS» К.Г. ЮНГА - Алхимический образ индивидуации - Лекции

Заключительная работе Юнга, «Mysterium Coniunctionis», изданная в 14 томе его собрания сочинений. Эта превосходная книга нам, простым смертным, представляется чрезвычайно сложной. Как мне кажется, ее трудность заключается в том, что Юнг писал свою работу скорее для будущих поколений, нежели для современников. Книга родилась из огромного объема психологического опыта и широты представлений, до которых не дорос пока никто из нас. Однако я чувствую, что мы не можем остаться верны наследию Юнга, если не приложим серьезных усилий в попытке осмыслить «Mysterium». Я старался и продолжаю стараться понять. Надеюсь то, что я собираюсь вам рассказать, откроет достаточно материала, который подвигнет вас на подобные усилия.

Из Интервью с Эвардом Эдингером:

Лоуренс Джефф: Каким вы видите будущее юнгианской психологии?

Эдингер: Ну, в ближайшем будущем я вижу юнгианское общество, Международную Ассоциацию и остальных все более и более теряющими истинную сущность Юнга и становящимися все более и более охваченными персоналистическими аспектами. Знаете, фрейдистская и клейнианская личностная психология позволяют бесконечное теоретизирование, интеллектуализацию, концептуализацию и помогают избежать более глубоких реальностей. Это то, что сообщество делает с юнгианской психологией. По моему мнению, дела будут идти все хуже и хуже. Возможно, будут небольшие анклавы, маленькие оазисы-группы, которые будут пытаться держаться аутентичного Юнга, и они не будут профессиональными группами. Но это только предположение. У самого Юнга было предчувствие, и некоторые его последователи видели сны, которые указывают, что Юнг будет забыт на несколько сотен лет, а затем вновь открыт. Так может случиться.

Д: Пока настоящее и ближайшее будущее не ясны, у меня немного другой взгляд на вещи, и я хочу услышать ваше мнение. Думаю, я могу говорить от лица аналитиков и кандидатов в Калифорнии, которые обратились к таким людям, как Коут и Винникотт, предлагающим техники, могущие оказаться полезными в исцелении их пациентов. Мне кажется, нам нужно больше, чем учил нас Юнг, стремиться к клинической технике. Самому Юнгу не нужна была техника. Он мог помочь пациенту

одним воздействием своего величия. У нас нет величия Юнга, но я согласен, что главный терапевтический эффект происходит через личность самого терапевта. Иногда я чувствую, что нужны знания того, как, например, комплексы формировались в детстве, как детские травмы могут быть исцелены и как вести терапевтические отношения. Но я не думаю, что интерес к таким техникам делает меня менее юнгианцем.

Э: Действительно, есть много школ психотерапии, и это показательно. Это говорит нам, что есть разные группы людей, которые удовлетворены различными подходами к душе. Это просто факт. Я уважаю все, что окажется полезным и стоящим в практике или в чьем-то развитии, потому что каждый индивидуум должен совершать свои собственные открытия. Вы должны помнить, что Юнг прошел через персоналистическую фазу с Фрейдом и фрейдистским подходом. Он не отрицал это, он просто это превзошел. И я думаю, что это не повод для дискуссий между школами, поскольку мы имеем дело с психологическим опытом, несостоятельность которого доказать невозможно.

Я должен признать, что меня всё время удивляет, как люди, изначально избравшие юнгианскую подготовку и имеющие некоторый опыт в работе Юнга, находят столь удовлетворительным для себя персоналистический подход, а с моей точки зрения, это просто начальная школа. Это не то, чтобы неправильно… все эти подходы связаны с психологическими фактами, иначе они никогда не заслужили бы такого доверия. Поэтому, конечно же, они имеют эмпирическую связь с душой. Но общий взгляд на душу, который порождает персоналистическая школа, настолько мелок для меня, что я удивляюсь, как люди, познакомившиеся с Юнгом, считают такой подход достаточным для себя. Но они считают его таковым, и это тоже нельзя отрицать.