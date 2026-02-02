Библиотека психологии и психотерапии

Заголовок книги - «В поисках божественной обители» может показаться несколько странным. Еще более странным кажется подзаголовок - «Роль мифа в современной жизни». Однако ее источником служит наше общее восприятие и переживание современного «модернизма», а содержание обращено к проблеме смысла бытия, возникшей в первобытную эпоху, когда разные мифологические системы объединяли людей в племена. Теперь же, когда эти мифологические системы утратили свою объединяющую силу, их заменили социальные представления и политические идеологии. Но и они постепенно оказались несостоятельными, и человек остался брошенным на произвол судьбы среди какофонии декларативных притязаний современной культуры. Крах коммунизма как жизнеспособной мифической системы и его сомнительная замена социальной идеологией капитализма вызвал чрезвычайно острое ощущение кризиса в осмыслении жизни у современного жителя России.

Я убежден, что разрушение внешних образов, соединяющих человека с величайшими проявлениями таинства, - то есть с космосом (почему мы здесь оказались?), с природой (как нам установить жизнеспособные отношения с окружающим миром?), с другими людьми (в чем заключается привлекательность межличностных отношений и как сказываются их ограничения?) и в отношении человека к самому себе (кто я такой и в чем состоит мое странствие?) - разрушение этих образов заставляет человека обращаться к себе и искать точку опоры внутри себя. Каждый из нас может апеллировать к историческим эпизодам, насыщенным культурными событиями, но ответственность за формирование индивидуального мифа и собственной системы ценностей перестала быть прерогативой первобытного племени (а впоследствии государства) и легла на плечи самого человека. Еще одно мое убеждение заключается в том, что открытия величайшего швейцарского психолога Карла Густава Юнга (1875-1961), ставшего одним из основателей современной глубинной психологии, дали нам возможность глубоко вникнуть в эту чрезвычайно сложную индивидуальную и культурную дилемму.

Я призываю российского читателя изучить историю усвоенных человеком ценностных форм, внимательно посмотреть, как разрушались многие из них под влиянием быстрых изменений и конкуренции ценностей, что, собственно, и является основой модернизма, а также поразмышлять над тем, какие вопросы нужно перед собой поставить, чтобы найти ценностную основу для собственных решений. У одних людей такой призыв может вызвать испуг и слишком сильную тревогу, которую они поспешат снять, выбрав самый легкий путь - сохранив прежнюю систему ценностей или просто перестав сопротивляться современному потоку жизни, разрушающему культуру. Однако другие люди увидят, что смысл этого кризиса состоит во множестве новых возможностей, открывающихся перед человеком. Культурное окружение побуждает каждого из нас совершить как можно более осознанное странствие, взяв на себя максимальную ответственность за определение своих индивидуальных ценностей, которые лучше всего помогут нам установить связь с энергиями вселенной (то есть с богами, если говорить на языке метафоры), с сообществом (семьей, социумом) и самими собой. Этот кризис открывает широкую возможность обретения нового смысла жизни, человеческого достоинства и подлинной духовности.

Джеймс Холлис - В поисках божественной обители: Роль мифа в современной жизни

(Библиотека психологии и психотерапии)

М.: Независимая фирма «Класс», 2008. - 192 с.

ISBN 978-5-86375-150-4

Джеймс Холлис - В поисках божественной обители: Роль мифа в современной жизни - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Ибо здешнее значит так много Что дает миф Космологический вопрос Метафизический вопрос Социологический вопрос Психологический вопрос Разные подходы к мифу

Глава 1. Лавка старьевщика с залежалым сердечным товаром

Мифы модернизма

Современная восприимчивость

Как Фауст стал «фаустианцем»

Человек из подполья

В сердце тьмы

Чешский собрат

После падения

Глава 2. Вечное возвращение и странствие героя

Вечное возвращение: жертвоприношение, смерть и возрождение

Странствие героя

Странствие героя

Психологический смысл странствия

Глава 3. Пожирание солнца

Спонтанное зарождение мифа

Железная бабочка В сумрачном лесу Пожирание солнца

Глава 4. В поисках божественной обители

Таинство, которое мы называем Богом На просторах космического океана

Глава 5. Мифическая интерлюдия: о том, как боги живут среди нас

Вариации на тему любовь-смерть

Адмет и Алкеста

Филемон и Бавкида

Дидона и Эней

Главк

Идоменей

Марсий

Глава 6. Мистические струны памяти

Самые прекрасные ангелы, живущие в нашей душе Индивидуация и отношения с окружающими

Послесловие. Работа души над всеми образами Библиография

Глоссарий юнгианских терминов