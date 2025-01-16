Ее имя знает Бог

Многие из верующих Богу, жившие в условиях насилия атеизма в бывшем Советском Союзе, стали писать о жизни верующих, церквей евангельских христиан.

О многих ограничениях в проведении богослужений, о физическом и моральном насилии, о препятствиях в учебе, в работе, описывается в исторических повестях христианскими авторами. Несмотря на то, что в Конституции говорится о свободе вероисповедания граждан, но все действия были направлены на искоренение веры в Бога. Ограничения против верующих и распространения Евангелия Иисуса Христа осуществлялось до распада Советского Союза.

Войны атеистов при поддержке коммунистической партии страны советов проводились под лозунгом "Борьба против религиозных предрассудков и "мракобесов". В плане атеистического государства было создать новое общество и новую жизнь без веры Богу, и без верующих. Существующие еще христианские церкви лишить молодежи, а старики вымрут. Таким образом избавятся от верующих.

Слуги "лукавого" и "обманщика" не знали, что Слово, посланное Богом, живущим на земле через отцов веры, святых пророков и с Сыном Своим Иисусом Христом, исполнится в точности и вовремя, и никакие диавольские силы, использующие человека против воли Божией, не смогут помешать и противостать. Ибо Бог дал всякую власть Сыну Своему на небе и на земле за победу на Голгофе. Верующие Богу, рожденные через Духа Святого получили знание, мудрость, смелость и силу для исполнения воли Бога, смело несли Евангелие миру, преодолевая все преграды и препятствия. Потому, что Отец Небесный так сказал, что будет проповедано Евангелие Царствия Божия по всему миру во свидетельство всем людям, пока не придет Иисус Христос на землю снова, как обещал, за всеми ожидающими и желающими Его пришествия, и просящими каждый день: "Господи, да приидет царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле как на небе".

Верующие Богу шли смело с надеждой, веруя словам Иисуса Христа: "Се, Я с вами до скончания века", и с теми, кто поверит словам, записанным и очевидцам, бывшими со Христом до дня вознесения Его, и получившие из уст Иисуса Христа с Его благословением, идти по всему миру и проповедовать Евангелие - Любви Божией, крестить во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и учить соблюдать все, чему учил Он Своих учеников. Для того, чтобы уверовавшие знали, что исполняя волю Божию, - имеют жизнь вечную в Царствие Его.

С повелением Божиим, с силой и властью, данной Богом, уверовавшие несли миру Евангелие Иисуса Христа. О такой благословенной Богом сестре, посвятившей свою жизнь Отцу Небесному ради спасения от ада и вечной погибели, - в этой небольшой книжке пойдет рассказ - свидетельство о проповеднице-миссионерке, которая приехала в Советский Союз в 1945 году. Сколько ей лет тогда было не известно, может 25, а может 30, она не говорила. Ее имя и отчество, ее родных и ее адрес рождения, знает точно только Бог, как и многих прошедших путь земной жизни, и перешедших в вечность победителями. Многие, знавшие сестру, знали только под псевдонимом Надежда Петровна.

Ее имя знает Бог

Харцызск: Издательско-полиграфический отдел при Христианской миссии "Дорога к сердцу", 2011. – 127 с.

Ее имя знает Бог – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

БЕЗІМЕННІ МІСІОНЕРИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО НИНЫ ГАВРИЛОВНЫ МАЛОВОЙ

ПИЛИГРИМ. "ОНА СДЕЛАЛА ВСЕ, ЧТО МОГЛА"

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛЮБОВИ МАЛОВОЙ

Молитва

Динамит

Летний дождь

Лидия

Мария Ивановна

ВАЛЕНТИН МАЛОВ: СВИДЕТЕЛЬСТВО Ф.Г. ГЕЙНОВИЧА

СВИДЕТЕЛЬСТВО АНАТОЛИЯ КРАСНОВА

ДВА СЛУЧАЯ ИЗ ЖИЗНИ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ

Как нищий с сумкой ходит... (стих)

Наш Бог - опора прошлых лет...(стих)

СВИДЕТЕЛЬСТВО К.С. СЕДЛЕЦКОГО

СВИДЕТЕЛЬСТВО В.Ф. ЛИСИЦКОГО

ЗУСТРІЧ У ЛІТАКУ

ПИСЬМО ЧОРНОПИСКОМУ Д.С. ОТ ДОНЧЕНКО М.С

ИЗ ПИСЬМА № ДОНЧЕНКО М.С

СИЛА МОЛИТВЫ.ИЗ ПИСЬМА № ДОНЧЕНКО М.С

ЛИСТ ВІД ЛІЛІЇ САВИЦЬКОЇ ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

ЛИСТ ЛІЛІЇ САВИЦЬКОЇ

ИЗ ПИСЬМА ДМИТРЕНКО В.Г., КАЗАХСТАН

ГИМН МОЕЙ СКИТАЛЬЧЕСКОЙ ПЕЧАЛИ (стих)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ Г. КРЕМЕНЧУГ

ПИСМА НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ ДРУЗЬЯМ

СТИХИ ИЗ ПИСЕМ НАДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ

Не часты наши дружеские встречи

Среди людей есть светлые умы .

Ты пришли мне надежду

В такие дни и песня не поется

Был сочельник - канун Рождества

Небрежность во всех проявленьях

Я раньше вышел в путь, чем сверстники мои

Истекший старый год уходит

Он знает как вести тебя в земной долине

Не хочу я мой друг, чтоб судьба нам с тобой Все дарила улыбки да розы

Кузнец

В дали от родины от близких и родных

Не пей и не кури

Не забудь

Бурлила мутная река

Мерзнешь ты на выси снежной... (псалом)

На воздух я гулять не выхожу

Чудо Божье! Великое чудо!

И так мы легче довершим свой путь

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ОТ СОБИРАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ О НАДЕЖДЕ ПЕТРОВНЕ

ДОПОЛНЕНИЕ КО 2-МУ ИЗДАНИЮ