Швиберт – Лютер и его времена
Мартин Лютер — одна из тех колоссальных исторических фигур, в отношении которой современный мир до сих резко разделен, хотя этот человек умер четыре столетия назад. Оценки его жизни и трудов разнятся — от объявления его «злым гением Германии» до превращения в «иконописного святого».
Говорят, что никто не может компетентно писать о монашестве, пока сам не побудет монахом, но, побыв монахом, он уже не сможет беспристрастно писать о монашестве. Так что никто кроме лютеранина не сможет действительно понять Мартина Лютера, но, возможно, ни один лютеранин не сможет сохранить исключительно академический взгляд на Лютера. И все же отрадно, что такие ученые, как Холл (Holl), Штроль (Strohl), Шеел (Scheel) и другие, смогли приблизиться к идеалу Леопольда фон Ранке (Ranke) в описании истории, «как это было на самом деле».1 Примером такого устремления являются вступительные замечания Джеймса Харви Робинсона (Robinson) к труду Генриха Бёмера (Boehmer) «Лютер в свете недавних исследований»: «Мне представляется, что автор обладает необходимыми знаниями, темпераментом и стилем, чтобы представить нам свежий и вдохновляющий взгляд на Лютера. Он полон глубокой симпатии, но не поклоняется ему как герою. В работе нет и следа религиозной пристрастности. Он убежден, что может позволить себе говорить истину во всем ее многообразии, без замалчивания и искажения». Это наивысшая похвала для историка.
Из всех периодов истории Германии ни один не изучался более тщательно, чем Германская Реформация. Многочисленные проповеди, письма, политические трактаты и полемические памфлеты на немецком, латинском и отчасти греческом языках, написанные Лютером, вышли в свет почти в дюжине изданий между 1546 и 1883 годами. Опубликовано огромное количество относящихся к этой теме судебных материалов, церковных документов и т. д. О Мартине Лютере и его деятельности было написано более трех тысяч биографий и трактатов, и они все еще продолжают появляться. Вполне естественно, что не у многих биографов Лютера находилось достаточно времени и терпения для осмысления массы часто противоречивых материалов, прежде чем приступать к изложению темы. В результате слишком часто — как в США, так и в других странах — наблюдалась тенденция к упрощенному пониманию Германской Реформации. Для того, чтобы оценить истинный вклад Лютера в мировую историю, требуется сочетание таланта и квалификации лингвиста, политолога, историка, социолога и богослова, что едва ли может одновременно присутствовать в одном человеке.
К тому же Мартин Лютер осуществлял Германскую Реформацию отнюдь не единолично. Бок о бок с ним трудились двадцать два университетских профессора, многие из которых проявляли такое же усердие в реформировании церкви. Утвердившись в мысли, что «оправдание через веру» является Божиим замыслом спасения, Лютер не мог успокоиться до тех пор, пока не привел весь факультет Виттенбергского университета к этой же точке зрения. Как будет далее показано, это обращение произошло между 1513 и 1518 годами.
Э. Д. Швиберт – Лютер и его времена - Новый взгляд на Реформацию
Перевод на русский язык: Валерий Володин. - «Лютеранское наследие», 2023. – 1185 с.
Э. Д. Швиберт – Лютер и его времена – Содержание
ОТ АМЕРИКАНСКОГО ИЗДАТЕЛЯ
ОТ АВТОРА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ГЕРМАНСКОЙ РЕФОРМАЦИИ
НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО ВЗГЛЯДА
ЧЕМ БЫЛА ГЕРМАНСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ?
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМЫ
РАЗВИТИЕ ПАПСТВА
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОРУ СВОЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ
ПРОВАЛ РЕФОРМАЦИОННЫХ СОБОРОВ
ПАПЫ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА
2. ЭПОХА ИМПЕРАТОРА КАРЛА V
СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
ДИНАСТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ МАКСИМИЛИАНА
ВОЙНЫ ЗА СЕВЕРНУЮ ИТАЛИЮ
КАРЛ V И МНОГОЯЗЫЧНАЯ ИМПЕРИЯ
ВОСШЕСТВИЕ КАРЛА НА ИСПАНСКИЙ ПРЕСТОЛ
ИЗБРАНИЕ КАРЛА V
СОЗЫВ КАРЛОМ ВОРМССКОГО СЕЙМА
ИСПАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
СОПЕРНИЧЕСТВО ФРАНЦИИ И ГАБСБУРГОВ
ТУРЕЦКАЯ ПРОБЛЕМА
3. ИСТОРИЯ САКСОНИИ
ЛЮТЕРОВСКИЕ КРАЯ
СТАРАЯ И НОВАЯ САКСОНИЯ
РАЗВИТИЕ КУРФЮРШЕСКОЙ САКСОНИИ
САКСОНИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ДИНАСТИИ ВЕТТИНОВ
ТЮРИНГИЯ
МЕЙСЕН
РАЗВИТИЕ НОВОЙ САКСОНИИ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭРНЕСТИНСКОЙ И АЛЬБЕРТИНСКОЙ САКСОНИЙ
АТМОСФЕРА ШЕСТНАДЦАТОГО ВЕКА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
4. МАРТИН ЛЮТЕР
ГОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
РОДОСЛОВИЕ
ОТРОЧЕСТВО
ШКОЛЬНЫЕ ДНИ В МАНСФЕЛЬДЕ
ГОД В МАГДЕБУРГЕ
МИЛЫЙ СЕРДЦУ ЭЙЗЕНАХ
ЭРФУРТСКИЙ СТУДЕНТ
ЛЮТЕР УХОДИТ В МОНАСТЫРЬ
5. МОНАСТЫРСКИЕ БОРЕНИЯ
РЕАЛЬНОСТЬ КРИЗИСА
ПРИЧИНА КОНФЛИКТА
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ
ВЛИЯНИЕ АВГУСТИНА
ВЛИЯНИЕ СХОЛАСТОВ
ПУТЕШЕСТВИЕ В РИМ
ПОЛУЧЕНИЕ ДОКТОРСКОЙ СТЕПЕНИ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
6. КУРФЮРШЕСКИЙ ГОРОД ВИТТЕНБЕРГ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВИТТЕНБЕРГ
ГОРОД ВИТТЕНБЕРГ В ЛЮТЕРОВСКИЕ ВРЕМЕНА
7. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СТРОЕНИЯ
СОБСТВЕННО УНИВЕРСИТЕТ
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
8. ВИТТЕНБЕРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ФИНАНСИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА
ДОХОДЫ ВИТТЕНБЕРГСКОГО ПРОФЕССОРА
ДОЛЮТЕРАНСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
9. ПОБЕДА БИБЛЕЙСКОГО ГУМАНИЗМА В ВИТТЕНБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
МНОГООБЕЩАЮЩИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ГУМАНИСТ
ОТКРЫТИЕ В БАШНЕ
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ВЕРЫ
ЗАВОЕВАНИЕ ЛЮТЕРОМ ВИТТЕНБЕРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
10. ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЮТЕРА ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ИНДУЛЬГЕНЦИЯМИ
ИСТОРИЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЙ
ПРОДАЖА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ АЛЬБЕРТОМ МАЙНЦСКИМ
ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ ТЕЗИСОВ
РЕАКЦИЯ НА ЛЮТЕРОВСКИЕ ТЕЗИСЫ
СОВЕЩАНИЕ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ
11. ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ УСМИРЕНИЯ ЛЮТЕРА
ПРОПОВЕДЬ ОБ ОТЛУЧЕНИИ
ПЕРВЫЕ НАПАДКИ ИОГАННА ЭККА
ОБРАЩЕНИЕ К ПАПЕ
ЛЮТЕРА ВЫЗЫВАЮТ В РИМ
ИНТРИГА НА ДРЕЗДЕНСКОМ ПИРУ
ЛЮТЕР ПЕРЕД КАЭТАНОМ
12. ФРИДРИХ МУДРЫЙ В РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧАС
ДИПЛОМАТИЯ КАРЛА ФОН МИЛЬТИЦА
СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРА МАКСИМИЛИАНА
13. ЛЕЙПЦИГСКИЙ ДИСПУТ
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛЮТЕРА В ДИСКУССИЮ
ЛЮТЕРОВСКИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПОРЯДОК РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
НАЧАЛО ДИСПУТА
ЛЮТЕР ВСТУПАЕТ В ДИСКУССИЮ
СРАВНЕНИЕ ОППОНЕНТОВ
ВЫБОР СУДЕЙ
ПОСЛЕДСТВИЯ
СЛОВЕСНАЯ БАТАЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОПЫТКИ ЭККА НАСТРОИТЬ ПАРИЖ ПРОТИВ ЛЮТЕРА
КЁЛЬН И ЛУВЕН ОСУЖДАЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЮТЕРА
ВЕРДИКТ ПАРИЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
14. БУРНЫЕ ДНИ ПЕРЕД ВОРМСОМ
СТАНОВЛЕНИЕ РЕФОРМАТОРА
ДОКТРИНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛЮТЕРА
АТАКИ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ
ОБРАЩЕНИЕ «К ХРИСТИАНСКОМУ ДВОРЯНСТВУ НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ»
«О ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНЕНИИ ЦЕРКВИ»
«СВОБОДА ХРИСТИАНИНА»
СОСТАВЛЕНИЕ ПАПСКОЙ БУЛЛЫ
EXSURGE, DOMINE
СОЖЖЕНИЕ ТЕКСТА КАНОНИЧЕСКОГО ЗАКОНА
15. ВОРМССКИЙ СЕЙМ
ЛЮТЕРА ВЫЗЫВАЮТ В ВОРМС
ЛЮТЕР ПРЕД РЕЙХСТАГОМ
ВОРМССКИЙ ЭДИКТ
16. В СТРАНЕ ПТИЦ
ВАРТБУРГ
ЛЮТЕРОВСКАЯ КОМНАТА
ТРУДЫ ЛЮТЕРА В ВАРТБУРГЕ
ПЕРЕВОД НОВОГО ЗАВЕТА
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
17. ТРУДНОСТИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ЛЮТЕРАНСТВА
БЕСПОРЯДКИ В ВИТТЕНБЕРГЕ
СМЯТЕНИЕ И ОЦЕПЕНЕНИЕ
РЫЦАРСКОЕ ВОССТАНИЕ
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА
18. МАРТИН ЛЮТЕР КАК ЧЕЛОВЕК
ЕГО ВНЕШНОСТЬ
ПРОЧИЕ КАЧЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
КАТАРИНА ФОН БОРА
ЛЮТЕРОВСКОЕ СЕМЕЙСТВО
19. ВИТТЕНБЕРГ СТАНОВИТСЯ ПИТОМНИКОМ ГЕРМАНСКОЙ РЕФОРМАЦИИ
ЗАЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ПЕРВЫЙ ЛЮТЕРАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
20. ОСНОВАНИЕ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
СРЕДНЕВЕКОВОЕ НАСЛЕДИЕ
ЦЕРКОВНЫЕ ВИЗИТАЦИИ В ЛЮТЕРАНСКИХ ЗЕМЛЯХ
РУКОПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ
НЕМЕЦКАЯ БИБЛИЯ
ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ
21. ПОПЫТКИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
ДИСКУССИЯ С ЭРАЗМОМ
МАРБУРГСКИЙ ДИСПУТ
«АУГСБУРГСКОЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ»
ВИТТЕНБЕРГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ШМАЛЬКАЛЬДЕНСКИЕ АРТИКУЛЫ
22. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
СТАРЕЮЩИЙ ЛЮТЕР
СМЕРТЬ ЛЮТЕРА
Сокращения названий часто цитируемых источников
Большое спасибо!
Огромное спасибо за очередную книгу о Лютере и Реформации!