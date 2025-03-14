Древный город Эфес находится вблизи городка Селджук на территории провинции Измир. Он является одним из самых известных античных городов древнего мира. Город был построен у подножия склона горы Пион (Панаир даа), у бухты, где разливает свои воды река Малый Мендерес (Кайстрос). История древнего Ефеса спускается в эпоху Неолитика (в Каменный век), в 6000 л. до нэ. Во время последних раскопок на Эгейском побережье, на вершине Аясулук и ещё в нескольких местах были найдены микенские гробницы и керамивеские предметы, которые доказывают нахождение городов Микенцев. В окресностях Эфеса и на месте крепости Аясулук были найдены следы изжизьни Гетов эпохи Бронза. Город этой эпохи назывался Апасас. В 1200 г. до н.э., вследствие переселения Доров со средней Эвропы к югу, разбежавшиеся Айолы и Ионы поселились по двум берегам реки Гедиз. Географ Страбон говорит, что до прихода колонистов здесь жили местные народы Карийцы и Лелеги. По сведениям Мифологии, Дельфские оракули предсказали Андроклу сыну Афинского короля, который хотел построит новые города, что “Рыба выпрыгнет, кабан побежит и он его выследит в том месте где и убьёт и потом построит город с блестящим будущем”. И Андрокл, когда бродил в этих краях некоторое время, сел в бухте отдохнуть и начал жарить рыбу в костре. Рыбка выпрыгнула и кусты загорелись. Обожжённый кабан оттуда начал бежать и Андрокл на своём коне выследовал его. В том месте, где он убил кабана, предсказания сбылись. Таким образом Андроклос построил Ионский город Эфес.

I. Akan - Эфес и Дом Святой Марии

Izmir: Uney Books, 2014. – 86 с.

Эфес и Дом Святой Марии – Содержание