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Эфес и Дом Святой Марии

I. Akan - Эфес и Дом Святой Марии
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Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology
Древный город Эфес находится вблизи городка Селджук на территории провинции Измир. Он является одним из самых известных античных городов древнего мира. Город был построен у подножия склона горы Пион (Панаир даа), у бухты, где разливает свои воды река Малый Мендерес (Кайстрос). История древнего Ефеса спускается в эпоху Неолитика (в Каменный век), в 6000 л. до нэ. Во время последних раскопок на Эгейском побережье, на вершине Аясулук и ещё в нескольких местах были найдены микенские гробницы и керамивеские предметы, которые доказывают нахождение городов Микенцев. В окресностях Эфеса и на месте крепости Аясулук были найдены следы изжизьни Гетов эпохи Бронза. Город этой эпохи назывался Апасас. В 1200 г. до н.э., вследствие переселения Доров со средней Эвропы к югу, разбежавшиеся Айолы и Ионы поселились по двум берегам реки Гедиз. Географ Страбон говорит, что до прихода колонистов здесь жили местные народы Карийцы и Лелеги. По сведениям Мифологии, Дельфские оракули предсказали Андроклу сыну Афинского короля, который хотел построит новые города, что “Рыба выпрыгнет, кабан побежит и он его выследит в том месте где и убьёт и потом построит город с блестящим будущем”. И Андрокл, когда бродил в этих краях некоторое время, сел в бухте отдохнуть и начал жарить рыбу в костре. Рыбка выпрыгнула и кусты загорелись. Обожжённый кабан оттуда начал бежать и Андрокл на своём коне выследовал его. В том месте, где он убил кабана, предсказания сбылись. Таким образом Андроклос построил Ионский город Эфес.

I. Akan - Эфес и Дом Святой Марии

Izmir: Uney Books, 2014. – 86 с.

Эфес и Дом Святой Марии – Содержание

  • ИСТОРИЯ ЭФЕСА
  • ПЛАН ЭФЕСА
  • ГРОБНИЦА ЛУКАША
  • БАНИ У ВЕРХНОГО ГИМНАЗИОНА
  • БАЗИЛИКА СТОА
  • БАЗИЛИКА СТОА
  • ОДЕОН
  • МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГОРА
  • ЗДАНИЕ МЕМИУСА
  • ЗДАНИЕ МЕМИУСА (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • ЗДАНИЕ ПОЛИЯ И ИСТОЧНИК
  • ДОМИТИАНА
  • ИСТОЧНИК ЛАКАНИЯ БАКУСА (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • ИСТОЧНИК ЛАКАНИЯ БАКУСА
  • ХРАМ ДОМИТИАНА
  • ВОРОТА ГЕРАКЛА
  • УЛИЦА КУРЕТОВ
  • ИСТОЧНИК ТРАЯНА
  • ИСТОЧНИК ТРАЯНА (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • СКОЛАСТИКИЙ (БАНЯ ВАРИУСА)
  • ХРАМ АДРИАНА (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • ХРАМ АДРИАНА
  • ДОМА ЯМАЧА
  • ОКТАГОН И ИСТОЧНИК ОСНОВАТЕЛЯ
  • ГОРОДА ЭФЕС АНДРОКЛ
  • ЛАТРИНА (ТУАЛЕТ)
  • ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ
  • БИБЛИОТЕКА ЦЕЛЬСИЯ (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • БИБЛИОТЕКА ЦЕЛЬСИЯ
  • ВОРОТА МАЗЕУСА И МИТРИДАТЕСА
  • ТЕТРАГОНОС АГОРА
  • ТЕТРАГОНОС АГОРА (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • СТОА НЕРОНА - МРАМОРНАЯ УЛИЦА
  • БОЛЬШОЙ ТЕАТР
  • ЭЛИНИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
  • АРКАДИАНЕ (ПОРТОВАЯ УЛИЦА)
  • АРКАДИАНЕ (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • ГИМНАЗИОН У ТЕАТРА
  • ЦЕРКОВЬ ДЕВЫ МАРИИ
  • БАНИ У ПОРТА
  • ХРАМ СЕРАПИСА
  • СТАДИОН
  • ПЕЩЕРА ПАВЛА
  • ПЕЩЕРА СЕМИ СПЯЩИХ
  • ХРАМ АРТЕМИДЫ (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • ХРАМ АРТЕМИДЫ
  • БАНИ ИСА БЕЯ
  • МЕЧЕТЬ ИСА БЕЯ
  • ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
  • ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА (ПЛЁНОЧНАЯ)
  • МУЗЕЙ ЭФЕСА
  • САЛОН НАХОДОК ИЗ ИСТОЧНИКОВ
  • САЛОН ЭРОСОВ И МЕЛКИХ НАХОДОК
  • САЛОН НАХОДОК ИЗ ГРОБНИЦ
  • БОЛЬШОЙ ДВОР
  • САЛОН ЭФЕСКОЙ АРТЕМИДЫ
  • СТАТУИ АРТЕМИДЫ
  • САЛОН КУЛЬТА К ИМПЕРАТОРУ
  • ДОМ СВ.МАРИИ
  • КАРТА
Views 276
Rating 4.8 / 5
Added 14.03.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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