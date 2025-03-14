Эфес и Дом Святой Марии
Древный город Эфес находится вблизи городка Селджук на территории провинции Измир. Он является одним из самых известных античных городов древнего мира. Город был построен у подножия склона горы Пион (Панаир даа), у бухты, где разливает свои воды река Малый Мендерес (Кайстрос). История древнего Ефеса спускается в эпоху Неолитика (в Каменный век), в 6000 л. до нэ. Во время последних раскопок на Эгейском побережье, на вершине Аясулук и ещё в нескольких местах были найдены микенские гробницы и керамивеские предметы, которые доказывают нахождение городов Микенцев. В окресностях Эфеса и на месте крепости Аясулук были найдены следы изжизьни Гетов эпохи Бронза. Город этой эпохи назывался Апасас. В 1200 г. до н.э., вследствие переселения Доров со средней Эвропы к югу, разбежавшиеся Айолы и Ионы поселились по двум берегам реки Гедиз. Географ Страбон говорит, что до прихода колонистов здесь жили местные народы Карийцы и Лелеги. По сведениям Мифологии, Дельфские оракули предсказали Андроклу сыну Афинского короля, который хотел построит новые города, что “Рыба выпрыгнет, кабан побежит и он его выследит в том месте где и убьёт и потом построит город с блестящим будущем”. И Андрокл, когда бродил в этих краях некоторое время, сел в бухте отдохнуть и начал жарить рыбу в костре. Рыбка выпрыгнула и кусты загорелись. Обожжённый кабан оттуда начал бежать и Андрокл на своём коне выследовал его. В том месте, где он убил кабана, предсказания сбылись. Таким образом Андроклос построил Ионский город Эфес.
I. Akan - Эфес и Дом Святой Марии
Izmir: Uney Books, 2014. – 86 с.
Эфес и Дом Святой Марии – Содержание
- ИСТОРИЯ ЭФЕСА
- ПЛАН ЭФЕСА
- ГРОБНИЦА ЛУКАША
- БАНИ У ВЕРХНОГО ГИМНАЗИОНА
- БАЗИЛИКА СТОА
- БАЗИЛИКА СТОА
- ОДЕОН
- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГОРА
- ЗДАНИЕ МЕМИУСА
- ЗДАНИЕ МЕМИУСА (ПЛЁНОЧНАЯ)
- ЗДАНИЕ ПОЛИЯ И ИСТОЧНИК
- ДОМИТИАНА
- ИСТОЧНИК ЛАКАНИЯ БАКУСА (ПЛЁНОЧНАЯ)
- ИСТОЧНИК ЛАКАНИЯ БАКУСА
- ХРАМ ДОМИТИАНА
- ВОРОТА ГЕРАКЛА
- УЛИЦА КУРЕТОВ
- ИСТОЧНИК ТРАЯНА
- ИСТОЧНИК ТРАЯНА (ПЛЁНОЧНАЯ)
- СКОЛАСТИКИЙ (БАНЯ ВАРИУСА)
- ХРАМ АДРИАНА (ПЛЁНОЧНАЯ)
- ХРАМ АДРИАНА
- ДОМА ЯМАЧА
- ОКТАГОН И ИСТОЧНИК ОСНОВАТЕЛЯ
- ГОРОДА ЭФЕС АНДРОКЛ
- ЛАТРИНА (ТУАЛЕТ)
- ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ
- БИБЛИОТЕКА ЦЕЛЬСИЯ (ПЛЁНОЧНАЯ)
- БИБЛИОТЕКА ЦЕЛЬСИЯ
- ВОРОТА МАЗЕУСА И МИТРИДАТЕСА
- ТЕТРАГОНОС АГОРА
- ТЕТРАГОНОС АГОРА (ПЛЁНОЧНАЯ)
- СТОА НЕРОНА - МРАМОРНАЯ УЛИЦА
- БОЛЬШОЙ ТЕАТР
- ЭЛИНИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
- АРКАДИАНЕ (ПОРТОВАЯ УЛИЦА)
- АРКАДИАНЕ (ПЛЁНОЧНАЯ)
- ГИМНАЗИОН У ТЕАТРА
- ЦЕРКОВЬ ДЕВЫ МАРИИ
- БАНИ У ПОРТА
- ХРАМ СЕРАПИСА
- СТАДИОН
- ПЕЩЕРА ПАВЛА
- ПЕЩЕРА СЕМИ СПЯЩИХ
- ХРАМ АРТЕМИДЫ (ПЛЁНОЧНАЯ)
- ХРАМ АРТЕМИДЫ
- БАНИ ИСА БЕЯ
- МЕЧЕТЬ ИСА БЕЯ
- ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА
- ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИОАННА (ПЛЁНОЧНАЯ)
- МУЗЕЙ ЭФЕСА
- САЛОН НАХОДОК ИЗ ИСТОЧНИКОВ
- САЛОН ЭРОСОВ И МЕЛКИХ НАХОДОК
- САЛОН НАХОДОК ИЗ ГРОБНИЦ
- БОЛЬШОЙ ДВОР
- САЛОН ЭФЕСКОЙ АРТЕМИДЫ
- СТАТУИ АРТЕМИДЫ
- САЛОН КУЛЬТА К ИМПЕРАТОРУ
- ДОМ СВ.МАРИИ
- КАРТА
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