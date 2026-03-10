Егоров Алексей - История Древней Греции

История древней Греции является вторым периодом истории Древнего мира. Хотя, на первый взгляд, она менее связана с историей христианства, чем история Древнего Востока или история Рима, ее глубинное значение, пожалуй, не менее велико. Христианство не было только иудейским или, даже, восточным духовным течением, вобравшим в себя элементы различных культур древневосточного мира (египетской, вавилонской, сиро-финикийской и др.), это был полноценный синтез общественной мысли Востока и Запада, а именно Греция стала колыбелью западной цивилизации. Особое значение имеет самодовлеющая ценность культурного наследия Греции. Во многих основных областях культурного развития (архитектура, скульптура, ораторское искусство, а, возможно, и поэзия) произведения греческих мастеров всегда были, есть и будут непревзойденным эталоном для последующих поколений художников, скульпторов, архитекторов и других создателей художественных ценностей всех эпох, а величайшие художники Греции, несомненно, были создателями европейской культуры. Многие философы и историки Нового и Новейшего времени называли греческую историю временем «юности» или «молодости» человечества. Пользуясь образами О. Шпенглера или А. Тойнби, именно в античной Греции родилась «душа» европейской цивилизации.

Там же зародился и интеллект цивилизации. В странах Древнего Востока существовали практические знания в области разных наук (математика, медицина, астрономия, биология и др.), зачастую эти практические знания синтезировались, систематизировались и «обрастали» теоретическими положениями, однако именно в Греции наука приобрела характер теории, системы доказательств и системы логических конструкций, т.е. стала наукой в нашем смысле слова. Именно в Греции создается философия, сыгравшая роль «науки наук», посвященной основам развития природы, человеческого общества и человеческого мышления. В последующие времена философия постепенно утрачивает статус «главной науки», однако теории великих греческих философов (Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура, Демокрита и др.) стали основой для наиболее влиятельных течений западной (а отчасти и восточной) философии и внесли огромный вклад в развитие науки в целом. Греки были не только творцами великой культуры, но и посредниками в ее распространении. Уже в середине II тыс. до Р.Х. критяне, а за ними и микенцы установили тесные контакты с Египтом, Вавилонией, державой Хеттов и другими государствами Древнего Востока, а начиная с VIII в. до Р.Х. возникли новые контакты между греками и народами малоазиатского, сиро-финикийского, египетского и месопотамского регионов.

В V - IV вв. на место этих контактов приходит противостояние (и, вместе с тем, взаимодействие) греческого мира и огромного Персидского царства, объединившего под своей властью весь древневосточный мир. Так или иначе, основные контакты Европы с цивилизациями Востока на протяжении всей античной истории осуществлялись именно через Грецию. Огромен и вклад греков в освоение Запада. Особое значение имели связи греков с Италией, установившиеся еще в микенскую эпоху и продолженные после VIII в. до Р.Х. Греческие полисы Италии, Сицилии, а затем и собственно балканской Греции оказали сильнейшее влияние на развитие цивилизации италийских племен, в том числе и римлян. Это влияние (особенно культурное) сопровождало римскую цивилизацию с момента ее рождения (ок. VIII в. до Р.Х.) и до того времени, когда италийские и сицилийские греки стали подданными Рима, и их история стала единой. Греческие полисы оказали большое влияние и на развитие других регионов (Южной Галлии, севера Испании, северных частей Балканского полуострова и Северного Причерноморья), а полоса греческих колоний, разбросанных по всему средиземноморскому побережью, была основой для первого экономического и торгового объединения европейского и средиземноморского мира.

Егоров Алексей - История Древней Греции

Учебное пособие

Санкт- Петербургская православная духовная академия

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской православной духовной академии, 2014. 240 с.

ISBN 978-5-906627-02-5

Егоров Алексей - История Древней Греции - Оглавление

Введение

Лекция I. Геополитические особенности истории Древней Греции и ее периодизация

І. 1. География греческого мира

І. 2. Периодизация греческой истории І. 2.1. Крито-микенский период (III тыс. до Р.Х. - XII в. до Р.Х.) І. 2.2. Гомеровский период (XI-IX вв. до Р.Х.) І. 2.3. Период архаики (VIII—VI вв. до Р.Х.) І. 2.4. Классический период (500-334 гг. до Р.Х.) І. 2.5. Период эллинизма (334-31 гг. до Р.Х.)



Лекция II. Крито-микенский мир (III тыс. - III в. до Р.Х.)

II. 1. Открытия Г. Шлимана и А. Эванса

ІІ. 2. Минойский Крит (III тыс. - XII в. до Р.Х.)

ІІ. З. Микенская Греция (III тыс. - XII в. до Р.Х.)

Лекция III. Греция в гомеровский период (XI-IX вв. до Р.Х.)

III. 1. Гомер и «гомеровский вопрос»

III. 2. Общество эпохи «темных веков»

Лекция IV. «Архаическая революция» и становление греческой цивилизации (VIII-VI вв. до Р.Х.)

IV. 1. Великая греческая колонизация

IV. 2. Экономические перемены и «городская революция»

Лекция V. Социально-политическая борьба в Греции VIII-VI вв. до Р.Х. Архаические Афины и Спарта

V 1. Социальная борьба в Греции в VIII-VI вв. до Р.Х. «Старшая» или ранняя тирании

V. 2. Афины и Спарта в эпоху архаики

Лекция VI. Религия и культура Греции в эпоху архаической «революции» VIII-VI вв. до Р.Х.

VI 1. Религия и мифология в архаический период

VІ. 2. Наука и философия

VI. З. Литература и искусство

Лекция VII. Греко-персидские войны и «золотое пятидесятилетие» Афин. Расцвет афинской демократии (500-431 гг. до Р.Х.)

VII. 1. Греко-персидские войны (500-449 гг. до Р.Х.)

VII. 2. Расцвет Афинского полиса. Афинская демократия в эпоху Перикла

Лекция VIII. Пелопоннесская война и кризис греческого полиса (431-336 гг. до Р.Х.)

VIII. 1. Пелопоннесская война (431-404 гг. до Р.Х.)

VIII. 2. Кризис греческого полиса в IV в. до Р.Х. (404-359 гг. до Р.Х.)

VIII. 3. Завоевание Греции Македонией (359-337 гг. до Р.Х.)

Лекция IX. Культура классической Греции вв. до Р.Х.). Театр и историческая проза

IX. 1. Театр и поэтическое творчество

IX. 2. Греческая историческая проза

Лекция X. Культура классической Греции вв. до Р.Х.). Наука, философия и искусство

X. 1. Наука и философия

Х. 2. Греческая ораторская проза

X. 3. Греческое искусство классической эпохи

Лекция XI. Поход Александра. Образование и распад его империи (334-301 гг. до Р.Х.)

XI. 1. Поход Александра и образование мировой державы (334-323 гг. до Р.Х.)

ХІ. 2. Диадохи и раздел державы Александра (323-301 гг. до Р.Х.)

Лекция XII. Эпоха эллинизма и конец греческой цивилизации (ІІІ-І вв. до Р.Х.)

XII 1. Селевкиды и Птолемеи (III век до Р.Х.)

XII 2. Другие эллинистические государства

XII 3. Кризис эллинистического мира и наступление Рима и Парфии (223-30 г. до Р.Х.)

XII 4. Культура эллинистической эпохи

Вопросы к зачету (экзамену)

Вопросы к контрольной или тесту

Алексей Борисович Егоров - История Древней Греции - Курс лекций

Второе издание, переработанное и дополненное. - Санкт-Петербург: Издательство СПбДА, 2023. - 296 с. — (История Древнего мира).

ISBN 978-5-6050179-2-9

Алексей Борисович Егоров - История Древней Греции – Содержание

Предисловие

Введение

Геополитические особенности истории Древней Греции и ее периодизация

Крито-микенский мир (III тыс. — III в. до Р. X.)

Греция в гомеровский период (ХІ-ІХ вв. до Р. X.)

«Архаическая революция» и становление греческой цивилизации (ѴІН-ѴІ вв. до Р. X.)

Социально-политическая борьба в Греции ѴШ-ѴІ вв. до Р. X. Архаические Афины и Спарта

Религия и культура Греции в эпоху архаической «революции» ѴІІІ-ѴІ вв. до Р. X

Греко-персидские войны и «золотое пятидесятилетие» Афин. Расцвет афинской демократии (500-431 гг. до Р. X.)

Пелопоннесская война и кризис греческого полиса (431-336 гг. до Р. X.)

Культура классической Греции (Ѵ-ІѴ вв. до Р. X.). Театр и историческая проза

Культура классической Греции (Ѵ-ІѴ вв. до Р. X.). Наука, философия и искусство

Поход Александра и распад его империи (334-301 гг. до Р. X.)

Эпоха эллинизма и конец греческой цивилизации (III-І вв. до Р. X.)

Заключение

Источники и литература

Об авторе