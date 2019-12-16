Лично я в течение этих тридцати лет написал не одно исследование, часто возвращаясь к своим ранним работам (и перерабатывая их в свете своих последующих семиотических интересов). Не говоря уже о том разделе истории семиотики, которому я посвятил свои «Поиски идеального языка» в 1993 г. Этим и определяется характер тех очерков, которые собраны в данном произведении.

Подчеркну здесь, что условия для их появления были неоднозначными: одни были написаны для академических кругов, другие предназначались для более широкой публики. Я не хотел усреднять их формат, а потому для специальных исследований я предоставил ссылочный аппарат, а в очерковом изложении сохранил разговорный стиль.

Надеюсь, что даже читатели, не питающие особого интереса к семиотике (если подразумевать под этим термином отрасль науки), смогут ознакомиться с этим моим вкладом в историю различных философий языка или языков.

Умберто Эко - От древа к лабиринту - Исторические исследования знака и интерпретации

Издательство Академический проект, 2016. — 559 с.

ISBN 978-5-8291-1716-0

Умберто Эко - От древа к лабиринту - Исторические исследования знака и интерпретации - Содержание

Введение

Очерк 1. От древа к лабиринту

Очерк 2. Метафора как познание: неудача Аристотеля в Средние века

Очерк 3. От метафоры к anlogia entis

Очерк 4. О собачьем лае (и другие археологические изыскания по зоосемиотике)

Очерк 5. Фальсификация в Средневековье

Очерк 6. Заметки о Беате

Очерк 7. Данте между модистами и каббалистами

Очерк 8. Использование и интерпретация средневековых текстов

Очерк 9. Об истории денотации

Очерк 10. О Луллии, Пико делла Мирандоле и луллизме

Очерк 11. Язык Южной земли

Очерк 12. Возвращение к Исидору: этимологии Жозефа де Местра

Очерк 13. О молчании Канта

Очерк 14. Естественный семиозис и слово в "Обрученных"

Очерк 15. Порог и бесконечность. Пирс и первичный иконизм

Очерк 16. Дефиниции в эстетике Кроче

Очерк 17. Пять смыслов "семантики", от Бреаля до нашего времени

Очерк 18. Слабая мысль vs пределы интерпретации

Умберто Эко - От древа к лабиринту - Исторические исследования знака и интерпретации - Введение

В июле 1979 г., на втором конгрессе «Международной ассоциации семиотических исследований» («International Association for Semiotic Studies»), проходившем в Вене, я выдвинул несколько «Предложений относительно истории семиотики» («Proposals for a History of Semiotics»). В них я рекомендовал интенсифицировать ведущиеся уже несколько столетий исторические исследования различных теорий знака и семиозиса. Во-первых, я считал это необходимым для истории философии в целом, а во-вторых, я полагал, что для занятий семиотикой сегодня нужно знать, как ей занимались вчера, ведь часто она скрывается от нас под различными масками. И в этом я исходил из работы «Coup d’oeil sur le developpement de la semiotique» («Взгляд на развитие семиотики»), которой пятью годами ранее Роман Якобсон открыл первый международный конгресс ассоциации (Jakobson 1974).

Я представил тогда три возможные программы работы. Первая ставила перед собой весьма узкие задачи, ограничиваясь авторами, утверждающими о связи смыслов (начиная с Кратила и Аристотеля, постепенно через Августина и вплоть до Пирса). При этом данная программа все же не оставляла без внимания таких авторов различных трактатов по риторике, как Тезауро, или таких теоретиков универсальных и искусственных языков, как Уилкинс или Бек.

Вторая программа требовала внимательного пересмотра всей истории философии с целью выявить проявления семиотики даже там, где с первого взгляда их, казалось, и не было — в качестве примера в этом случае я приводил Канта.

Наконец, третья программа должна была рассмотреть все формы литературы, в которых так или иначе разрабатывались или определялись символические стратегии (те же произведения Псевдо-Ареопагита, скажем) и разного рода герменевтические стратегии — практики предсказания будущего, тексты вроде «Rationale divinorym officiorum» Гульель- мо Дурандо, бестиарии, различные произведения о поэтике, вплоть до размышлений (даже второстепенного характера) писателей и художников, которые так или иначе пытались осмыслить собственные коммуникативные процессы.

Те, кто знаком с библиографией по семиотике последних тридцати лет, знают, что мое обращение к этой теме объясняется, с одной стороны, моим давним историографическим интересом, а с другой стороны, так сказать, витающей в воздухе необходимостью: за последние тридцать лет историческая реконструкция теорий знака и семиозиса получила столь серьезное развитие, что теперь вполне можно было бы (если у кого-нибудь появилось бы желание и силы это сделать) разработать проект окончательной истории семиотической мысли, причем такой, который вышел бы в нескольких томах и рассматривал бы различных авторов.