Очень немногие темы приводили к столь оживленной и продолжительной дискуссии, как попытка дать определение науке социологии. И, для того чтобы данное эссе нашло применение в социологии, автору необходимо уточнить, в каком смысле он использует этот термин. Назвать социологию наукой означает, разумеется, выразить точку зрения, согласно которой социология — это совокупность знаний, полученных на основе исследования своего объекта и организованных таким образом, чтобы можно было предсказывать, а если возможно, то и направлять в будущем поведение объекта. А объектом является человек в обществе, или человек ассоциированный.

Таким образом, очевидно, что социология — еще одно название психологии в самом широком смысле, то есть психологии, включающей все феномены сознания без исключений, даже самые сложные, и существенно более полезной, чем любая ортодоксальная психология, какая существует до сих пор.

Социологию, разумеется, часто описывают как социальную психологию, которая в отличие от обычной психологии имеет дело с формами ментальной активности, демонстрируемой человеком в социальных отношениях. Полагают, что общество выводит на свет особые ментальные способности, которыми обычная психология, сосредоточенная на индивиде, не занимается. Сразу скажу, что основной тезис настоящего эссе — то, что упомянутый подход ошибочен и ведет к сравнительной бесплодности психологического метода в социологии. Две области — общественную и индивидуальную — нужно рассматривать как неразрывно связанные. Вся человеческая психология есть психология ассоциированного человека, поскольку человек в качестве одиночного животного нам неизвестен, и каждый индивид проявляет характерные реакции общественного животного, если такие существуют. Единственное отличие между этими двумя ветвями науки состоит в том, что обычная психология не претендует на практическую пользу в смысле выдвижения полезных предсказаний, а социология говорит о работе со сложными проблемами обычной жизни; а обычная жизнь в силу биологической необходимости является социальной жизнью. Таким образом, если социологию определять как психологию, то лучше называть ее не социальной, а практической или прикладной психологией.

Троттер, Уилфред - Стадный инстинкт в мирное время и на войне

Перевод с английского А. Андреева. —Москва: Издательство АСТ, 2023. — 256 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-155882-6

Троттер, Уилфред - Стадный инстинкт в мирное время и на войне – Содержание

От автора

СТАДНЫЙ ИНСТИНКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА

I. Вступление

II. Психологические аспекты инстинкта

III. Биологическое значение стадного инстинкта

IV. Ментальные характеристики стадных животных

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПСИХОЛОГИИ СТАДНОГО ИНСТИНКТА

Стадность и будущее человечества

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗУМЕ В 1915 ГОДУ