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Троттер - Стадный инстинкт в мирное время и на войне

Троттер, Уилфред - Стадный инстинкт в мирное время и на войне
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Philology Literature
Series Эксклюзивная классика (37 books)

Очень немногие темы приводили к столь оживленной и продолжительной дискуссии, как попытка дать определение науке социологии. И, для того чтобы данное эссе нашло применение в социологии, автору необходимо уточнить, в каком смысле он использует этот термин. Назвать социологию наукой означает, разумеется, выразить точку зрения, согласно которой социология — это совокупность знаний, полученных на основе исследования своего объекта и организованных таким образом, чтобы можно было предсказывать, а если возможно, то и направлять в будущем поведение объекта. А объектом является человек в обществе, или человек ассоциированный.

Таким образом, очевидно, что социология — еще одно название психологии в самом широком смысле, то есть психологии, включающей все феномены сознания без исключений, даже самые сложные, и существенно более полезной, чем любая ортодоксальная психология, какая существует до сих пор.

Социологию, разумеется, часто описывают как социальную психологию, которая в отличие от обычной психологии имеет дело с формами ментальной активности, демонстрируемой человеком в социальных отношениях. Полагают, что общество выводит на свет особые ментальные способности, которыми обычная психология, сосредоточенная на индивиде, не занимается. Сразу скажу, что основной тезис настоящего эссе — то, что упомянутый подход ошибочен и ведет к сравнительной бесплодности психологического метода в социологии. Две области — общественную и индивидуальную — нужно рассматривать как неразрывно связанные. Вся человеческая психология есть психология ассоциированного человека, поскольку человек в качестве одиночного животного нам неизвестен, и каждый индивид проявляет характерные реакции общественного животного, если такие существуют. Единственное отличие между этими двумя ветвями науки состоит в том, что обычная психология не претендует на практическую пользу в смысле выдвижения полезных предсказаний, а социология говорит о работе со сложными проблемами обычной жизни; а обычная жизнь в силу биологической необходимости является социальной жизнью. Таким образом, если социологию определять как психологию, то лучше называть ее не социальной, а практической или прикладной психологией.

Троттер, Уилфред - Стадный инстинкт в мирное время и на войне

Перевод с английского А. Андреева. —Москва: Издательство АСТ, 2023. — 256 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-155882-6

Троттер, Уилфред - Стадный инстинкт в мирное время и на войне – Содержание

От автора

СТАДНЫЙ ИНСТИНКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА

  • I. Вступление

  • II. Психологические аспекты инстинкта

  • III. Биологическое значение стадного инстинкта

  • IV. Ментальные характеристики стадных животных

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПСИХОЛОГИИ СТАДНОГО ИНСТИНКТА

  • Стадность и будущее человечества

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗУМЕ В 1915 ГОДУ

  • Место человека в природе и природы в человеке

  • Комментарии к объективной системе человеческой психологии

  • Некоторые принципы биологической психологии

  • Биология стадного чувства

  • Черты стадного животного, присущие человеку

  • Некоторые особенности социальной привычки у человека

  • Несовершенства социальной привычки человека

  • Стадные виды на войне

  • Англия против Германии. Германия

  • Англия против Германии. Англия

Views 249
Rating 4.8 / 5
Added 28.10.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments (2 comments)

R
Rusart 2 years ago

Огромное спасибо
E
esxatos 2 years ago

Спасибо, отличная подборка книг! 

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