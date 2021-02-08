В сборнике представлены тексты докладов, прочитанных на I и II Богословских научных конференциях «Экзегетика и герменевтика Священного Писания», проводившихся в Московской православной духовной академии 27.10.2005 и 22-23.11.2006.

Издано при содействии Петра Александровича Короткова.

Электронный вариант данного сборника и другие материалы по библейским исследованиям доступны на сайте Кафедры библеистики МДА по адресу: www.bible-mda.ru.

Московская православная духовная академия - Экзегетика и герменевтика Священного Писания - Выпуск 1

Кафедра библеистики Московской православной духовной академии, 2007.

Московская православная духовная академия - Экзегетика и герменевтика Священного Писания - Содержание

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Приветствие участникам II Богословской научной конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания»

Протоиерей Леонид Грилихес.

Евангельская проповедь и литература раннего иудаизма

А.И. Сидоров.

Основные тенденции развития и характерные черты древнехристианской и ранневизантийской экзегезы (II – начало VIII вв.)

Игумен Дионисий (Шленов).

«За мною грядущий»: к вопросу об экзегезе Евангелия от Иоанна 1:30 в контексте христологических споров

С.А. Степанцов.

Проповеди блаж. Августина о Преображении

П.К. Доброцветов.

Священное Писание как предмет созерцания у прп. Максима Исповедника

Учение о ступенях последовательного развития греха, добродетели и богопознания в экзегетическом произведении прп. Максима Исповедника «Вопросы и затруднения»

Священник Димитрий Юревич.

Экзегетика мессианских текстов Ветхого Завета на примере пророчества Исаии об Эммануиле (Ис. 7:14−16)

Обрядовые постановления Моисеева закона: их историческое значение и типологическое толкование в святоотеческой традиции

С.Ю. Жуков.

Особенности экзегезы блаж. Иеронима Стридонского в его творении «Еврейские вопросы на книгу Бытия»

А.С. Десницкий.

«Сыны Божьи» — люди или духи? История толкований на Бытие 6:1–4

А.Б. Сомов.

Интерпретация Евангелия от Луки 20:34–36 в контексте иудейских представлений об ангелах и богосыновстве

Приложения

Программа I Богословской научной конференции

Программа II Богословской научной конференции

Отчет о II Богословской научной конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания»

Московская православная духовная академия - Экзегетика и герменевтика Священного Писания - Выпуск 1 - «Сыны Божьи» — люди или духи? История толкований на Бытие 6:1-4

Андрей Сергеевич ДЕСНИЦКИЙ, кандидат филологических наук, научный сотрудник ИВ РАН и ИПБ

Год назад я говорил в этой аудитории о том, какие точки соприкосновения можно найти у святоотеческой экзегезы и современной научной библеистики. Но в этом году я хочу показать один пример, где между ними вообще трудно провести границу. Это довольно трудное место из Священного Писания, на которое существуют два основных толкования, причем оба из них представлены и в святоотеческой традиции, и в современной науке. Граница между ними проходит перпендикулярно границе между Преданием и наукой. Это самое начало шестой главы Бытия, где рассказывается о состоянии, в котором пребывало тогдашнее человечество.

Синодальный перевод

1 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, 2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. 3 И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.

4 В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.

Перевод М.Г. Селезнева

1 Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери, 2 и, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божьи брали их себе в жены, кому какая понравится.

3 И сказал Господь:

— Мое дыхание в человеке — не навсегда. Он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет сто двадцать лет.

4 В ту пору (как и позже) были на земле исполины, ибо сыны Божьи приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей. Богатыри былых времен, они прославили свое имя.

К этой истории можно задать несколько вопросов:

• Кто такие «сыны Божьи»?

• В каком смысле они «брали себе в жены» «дочерей человеческих»?

• Что такое «сто двадцать лет»: предельный срок человеческой жизни или срок, оставшийся до потопа?

• Кто такие «исполины»?

• Какое отношение они имеют к бракам «сынов Божьих и дочерей человеческих»?

Но ключевым здесь, конечно же, будет вопрос о «сынах Божьих» — от ответа на него будут зависеть и остальные ответы.

В этой статье мы рассмотрим в общих чертах историю толкования этого отрывка. Можно было бы ожидать, что здесь традиционный, критический и посткритический подход предложат разные ответы. Отчасти это действительно так, но только отчасти. Впрочем, прежде, чем делать выводы, ознакомимся с материалом, рассмотрев различные гипотезы по порядку. Разумеется, это место толковалось бессчетное число раз, и даже перечислить все комментарии, в которых оно упоминается, и все посвященные ему статьи нет никакой возможности. Но в этом нет и необходимости — разные мнения укладываются в две основные гипотезы:

(1) «сыны Божьи» — это люди, возможно, особо благочестивые или особо влиятельные, и (2) «сыны Божьи» — это духовные существа, возможно, падшие ангелы. Достаточно будет рассмотреть в общих чертах происхождение этих гипотез и основные аргументы в пользу каждой из них.

Очень любопытный пример столкновения двух традиций истолкования этого места, каждая из которых осознает себя именно как традиция, и сознательно отвергает другую — спор эфиопских богословов с иезуитскими миссионерами в начале XVII века, засвидетельствованный португальским иезуитом Педру Паэшем (Pedro Paez). Эфиопы, ссылаясь на свои канонические тексты (Книга Еноха и Книга Юбилеев, в Эфиопской Церкви — и только в ней — входящие в состав Библии), настаивали, что «сыны Божьи» были ангелами; иезуит, категорически отвергая эти «басни», считал их людьми — потомками Сифа. При этом он, естественно, опирался на католическую традицию экзегезы. Как же возникли два этих столь различных понимания?

«Сыны Божьи» — это люди?

В качестве наиболее авторитетного для христиан традиционного комментария можно назвать 22-ю Беседу на Бытие свт. Иоанна Златоуста, который со свойственной ему эмоциональностью спорит с некими оппонентами: «нужно тщательно исследовать это место и опровергнуть пустословие тех, которые обо всем говорят необдуманно, ‹…› дабы вы простодушно не слушали тех, которые произносят хульные речи и дерзают говорить на свою голову. Они говорят, будто это сказано не о людях, но об ангелах; их будто бы Писание назвало сынами Божьими.