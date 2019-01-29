Согласно франковскому пониманию, в глубине своего самобытия человек может получить опыт того, что все-бытие открывается ему в качестве Ты. В этом Ты он встречает непостижимого Бога. Это откровение в качестве Ты есть персональный акт и как таковой свободное свершение. Чтобы подчеркнуть свободу Бога, Франк также использует для самовыражения Бога в его творении понятие «благодать» (см., к примеру: Frank S.L. Die Realität und der Mensch. IV, 5., а также другие работы).

Это свободное обращение Бога, не говорящее ни о чем ином, кроме как о любви, дает основу для творческой свободы воспринимающего его. Свобода воспринимающего тем больше, чем сильнее он укоренен в благодати Бога. Свободное самобытие человека не вступает в противоречие с его зависимостью от бытия Бога. Отношение между зависимостью от бытия Бога и свободным человеческим самобытием есть рационально неразрешимое напряжение.

Петер Элен - Онтология и антропология С.Л. Франка

Москва: ИФРАН, 2017 г. – с. 149

ISBN 978-5-9540-0324-6

Петер Элен - Онтология и антропология С.Л. Франка - Содержание

Петер Элен как исследователь философского наследия С.Л. Франка (предисловие А.С. Цыганкова)

Введение

1. Онтологический вопрос

2. Реальность и значение понятия бытия

3. Всеобъемлющая реальность и человеческая личность

4. Понятийная познаваемость всеобъемлющей реальности

5. «Живое знание»

6. Аурное описание и «умудренное неведенье»

7. Символически оформленная или неоформленная реальность?

8. Фундаментальная онтология Франка и Хайдеггера

9. Божественный опыт

10. Богочеловечество

11. Реальность в опыте общения

12. Реальность как творческая жизнь. Единство актуальности и потенциальности

13. Создание мира и творческое начало в человеке

14. Зло и страдание

15. Теологические аспекты

Список литературы

Петер Элен - Онтология и антропология С.Л. Франка - Введение

Семен Людвигович Франк, родившийся в семье еврея-врача в 1877 г. в Москве, разделял – во времена своего гимназического обучения, а также в начале студенчества, – типичный для многих молодых русских интеллектуалов конца XIX столетия интерес к марксизму. Однако, почти годовая учебная стажировка в Берлине способствовала изменению его взглядов. Студент, познакомившийся с философией жизни Георга Зиммеля, открылся, как он сам признает позднее, для «реальности духа». Особенно этому способствовало знакомство с работами Ницше. В 1905 г. Франк переводит «Прелюдии» Вильгельма Виндельбанда, а в 1909 г. издает на русском языке «Логические исследования I» Эдмунда Гуссерля, – это было первым изданием данной работы на иностранном языке вообще.

В 1909 г. группой русских интеллектуалов был опубликован сборник под заглавием «Вехи», где содержалась безжалостная критика духовной беспочвенности ведущих русских культуртрегеров. Этот сборник является важнейшей публикацией, появившейся в то, казалось бы, мирное время, предшествовавшее большому цивилизационному разлому, который стал явным с началом Первой мировой войны и последовавшей за ней революцией. Большая часть оценок, которые содержались в этом сборнике, лишь с незначительными коррективами могут быть применены ко всей либеральной, европейской интеллигенции начала XX в. В них с удивительной ясностью начертана картина духовного развития грядущих десятилетий. Франк был самым младшим из семи составителей, которые как в зеркале отразили взгляды своих современников. Он назвал свой текст «Этика нигилизма. (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции)». Эта интеллигенция была привержена идеалам справедливости и прогресса, гармонии и эмансипации. Однако, как отмечал С.Л. Франк, подобная приверженность была безосновна и произвольна. Представители интел- лигенции не могли ответить на принципиальный вопрос, поставленный Максом Штирнером: «отчего Я должно приносить себя в жертву Ты?». Интеллигенция не обращалась к этому вопросу потому, что она обходила стороной решающий спор о том, как возвышенные требования справедливости и альтруизма обосновываются философски. Франк закончил свой доклад словами: «…если позволительно афористически наметить, в чем должен состоять этот поворот, то мы закончим наши критические размышления одним положительным указанием. От непроизводительного, противокультурного нигилистического морализма мы должны перейти к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму».

С тех пор свое главное предназначение С.Л. Франк видел в том, чтобы выполнить провозглашенную им задачу обоснования «религиозного гуманизма». Задачей всего его творчества было стремление открыть находящееся в самом человеке отношение к реальности Бога. Однако во времена написания своего программного заявления он еще не мог догадываться, в каких условиях будет вынужден выполнять этот труд.

«Религиозный гуманизм» означает «сочетание религиозности с духовной широтой и свободой». Такое понимание религиозного гуманизма Франк нашел в незавершенном стихотворении Гёте «Таинственное» (1784 г.). Оно означало для него «связь между религиозным чувством и культурным творчеством человечества, или неразрывную связь между верой в Божество и верой в человечество». В основе своей «религиозный гуманизм» есть «идея богочеловечества, освобожденная лишь от догматических рамок и грубых эсхатологических чаяний. В ней выражается вера, что исторический процесс созидания культуры есть осуществление объективных ценностей, воплощение божественных начал в человеческой жизни, раскрытие высших абсолютных потенций земного эмпирического бытия». Франк написал эти пророческие строчки за три года до того, как он стал православным христианином, в докладе под названием «Культура и религия» для журнала «Русская мысль».