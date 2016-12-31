Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов исторических и филологических специальностей университетов и педагогических институтов

Издательство Московского университета 1976

На обложке изображена центральная часть триумфальной арки императора Тита, сооруженной в Риме в 81 г.

На фронтисписе изображена статуя Догмация, крупного римского чиновника IV в., с почетной надписью на пьедестале (см. надпись N° 227).

Раздел I состоит из фотографий и рисунков надписей, которые расположены в хронологическом порядке, что позволяет проследить развитие латинской письменности на протяжении тысячи лет; в разделе II эти же надписи даны в расшифрованном виде; в разделе III они даны в русском переводе с комментариями. Такой порядок расположения материала обусловлен желанием дать студенту возможность самостоятельно разобраться в особенностях латинского эпиграфического письма.

Раздел IV состоит из надписей, внешний вид которых воспроизведен условно ввиду практической невозможности воспроизведения всех надписей в подлинном виде; в разделе V они даны в расшифрованном виде; в разделе VI помещен перевод этих надписей и комментарии.

Характер историко-филологических комментариев обусловлен характером надписей.

Надпись не есть создание писателя, это не воспроизведение жизни, надпись — это сама жизнь во всей своей реальности и сложности, где существенное смешано со случайным. «Мелочи жизни», которые отступают далеко на задний план при исследовании общих закономерностей исторического процесса, при работе с надписями все время требуют к себе внимания и вызывают необходимость в большом справочном материале, который по мере возможности включен в комментарии (многочисленные мелкие должности, редкие эпитеты богов и географические названия, римские улицы и постройки, детали одежды, предметы домашней утвари и т. д.).

В расшифрованном тексте надписей (в разделах II и V) все случаи отступления от норм классического языка (архаические или позд-неантичные формы, формы народной латыни, ошибки и описки) отме

чены путем приведения в скобках соответствующей классической формы; например: quinctum( = quintum), tutulo(= titulo), so( = sum).

Исторические надписи, содержащие имена известных нам людей и допускающие более или менее точную датировку, расположены в хронологическом порядке.

Надгробные надписи, чрезвычайно разнообразные по настроению и очень ценные по своему языку и содержанию, в большинстве своем точной датировки не допускают; поэтому они выделены в особую группу и даны в том порядке, в каком они расположены в издании Г. Дессау. В качестве иллюстраций к ним приложено несколько скульптурных портретов безвестных жителей римского мира. Как надписи простых людей, так и их портреты говорят о яркой и самобытной психологии античного языческого мира.

Пришедший ему на смену христианский мир принес с собой стремление к унификации психологического склада людей, что проявляется в однотипности христианских надгробных надписей и в отмирании искусства индивидуализированного портрета. Для знакомства с психологией человека языческого Рима надписи и скульптурные портреты дают богатый материал и прекрасно дополняют друг друга.

Включенные в сборник надписи представляют интерес не только б эпиграфическом плане (формы букв и знаков, различные виды слияний и сокращений), но и дают материал для изучения архаической, народной и поздней латыни, содержат образцы официального языка Римской империи, являются ценными источниками по истории и культуре античного мира.