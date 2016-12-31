Федорова - Латинские надписи
Настоящий сборник текстов ставит своей целью научить студента-античника работать с латинскими надписями.
Издание рассчитано на студентов, уже знакомых с теоретическими основами латинской эпиграфики, и является практической частью нашей монографии «Латинская эпиграфика», изданной в 1969 г. Издательством Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Елена Васильевна Федорова - Латинские надписи
Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов исторических и филологических специальностей университетов и педагогических институтов
Издательство Московского университета 1976
На обложке изображена центральная часть триумфальной арки императора Тита, сооруженной в Риме в 81 г.
На фронтисписе изображена статуя Догмация, крупного римского чиновника IV в., с почетной надписью на пьедестале (см. надпись N° 227).
Елена Васильевна Федорова - Латинские надписи
От автора
Условные обозначения
Раздел I. Факсимиле надписей № 1 —120 .
Раздел II. Расшифровка надписей № 1—120
Раздел III. Перевод и комментарии к надписям № 1 —120
Раздел IV. Надписи № 121—370
1. Исторические надписи (№ 121—254)
2. Надгробные надписи (№ 255—338)
3.Надписи разного содержания (№ 339—370)
Раздел V. Расшифровка надписей № 121—370
1. Исторические надписи (№ 121—254)
2. Надгробные надписи (№ 255—338)
3. Надписи разного содержания (№ 339—370)
Раздел VI. Перевод и комментарии к надписям № 121—370
1. Исторические надписи (№ 121—254)
2. Надгробные надписи (№ 255—338)
3.Надписи разного содержания (№ 339—370)
Приложения
1. Основные римские должности и титулы
2. Латинский именной указатель.
3. Русский именной указатель
4. Указатель классов надписей
5. Сравнительная таблица нумерации надписей
6. Алфавитный перечень римских императоров
Елена Васильевна Федорова - Латинские надписи - От автора
Раздел I состоит из фотографий и рисунков надписей, которые расположены в хронологическом порядке, что позволяет проследить развитие латинской письменности на протяжении тысячи лет; в разделе II эти же надписи даны в расшифрованном виде; в разделе III они даны в русском переводе с комментариями. Такой порядок расположения материала обусловлен желанием дать студенту возможность самостоятельно разобраться в особенностях латинского эпиграфического письма.
Раздел IV состоит из надписей, внешний вид которых воспроизведен условно ввиду практической невозможности воспроизведения всех надписей в подлинном виде; в разделе V они даны в расшифрованном виде; в разделе VI помещен перевод этих надписей и комментарии.
Характер историко-филологических комментариев обусловлен характером надписей.
Надпись не есть создание писателя, это не воспроизведение жизни, надпись — это сама жизнь во всей своей реальности и сложности, где существенное смешано со случайным. «Мелочи жизни», которые отступают далеко на задний план при исследовании общих закономерностей исторического процесса, при работе с надписями все время требуют к себе внимания и вызывают необходимость в большом справочном материале, который по мере возможности включен в комментарии (многочисленные мелкие должности, редкие эпитеты богов и географические названия, римские улицы и постройки, детали одежды, предметы домашней утвари и т. д.).
В расшифрованном тексте надписей (в разделах II и V) все случаи отступления от норм классического языка (архаические или позд-неантичные формы, формы народной латыни, ошибки и описки) отме
чены путем приведения в скобках соответствующей классической формы; например: quinctum( = quintum), tutulo(= titulo), so( = sum).
Исторические надписи, содержащие имена известных нам людей и допускающие более или менее точную датировку, расположены в хронологическом порядке.
Надгробные надписи, чрезвычайно разнообразные по настроению и очень ценные по своему языку и содержанию, в большинстве своем точной датировки не допускают; поэтому они выделены в особую группу и даны в том порядке, в каком они расположены в издании Г. Дессау. В качестве иллюстраций к ним приложено несколько скульптурных портретов безвестных жителей римского мира. Как надписи простых людей, так и их портреты говорят о яркой и самобытной психологии античного языческого мира.
Пришедший ему на смену христианский мир принес с собой стремление к унификации психологического склада людей, что проявляется в однотипности христианских надгробных надписей и в отмирании искусства индивидуализированного портрета. Для знакомства с психологией человека языческого Рима надписи и скульптурные портреты дают богатый материал и прекрасно дополняют друг друга.
Включенные в сборник надписи представляют интерес не только б эпиграфическом плане (формы букв и знаков, различные виды слияний и сокращений), но и дают материал для изучения архаической, народной и поздней латыни, содержат образцы официального языка Римской империи, являются ценными источниками по истории и культуре античного мира.
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