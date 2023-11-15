Каким же образом можно на практике воспользоваться выводом, или, точнее, констатацией того, что религия (как и все остальное) представляет собой систему? В данном случае речь пойдет о том, что анализ различных аспектов религии проводится в синхронии; обращение же к диахронии является одной из возможных аналитических операций, однако ее вполне возможно избежать; но если искомая операция все же предпринята, приходится беспрестанно соотноситься с постоянно возникающими новыми измерениями бесконечно сложных частей.

Исходя из данной точки зрения, у религии нет «истории», история же в отдельно взятый момент являет собой не «религию» в целом, а всего лишь некоторые отдель ные ее аспекты. Ибо любая религия является, во-первых, бесконечно сложной системой, а во-вторых, частью этой системы, сформировавшейся в ходе ее истории; таким образом, только одна бесконечно малая частица этой части предстает перед нами в момент, который можно определить как «текущий». «Текущий момент» буддизма гораздо менее сложен, нежели буддизм, который был (и продолжает быть) прежде, но вместе с тем последний также являет собой урезанный вариант — по отношению к системе буддизма в целом, в ее идеальной форме (т. е. включая все возможные ответвления от целого, явившегося на свет благодаря определенным предпосылкам, условиям существования и т. п.).

Элиаде Мирча, Кулиано Ион - Словарь религий, обрядов и верований

Пер. с фр. Н. Зубкова, Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой

М.: Академический проект, 2019, 382 с.

Сеия "Философские технологии: религиоведение"

ISBN 978-5-8291-2345-1

Элиаде Мирча, Кулиано Ион - Словарь религий, обрядов и верований - Содержание

«Словарь» и его авторы (предисловие редактора)

Введение. Религия как система

Библиография и сокращения

1. Австралия

2. Северная Америка

3. Центральная Америка

4. Южная Америка

5. Африка

6. Буддизм

7. Германцы

8. Греческая религия

9. Даосизм

10. Джайнизм

11. Дуалистические религии

12. Египетская религия

13. Зороастризм

14. Индоевропейцы

15. Индуизм

16. Ислам

17. Иудаизм

18. Кельты

19. Конфуцианство

20. Месопотамия

21. Океания

22. Первобытное общество

23. Римляне

24. Синтоизм

25. Славянские и прибалтийские народы

26. Тайные культы (мистерии)

27. Тибет

28. Финикия

29. Фракийцы

30. Хетты

31. Христианство

32. Шаманизм

33. Эллинизм

Алфавитный указатель и комментарии