Джозеф Эллаин - Путеводитель в небеса

Джозеф Эллаин родился в пуританской семье в Девизисе в Уилтшире и был крещен 8 апреля 1634 года. Обстановка в Англии в то время была очень неспокойной. События, всколыхнувшие ее, вскоре привели к гражданской войне. Джозефу не было и десяти лет, когда над Рыночной площадью, где находился их дом, прокатилось эхо от выстрелов пушек и мушкетов и в битве на Окружной дороге сошлись роялисты и пуритане (июль 1643). Через два года над старым замком, напротив которого находился дом детства Джозефа, был поднят голубой флаг Парламента. Активное участие в событиях, происходящих в это время, принимал Кромвель. Не миновали испытания и семью Эллаинов – они переживали экономические трудности из-за войны, несмотря на то, что отец Джозефа был хорошим портным. В 1645 году умирает Эдвард, старший брат Джозефа, бывший к тому времени уже служителем церкви. В тот же самый год Джозеф «бросился в стремительный поток христианства». Он умолял своего отца позволить ему получить образование, чтобы «заменить своего брата в служении». Так, в апреле 1649 года он находится в Оксфорде «у ног» таких богословов как Джон Оуэн и Томас Гудвин. В ноябре 1651 Эллаин переезжает из Линкольна в колледж, находящийся в Корпус-Кристи, который позже под руководством д-ра Эдварда Стаунтона стал самой радикальной пуританской семинарией. Здесь 6 июля 1653 года Джозеф получает звание бакалавра. Несомненно, учеба оказала огромное влияние на юношу. Так, Генри Джессей написал в 1660 году: «Я думаю, едва ли можно во всем мире найти место, подобное Корпус-Кристи, где с таким энтузиазмом проповедовалась бы сила благочестия и чистоты поклонения Богу. Там было, как когда-то в Эдеме, который сейчас, правда, стал бесплодной пустыней». В Оксфорде Джозеф вел благочестивую жизнь и прилежно учился. Благодаря его доброму нраву у него было много друзей. Но если визиты друзей были в ущерб его занятиям, то он не уделял им время, говоря: «Пусть лучше некоторые посчитают, что я груб, чем я потеряю время. Ведь только немногие посчитают меня грубым, но очень многие ощутят, что я потерял время». Будучи капелланом, он трудился, евангелизируя села вокруг Оксфорда и проповедуя заключенным в тюрьме каждые две недели. Это было для него подготовкой к будущему служению. Джозефу не было еще и двадцати одного, а он уже обладал «сильным желанием и стремлением спасать души, и ради этой цели он изливал свое сердце в горячих молитвах и проповедях».

Эллаин Джозеф - Путеводитель в небеса

Миссия «Приди и помоги»

Пер. с англ.: Коваленко О. - Пенза, 2015 - 154 с.

ISBN 978-5-93434-161-0

Эллаин Джозеф - Путеводитель в небеса - Содержание

Биографическое вступление

Вступление. Настоятельный призыв грешника к Обращению

Глава 1. Ложные представления относительно обращения.

Глава 2. Сущность обращения

Глава 3. Необходимость обращения

Глава 4. Признаки необращенного Человека

Глава 5. Безысходность положения необращенного Человека

Глава 6. Рекомендации для необращенных

Глава 7. Мотивы обращения

Эллаин Джозеф - Путеводитель в небеса - Биографическое вступление

Не было ничего удивительного, что известный пуританский богослов, служитель церкви св. Марии Магдалины в Таунтоне, Джордж Ньютон (1602-1681) призвал Эллаина в 1655 году стать его ассистентом. Таунтон, город с населением около 20 000, в котором производилась шерсть, был оплотом пуритан на западе страны. Город был воодушевлен своей героической победой, выдержав десять лет назад отчаянные натиски роялистов: тогда половина улиц были охвачены огнем от разорвавшихся снарядов, и многие умирали от голода. Здесь, на острове Сомерсет, среди гор, лугов и садов Эллаин трудился недолго, но его служение стало незабываемым. Начав служение в Таунтоне, 4 октября 1655 года Эллаин женится на своей кузине Теодосии Эллаин, глубоко духовной женщине, которая понимала, насколько важно служение ее мужа. С ее стороны можно было услышать только один «упрек» мужу - что он проводит с ней мало времени, на что он отвечал: «Моя дорогая, я знаю, твоя душа спасена; но как много гибнущих душ, о которых я должен позаботиться! О, я еще много могу сделать для них!» Всей своей жизнью Эллаин проиллюстрировал свое высказывание: «Я хочу найти христианина, который бы ценил свое время больше, чем золото». В начале недели он говорил: «Еще одна неделя дарована нам, давайте используем ее для Господа». Каждое утро он говорил: «Будем стремиться прожить этот день хорошо!»

Его жена писала: «Всегда, когда он был здоров, он вставал, когда не было еще и четырех, а в субботу и того раньше, если вообще ложился. Он очень расстраивался, если слышал, что какой-нибудь кузнец или сапожник, или лавочник начинал свою работу раньше, чем он предстал перед Богом. Он говорил потом: «Мне было так стыдно, когда я услышал этот шум! Неужели их господин заслуживает большего уважения, чем мой?» С четырех до восьми он молился, размышлял, пел псалмы, которые так ободряли его. Он упражнялся в духовной жизни как сам, так и со своей семьей».Вместе эта преданная пара трудилась над приобретением душ. Теодосия Эллаин в своем доме проводила занятия с детьми, в то время как ее муж каждую неделю проводил пять вечеров, занимаясь с новообращенными, которые откликнулись на его горячий призыв, звучащий каждое воскресенье с прекрасной кафедры церкви св. Марии Магдалины. Он имел каталог с именами и адресами жителей каждой улицы и следил, чтобы все были посещены и наставлены. Результатом этого былоогромное количество обращенных душ. «Его призывы и увещевания, - сказал Джордж Ньютон, - были наполнены такой силой, решительностью, любовью, нежностью, жизнью и святым рвением, что достигали сердец слушающих. Он растапливал и размягчал порой даже самые черствые сердца».

Совершенно очевидно, что, даже когда действенная проповедь и успешная евангелизация были явлением довольно-такираспространенным, служение Эллаина выделялось своей необычайной силой и имело высокую оценку в глазах братьев. «Немногие века могут похвалиться такими знаменитыми проповедниками, как Джозеф Эллаин», - заявил ОливерХейвуд, пуританский апостол северной части страны. Бакстер говорил о его «великом пастырском мастерстве объяснять «Господь был милостив, чрезвычайно благословив нас в наших стараниях, - писала Теодосия Эллаин, - так что многие из тех, кто раньше не знал Бога, обратились за последние годы» (Joseph A lleine, by C harles Stanford, 1861, c. 101). Писания и показывать их применение мягко, убедительно и сильно». День благодати близился к закату, когда Эллаин приступил к своему служению. Через три года умер Кромвель. Еще через два года в Таунтоне весело зазвенели колокола в честь возвращения Карла II и восстановления монархии (1660). Но недолго длилась радость в сердцах пуритан. В 1662 году был принят строгий свод законов, известный как Кларедонский кодекс. Завершилась эра, как выразился Филипп Генри, когда «нация имела миловидное лицо». Примерно две тысячи лучших служителей Англии были изгнаны из своих церквей. Как можно было предположить, среди приблизительно восьмидесяти пяти служителей, пострадавших в Сомерсете от этого кодекса, были Джордж Ньютон и Джозеф Эллаин. Несмотря на возникшие трудности для проповеди с кафедры, Джозеф Эллаин отказался хранить молчание. Более того, как сказала его жена, он «отложил в сторону все свои научные занятия, потому что посчитал, что у него осталось немного времени». Он еще более активно стал проповедовать. «В эти месяцы он часто проповедовал по десять, а иногда и по четырнадцать раз в неделю. Проповедовать же по шесть или семь раз в неделю было для него обычным делом».