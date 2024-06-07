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Эльстер - Объяснение социального поведения

Эльстер Ю. - Объяснение социального поведения - Еще раз об основах социальных наук
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Sociology Political Science
Series Социальная теория (10 books)
Это книга об объяснении социального поведения. В первой части я изложу мою концепцию объяснения, а остальные четыре посвящу инструментарию из концептов и механизмов, которые можно применить к частным случаям. Излишне говорить, что я не претендую на полноту. Вместо того чтобы заполнять пробелы, которые, конечно же, будут, позвольте начать с перечисления фрагментов головоломок (puzzles), которые, как я считаю, могут быть прояснены принятым мною подходом. В заключении я вернусь к тем же головоломкам с короткими отсылками к объяснениям, которые были даны в предшествующих частях книги. Для рассмотрения примеров и объяснений необходимо сделать две оговорки. Во-первых, я не утверждаю, что все объясняемое (explananda) является твердо установленным фактом. В самом объяснении это, конечно, важнейший первый шаг; бессмысленно объяснять то, чего не существует. Однако для формирования инструментария необязательно придерживаться строгих правил. Во-вторых, даже в случае хорошо задокументированного объясняемого я не утверждаю, что приведенные мною объяснения являются правильными. Я только утверждаю, что они удовлетворяют минимальным требованиям для объяснения, а именно имеют своим логическим следствием объясняемое. Предполагается, что головоломки и объяснения должны показать: если такого рода вещи происходят, вот механизм, который мог бы это объяснить; а также: если действует такой механизм, вот что он может произвести. С учетом данных предуведомлений приведу головоломки, собранные в довольно произвольном порядке (поскольку многие из них подпадают сразу под несколько категорий) в соответствии с четырьмя основными частями книги.
* * *
I. Разум
  • Почему одни игроки полагают, что если пять раз подряд выпадало красное, то более вероятно, что именно оно, а не черное, выпадет в следующий раз?
  • Почему другие игроки полагают, что если пять раз подряд выпадало красное, то выше вероятность, что дальше выпадет черное, а не красное?
  • Почему предпочтения иногда меняются с течением времени?
  • Почему многие из тех, кто верит в жизнь после смерти, тем не менее хотят, чтобы смерть наступила как можно позже?
  • Почему люди неохотно признаются себе и другим в том, что они завистливы?
  • Почему люди неохотно признаются себе и другим в том, что они чего-то не знают?
  • Почему вера в то, что человеку предопределено попасть в рай или ад, приносила новообращенным кальвинистам XVI века большее успокоение, чем вера в то, что спасения можно достичь добрыми делами?
  • Почему иногда верно, что «тот, кто обидел, не может простить»?
  • Почему в некоторых культурах стыд важнее вины?
  • Почему победа французской сборной в 1998 году на ЧМ по футболу вызвала в стране такую радость, и почему тот факт, что французская сборная не смогла выйти из группы на ЧМ 2002 года, поверг страну в такое уныние?
  • Почему женщины часто испытывают стыд, став жертвой изнасилования?
  • Почему унизительные ритуалы инициации вызывают бо́льшую, а не меньшую, верность группе?

Эльстер Ю. - Объяснение социального поведения - Еще раз об основах социальных наук

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2007 — (Социальная теория)

Эльстер Ю. - Объяснение социального поведения – Содержание

Предисловие
Введение
  • I. Разум
  • II. Действие
  • III. Уроки естественных наук
  • IV. Взаимодействие
Часть первая. Объяснение и механизмы
  • I. Объяснение
  • II. Механизмы
  • III. Интерпретация
Часть вторая. Разум
  • IV. Мотивации
  • V. Эгоизм и альтруизм
  • VI. Близорукость и прозорливость
  • VII. Верования
  • VIII. Эмоции
Часть третья. Действие
  • IX. Желания и возможности
  • X. Люди и ситуации
  • XI. Рациональный выбор
  • XII. Рациональность и поведение
  • XIII. Отвечая на рациональность
  • XIV. Некоторые следствия для интерпретации текстов
Часть четвертая. Уроки естественных наук
  • XV. Физиология и нейронаука
  • XVI. Объяснение с точки зрения последствий и естественного отбора
  • XVII. Отбор и человеческое поведение
Часть пятая. Взаимодействие
  • XVIII. Непреднамеренные последствия
  • XIX. Стратегическое взаимодействие
  • XX. Игры и поведение
  • XXI. Доверие
  • XXII. Социальные нормы
  • XXIII. Коллективное формирование убеждений
  • XXIV. Коллективное действие
  • XXV. Коллективное принятие решений
  • XXVI. Организации и институты
Заключение
Views 234
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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