Эльстер - Объяснение социального поведения

Это книга об объяснении социального поведения. В первой части я изложу мою концепцию объяснения, а остальные четыре посвящу инструментарию из концептов и механизмов, которые можно применить к частным случаям. Излишне говорить, что я не претендую на полноту. Вместо того чтобы заполнять пробелы, которые, конечно же, будут, позвольте начать с перечисления фрагментов головоломок (puzzles), которые, как я считаю, могут быть прояснены принятым мною подходом. В заключении я вернусь к тем же головоломкам с короткими отсылками к объяснениям, которые были даны в предшествующих частях книги. Для рассмотрения примеров и объяснений необходимо сделать две оговорки. Во-первых, я не утверждаю, что все объясняемое (explananda) является твердо установленным фактом. В самом объяснении это, конечно, важнейший первый шаг; бессмысленно объяснять то, чего не существует. Однако для формирования инструментария необязательно придерживаться строгих правил. Во-вторых, даже в случае хорошо задокументированного объясняемого я не утверждаю, что приведенные мною объяснения являются правильными. Я только утверждаю, что они удовлетворяют минимальным требованиям для объяснения, а именно имеют своим логическим следствием объясняемое. Предполагается, что головоломки и объяснения должны показать: если такого рода вещи происходят, вот механизм, который мог бы это объяснить; а также: если действует такой механизм, вот что он может произвести. С учетом данных предуведомлений приведу головоломки, собранные в довольно произвольном порядке (поскольку многие из них подпадают сразу под несколько категорий) в соответствии с четырьмя основными частями книги.

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I. Разум

Почему одни игроки полагают, что если пять раз подряд выпадало красное, то более вероятно, что именно оно, а не черное, выпадет в следующий раз?

Почему другие игроки полагают, что если пять раз подряд выпадало красное, то выше вероятность, что дальше выпадет черное, а не красное?

Почему предпочтения иногда меняются с течением времени?

Почему многие из тех, кто верит в жизнь после смерти, тем не менее хотят, чтобы смерть наступила как можно позже?

Почему люди неохотно признаются себе и другим в том, что они завистливы?

Почему люди неохотно признаются себе и другим в том, что они чего-то не знают?

Почему вера в то, что человеку предопределено попасть в рай или ад, приносила новообращенным кальвинистам XVI века большее успокоение, чем вера в то, что спасения можно достичь добрыми делами?

Почему иногда верно, что «тот, кто обидел, не может простить»?

Почему в некоторых культурах стыд важнее вины?

Почему победа французской сборной в 1998 году на ЧМ по футболу вызвала в стране такую радость, и почему тот факт, что французская сборная не смогла выйти из группы на ЧМ 2002 года, поверг страну в такое уныние?

Почему женщины часто испытывают стыд, став жертвой изнасилования?

Почему унизительные ритуалы инициации вызывают бо́льшую, а не меньшую, верность группе?

Эльстер Ю. - Объяснение социального поведения - Еще раз об основах социальных наук

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2007 — (Социальная теория)

Эльстер Ю. - Объяснение социального поведения – Содержание

Предисловие

Введение

I. Разум

II. Действие

III. Уроки естественных наук

IV. Взаимодействие

Часть первая. Объяснение и механизмы

I. Объяснение

II. Механизмы

III. Интерпретация

Часть вторая. Разум

IV. Мотивации

V. Эгоизм и альтруизм

VI. Близорукость и прозорливость

VII. Верования

VIII. Эмоции

Часть третья. Действие

IX. Желания и возможности

X. Люди и ситуации

XI. Рациональный выбор

XII. Рациональность и поведение

XIII. Отвечая на рациональность

XIV. Некоторые следствия для интерпретации текстов

Часть четвертая. Уроки естественных наук

XV. Физиология и нейронаука

XVI. Объяснение с точки зрения последствий и естественного отбора

XVII. Отбор и человеческое поведение

Часть пятая. Взаимодействие

XVIII. Непреднамеренные последствия

XIX. Стратегическое взаимодействие

XX. Игры и поведение

XXI. Доверие

XXII. Социальные нормы

XXIII. Коллективное формирование убеждений

XXIV. Коллективное действие

XXV. Коллективное принятие решений

XXVI. Организации и институты

Заключение