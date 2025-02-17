Вольфрам, Стивен - Как устроен ChatGPT? - Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире

Тот факт, что ChatGPT может автоматически генерировать текст, который выглядит так, словно написан человеком, поражает наше воображение. Большинство людей недоумевают, как чат-бот выполняет интеллектуальную работу, которая прежде считалась доступной исключительно человеку. Как он это делает? Моя цель — дать вам хотя бы общее представление о том, что происходит внутри ChatGPT, а затем исследовать, как ему удается так хорошо создавать то, что выглядит как осмысленный текст. Хочу сразу сказать, что я собираюсь сосредоточиться на общих принципах работы ChatGPT и, хотя буду упоминать некоторые технические детали, не стану в них углубляться. (Все, о чем я буду говорить, применимо и к другим большим языковым моделям, подобным ChatGPT.)

Первое, что нужно объяснить, — ChatGPT всегда пытается создать «разумное продолжение» любого текста, который у него есть на данный момент. Под словами «разумное продолжение» мы подразумеваем «то, что можно ожидать, исходя из того, что люди уже написали на миллиардах веб-страниц».

Итак, давайте предположим, что у нас есть предложение «Самое лучшее в ИИ — это его способность…». Представьте, что вы прочитываете миллиарды страниц текста, на писанных людьми (скажем, веб-страницы в интернете и оцифрованные книги), и находите все аналогичные предложения, а затем смотрите, какое слово чаще всего встречается в них на месте многоточия. ChatGPT делает что-то подобное, за исключением того, что (как я объясню позже) он не просматривает тексты буквально — он ищет фрагменты, которые «совпадают по смыслу». Результатом его работы является список слов, которые логически могут следовать за основным словом, ранжированных по степени вероятности их присутствия в этом предложении:

Самое лучшее в ИИ — это его способность… (англ. The best thing about AI is its ability to…

Примечательно, что, когда ChatGPT пытается написать эссе, по сути он просто снова и снова спрашивает: «Учитывая текст на данный момент, каким должно быть следующее слово?» — и каждый раз добавляет это новое слово. (Точнее, он добавляет так называемый токен, который может быть и частью слова; именно поэтому ChatGPT иногда может «составлять новые слова». Но об этом позже.)

Итак, на каждом этапе ChatGPT создает список слов с указанием вероятности их присутствия на данном месте. Но какое из них нужно выбрать, например, для эссе? Можно предположить, что это должно быть слово с самым высоким рейтингом (то есть то, для которого определена самая высокая вероятность). Однако именно здесь ChatGPT начинает проявлять свои вуду-способности. Потому что по какой-то причине (возможно, однажды мы ее даже узнаем), если всегда будем выбирать слово с самым высоким рейтингом, мы получим очень гладенькое эссе без малейшего признака креативности (и которое будет слово в слово повторять множество других текстов). Но если мы наугад выбираем слова с более низким рейтингом, то эссе получается «более интересное».

Вольфрам, Стивен - Как устроен ChatGPT? - Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире

Пер. с англ. Е. Быковой ; науч. ред. А. Здоров. — Москва : МИФ, 2024. — 192 c. — (Цифровые технологии).

ISBN 978-5-00214-604-8

Вольфрам, Стивен - Как устроен ChatGPT? – Содержание

Предисловие

ЧТО ДЕЛАЕТ CHATGPT И ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?

Он просто добавляет по одному слову за раз

Откуда берутся эти вероятности?

Что такое модель?

Модели для человеческих задач

Нейронные сети

Машинное обучение нейронных сетей

Обучение нейронных сетей: практика и знания

Достаточно большая сеть может сделать все что угодно — так ведь?

Концепция эмбеддингов

Внутри ChatGPT

Обучение ChatGPT

Помимо базового обучения

Что позволяет ChatGPT работать?

Смысловое пространство и семантические законы движения

Семантика и сила вычислительного языка

Так что же делает ChatGPT и почему это работает?

Благодарности

WOLFRAM|ALPHA КАК СПОСОБ ДОБАВИТЬ В CHATGPT СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ЗНАНИЙ