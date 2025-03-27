Только что ушли гости. Я сижу на диване и чувствую приятную усталость. Моя жена, Леся, сидит рядом. Я обнимаю ее, и она говорит:

— Глеб, все прошло замечательно. Все остались довольны.

Крепко прижимая ее к себе, отвечаю:

— Ну да, по домам разъехались в прекрасном настроении.

Сразу убирать со стола не хотелось. На некоторых тарелках из-за забавной солидарности, как бывало не раз, осталось по одному кусочку разной еды: один помидорчик, один кусочек колбасы, один треугольник пирога.

На часах около одиннадцати вечера. В воздухе еще как будто витают голоса друзей, перед глазами стоят их оживленные лица, слышится смех.

Мой взгляд неожиданно встречает грустную, но милую улыбку сидящей напротив девушки. Это Снежана, друг нашей семьи. Будь она замужем, ее сейчас, наверное, не было бы здесь. Но каждый раз, когда гости уходят, она остается еще посидеть. Да и в обычные дни, когда меня не бывает дома, частенько заходит к жене на чашечку кофе.

— Дома меня все равно никто не ждет,—печально говорит она, опуская глаза.

Иногда ее уныние, причиной которому — одиночество, начинает меня серьезно тревожить. Сегодня мы провели прекрасный вечер: общались с дорогими сердцу людьми, угощали их вкусно приготовленной едой, смеялись, вспоминая забавные истории; но Снежана все больше уходила в себя. Не внимая шуткам, думала о чем- то своем.

— Снежана, — обращается к ней Леся, пытаясь рассеять ее грустные мысли, — твое теперешнее состояние тоже по-своему замечательно.

— Хорошо тебе говорить, у тебя есть Глеб! — она тут же выстреливает ответ.

Я понимаю, что так дальше нельзя, и, весело улыбнувшись, говорю:

— Знаешь что, а давай-ка мы сейчас сделаем всем по чашечке кофе и я расскажу тебе одну замечательную историю!

Владимир Елушенко – Тайна сия велика

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 420 с.

ISBN 978-5-7454-1395-7

Владимир Елушенко – Тайна сия велика – Содержание

Пролог

ЧАСТЬ I

Глава 1. ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ

Глава 2. ДЬЯКОН

Глава 3. ДОЧКИ-МАТЕРИ

Глава 4. СМОТРИ В ОБА

Глава 5. ИСТОРИИ ИЗ «ТОЙ» ЖИЗНИ

Глава 6. СЮРПРИЗ

Глава 7. А ЧТО, ЕСЛИ

Глава 8. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ

Глава 9. СЛОЖНОСТИ

Глава 10. ЛОМОВЫЕ ЛОШАДИ

Глава 11. В ОДНО ЦЕЛОЕ

Глава 12. ВСТРЕЧА

Глава 13. ЗВОНОК

Глава 14. ПО-ХРИСТИАНСКИ

Глава 15. БРЕШЬ В НЕБОСВОДЕ

Глава 16. ЕДИНСТВЕННАЯ

ЧАСТЬ II

Глава 1. РАЗГОВОР

Глава 2. ПРЯМО СЕЙЧАС

Глава 3. «МОТОРКА»

Глава 4. НА КРАЙ БЕЛОГО СВЕТА

Глава 5. У КАРАУЛЬНОЙ БУДОЧКИ

Глава 6. ОБЩЕПРИНЯТО

Глава 7. С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Глава 8. ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Глава 9. ЗНАКОМЬТЕСЬ

Глава 10. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО

Глава 11. ПОСЛАНИЯ

Глава 12. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава 13. НЕЗНАК239ОМКА

ЧАСТЬ III

Глава 1. ПРЕЖДЕВРЕМЕННО

Глава 2. ПРЕДМЕТ ВДОХНОВЕНИЯ

Глава 3. КОНТАКТ СО ЗВЕЗДАМИ

Глава 4. КУГЕЛЬБЕРГ-ВЕЛАНДЕР

Глава 5. ФЕВРАЛЬСКОЕ УТРО

Глава 6. ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ

Глава 7. К СТАРЕЙШИНАМ

Глава 8. СОВЕЩАНИЕ

Глава 9. ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

Глава 10. ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ТУМАН

Глава 11. НАПРАВЛЕНИЕ

Глава 12. СТУДЕНТЫ

Глава 13. ВОЕНКОМ

Глава 14. ВМЕСТЕ. С НУЛЯ

Глава 15. ПЕРЕЛИВЫ ОГНЯ И СВЕТА

Глава 16. ТЕРЕМОК

Глава 17. КАК ВЫ СМОТРИТЕ ДРУГ НА ДРУГА

Глава 18. ВТОРАЯ ЧАСТЬ НОВОСТЕЙ

Глава 19. ДЛИННЫЙ ВЕЧЕР

Глава 20. НАКИПЬ

Глава 21. БАНК ПО СОСЕДСТВУ

Глава 22. «ПОКАЗЫВАЙ, ЧТО ЛОМАТЬ»

Глава 23. ТВОРЧЕСТВО

Глава 24. ПОКАЗ И СМОТР

Глава 25. ОТБЛЕСК

Глава 26. ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА