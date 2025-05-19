Най - Я покажу тебе путь

Эта книга — история моей жизни. Уверена, что жизнь каждого человека — это особая история, которая не похожа на другие. Если твою жизнь ведет Творец, неважно, где ты и чем занимался раньше, Он приведет тебя к призванию, которое определил с самого начала. Моя жизнь пошла необычным путем, и я несколько лет думала, что мне стоит написать, как вел меня Создатель. Я отгоняла эти мысли, пока не задумалась, что моя история может кого-то вдохновить или поддержать. Еще я хотела сохранить ее в памяти детей, внуков и следующих поколений — и я решилась!

Однажды я услышала одну интересную мысль, которой хотела бы поделиться. Пока наша боль, мудрость и жизненные уроки «спрятаны в амбары», то есть заперты в наших сердцах, они не могут принести плод. Чтобы возрасти духовно, мы должны «вскрыть мешки» и посеять семена везде, где только найдем плодородную почву. Хочу вскрыть мешок и поделиться своей жизнью!

Цель написания книги — помочь таким семьям, как моя. Тем, кто собирается или подумывает взять в свою семью ребенка из детского дома. Осветить проблемы и сложности воспитания таких детей. Поделиться трудностями и радостями материнства, своими чувствами и переживаниями в разные периоды жизни: адаптация детей в семье, возрастные кризисы, болезни, взросление, сепарация и многое другое. Рассказать, что мне помогло жить дальше и не потерять себя, когда надежды не оправдались, когда жизнь принесла много неожиданных «сюрпризов», которые я не в силах была изменить.

Когда я впервые стала приемной мамой, мне нужен был человек, который пережил подобные ситуации. Мне очень хотелось поделиться чувствами, которые я испытывала к приемным детям, с тем, у кого был такой опыт. Но я не могла найти такого человека. Сейчас я решила поделиться своим опытом. Если хоть одного человека моя история вдохновит, поможет шире взглянуть на проблему брошенных детей и на семьи, которые решаются их принимать, поможет увидеть труд приемных родителей и сложности, с которыми они сталкиваются, значит, я выполнила свою миссию.

В этой книге я пишу о своих чувствах, переживаниях и трудностях. Моя мысль больше сконцентрирована на приемном родителе, а не на ребенке, потому что всю ответственность берет на себя родитель. Мы все жалеем сирот. Да, они не выбирали такую жизнь, и нам на самом деле очень их жаль. Но одной жалостью ничего не изменить. Многие считают, что нет смысла брать этих детей в семью. Называют разные причины: девиантное поведение (отклонения в поведении от общепринятых норм), задержки психического развития, высокая тревожность, агрессивность, неконтакт- ность и другие психосоматические заболевания. Некоторые говорят, что государство и так хорошо заботится о них: одежда, еда, образование — все бесплатно. Зачем взваливать на свои плечи чужого брошенного ребенка с его проблемами? Тут переживаешь, как бы родных вырастить и выучить. Скажу честно, все эти мысли посещали меня так же, как и любого нормального человека.

Най В. - Я покажу тебе путь – От боли и страха к безусловной любви

СПб.: Мирт, 2024.— 160 с.

ISBN 978-5-88869-361-2

Най В. - Я покажу тебе путь – Содержание

Введение

Часть первая. 1981-2015 годы

Мое детство

Начало пути

Катя и Ксюша

Выбор

Первые дни дома

Ребенок вам ничего не должен

Воспитывайте себя

Мое душевное выздоровление

Исцеление Ксюши

Тимофей

Часть вторая. 2016-2020 годы

Женя

Сновидения

Божий путь

Саша и Илюша

Валентин

Новые дети дома

Верен Обещавший

Заключение

Благодарность