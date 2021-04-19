Флю - Бог есть
«Знаменитый атеист поверил: один из главных атеистов мира отныне верит в Бога на основании науки!» История под этим заголовком, 9 декабря 2004 года опубликованная в Associated Press, гласила: «Британский профессор философии, пятьдесят с лишним лет защищавший атеизм, изменил свое мнение. Теперь он верит в Бога на основании научных фактов, в той или иной степени. Смотрите видео от четверга». В мгновение ока это объявление стало сенсацией в СМИ и вызвало шквал сообщений и комментариев по всему миру, на радио и телевидении, в газетах и на сайтах. Событие вызвало такой резонанс, что AP посвятило этой истории следующие два выпуска.
Героем истории и вытекающих из нее многочисленных дискуссий был профессор Энтони Флю, автор более чем тридцати философских трудов, которые на протяжении полувека помогали определять программу развития атеизма. Его «Теологию и фальсификацию» – исследование, впервые представленное в 1950 году на собрании в Oxford University Socratic Club под председательством К. С. Льюиса, – за последнее столетие переиздавали чаще всех прочих философских работ. Сейчас, впервые за все время, он делится свидетельствами и доводами, убедившими его изменить свою точку зрения. Эта книга, в некотором смысле, – завершающая часть всей истории.
Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды
Издательство «Эксмо», 2019. – 192 с.
ISBN 978-5-04-100039-4
Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды – Содержание
- Предисловие
- Флю в истории атеизма
- Флю, логический позитивизм и возрождение рационального теизма
- «Новый атеизм», или Позитивизм возвращается
- Введение
- Я отрицаю Бога
Глава 1
- Теория регресса
- Лик зла
- Жизнь бьет ключом
- Другой Оксфорд
- Становление философа
- В схватке с Льюисом
- А жизнь все ярче и светлей
- За пределами Оксфорда
Глава 2
- Первые исследования… и первые проблемы
- Новые интересы
- Философские прозрения
- Развитие философии
- Влечение к атеизму
- Уроки разногласий
- Бог и философия
- Презумпция атеизма
- Перемена взглядов
Глава 3
- Влекомый долгом к диалогу
- Не отступать и не сдаваться
- Перестрелка у корраля О’кей
- Держась до самого конца
- Мой дебют в Нью-Йорке
- Дуэль с Докинзом
- Игра со страстью и по правилам
- Я обретаю Бога
Глава 4
- Карты на стол
- Мыслить как философ
- Открытие уже знакомой мудрости
Глава 5
- Кто написал все эти книги?
- «Высший разум» Эйнштейна
- Квантовый скачок навстречу Богу
- Чьи это законы?
- Божественный законодатель
Глава 6
- Наша тонко настроенная Вселенная
- По всей мультивселенной
- Теория мушкетона
Глава 7
- Целеустремленный организм
- Концептуальный вызов
- Сквозь тусклое стекло
Глава 8
- Первичная Вселенная
- В начале
- Пока не явится начало
- То, что науке не под силу
- Не обойтись без фактора Творца
- Хороший C-индуктивный аргумент
Глава 9
- Там никого
- Действующее совершенство
- Так обстоит реальный мир
- Согласованный сценарий
Глава 10
- Открытый новому
- Готов к контакту
- Приложения
- Приложение А
- Разумность
- Жизнь
- Сознание
- Мышление
- Происхождение супрафизического
Приложение Б
- Энтони Флю: вопросы о Божественном Откровении
- Н. Т. Райт: Ответы Откуда мы знаем, что Иисус существовал?
- Какие основания в тексте Библии дают нам утверждать, что Иисус – воплощенный Бог?
- Какие есть свидетельства воскресения Христа?
- Энтони Флю: подведение итогов
Источники
Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взглядыс - «Новый атеизм», или Позитивизм возвращается
В свете этих исторических событий особый интерес представляет внезапное появление так называемого «нового атеизма». Возник он в 2006 году (это словосочетание в ноябре использовал журнал Wired). «Разрушая чары» Дэниела Деннета, «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза, «Шесть невозможных вещей перед завтраком» Льюиса Уолперта, «Постижимая Вселенная» Виктора Стенджера и «Конец веры» Сэма Харриса (опубликована в 2004 году, а в 2006-м вышло ее продолжение, «Письмо к христианской нации»)6 – новые атеисты, разгневанные, безжалостные, шли стройной колонной. Самым примечательным в этих книгах был не уровень их аргументации (мягко говоря, посредственный), а уровень известности, которого они достигли, став бестселлерами и получив звание «новой» истории, явленной миру благодаря СМИ. Масла в огонь еще больше подлил тот факт, что авторы оказались настолько же велеречивыми и пылкими, насколько пламенными были их книги.
Главной мишенью этих книг была, вне всякого сомнения, организованная религия любого вида, времени и места. Как ни парадоксально, но сами книги звучат как фундаменталистская проповедь. А сами авторы, по большей части, звучат как проповедники, грозящие нам серой и огнем, и божественным возмездием, и даже концом света, если мы не покаемся в своей заблудшей вере и в связанных с ней деяниях. Там нет места для двусмысленности и деликатности. Только черное и белое. Либо вы во всем соглашаетесь с нами, либо вы остаетесь одни на стороне врага. Даже известные мыслители, проявляющие хоть малую симпатию к другой точке зрения, осуждаются как изменники. А сами провозвестники – это храбрые души, провозглашающие свое послание перед лицом неизбежной мученической смерти.
Но как эти работы и их авторы вписываются в большой философский спор о Боге, что длится уже несколько десятков лет?
09/10/2019
Книга читается на одном дыхании о существовании Бога, о смысле жизни, о страдании человека и другие не менее важные темы рассматриваются в жизни знаменитого ученого профессора Энтони Флю. Она у меня есть в печатном виде, а теперь и в онлайн, спасибо клубу.
Спасибо!
Спасибо за интересную книгу!