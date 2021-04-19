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Флю - Бог есть

Энтони Флю - Бог есть
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Category ESXATOS BOOKS, AUDIO
«Знаменитый атеист поверил: один из главных атеистов мира отныне верит в Бога на основании науки!» История под этим заголовком, 9 декабря 2004 года опубликованная в Associated Press, гласила: «Британский профессор философии, пятьдесят с лишним лет защищавший атеизм, изменил свое мнение. Теперь он верит в Бога на основании научных фактов, в той или иной степени. Смотрите видео от четверга». В мгновение ока это объявление стало сенсацией в СМИ и вызвало шквал сообщений и комментариев по всему миру, на радио и телевидении, в газетах и на сайтах. Событие вызвало такой резонанс, что AP посвятило этой истории следующие два выпуска.
Героем истории и вытекающих из нее многочисленных дискуссий был профессор Энтони Флю, автор более чем тридцати философских трудов, которые на протяжении полувека помогали определять программу развития атеизма. Его «Теологию и фальсификацию» – исследование, впервые представленное в 1950 году на собрании в Oxford University Socratic Club под председательством К. С. Льюиса, – за последнее столетие переиздавали чаще всех прочих философских работ. Сейчас, впервые за все время, он делится свидетельствами и доводами, убедившими его изменить свою точку зрения. Эта книга, в некотором смысле, – завершающая часть всей истории.

Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды

Издательство «Эксмо», 2019. – 192 с.
ISBN 978-5-04-100039-4

Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды – Содержание

  • Предисловие
  • Флю в истории атеизма
  • Флю, логический позитивизм и возрождение рационального теизма
  • «Новый атеизм», или Позитивизм возвращается
  • Введение
  • Я отрицаю Бога
Глава 1
  • Теория регресса
  • Лик зла
  • Жизнь бьет ключом
  • Другой Оксфорд
  • Становление философа
  • В схватке с Льюисом
  • А жизнь все ярче и светлей
  • За пределами Оксфорда
Глава 2
  • Первые исследования… и первые проблемы
  • Новые интересы
  • Философские прозрения
  • Развитие философии
  • Влечение к атеизму
  • Уроки разногласий
  • Бог и философия
  • Презумпция атеизма
  • Перемена взглядов
Глава 3
  • Влекомый долгом к диалогу
  • Не отступать и не сдаваться
  • Перестрелка у корраля О’кей
  • Держась до самого конца
  • Мой дебют в Нью-Йорке
  • Дуэль с Докинзом
  • Игра со страстью и по правилам
  • Я обретаю Бога
Глава 4
  • Карты на стол
  • Мыслить как философ
  • Открытие уже знакомой мудрости
Глава 5
  • Кто написал все эти книги?
  • «Высший разум» Эйнштейна
  • Квантовый скачок навстречу Богу
  • Чьи это законы?
  • Божественный законодатель
Глава 6
  • Наша тонко настроенная Вселенная
  • По всей мультивселенной
  • Теория мушкетона
Глава 7
  • Целеустремленный организм
  • Концептуальный вызов
  • Сквозь тусклое стекло
Глава 8
  • Первичная Вселенная
  • В начале
  • Пока не явится начало
  • То, что науке не под силу
  • Не обойтись без фактора Творца
  • Хороший C-индуктивный аргумент
Глава 9
  • Там никого
  • Действующее совершенство
  • Так обстоит реальный мир
  • Согласованный сценарий
Глава 10
  • Открытый новому
  • Готов к контакту
  • Приложения
  • Приложение А
  • Разумность
  • Жизнь
  • Сознание
  • Мышление
  • Происхождение супрафизического
Приложение Б
  • Энтони Флю: вопросы о Божественном Откровении
  • Н. Т. Райт: Ответы Откуда мы знаем, что Иисус существовал?
  • Какие основания в тексте Библии дают нам утверждать, что Иисус – воплощенный Бог?
  • Какие есть свидетельства воскресения Христа?
  • Энтони Флю: подведение итогов
Источники

Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взглядыс - «Новый атеизм», или Позитивизм возвращается

В свете этих исторических событий особый интерес представляет внезапное появление так называемого «нового атеизма». Возник он в 2006 году (это словосочетание в ноябре использовал журнал Wired). «Разрушая чары» Дэниела Деннета, «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза, «Шесть невозможных вещей перед завтраком» Льюиса Уолперта, «Постижимая Вселенная» Виктора Стенджера и «Конец веры» Сэма Харриса (опубликована в 2004 году, а в 2006-м вышло ее продолжение, «Письмо к христианской нации»)6 – новые атеисты, разгневанные, безжалостные, шли стройной колонной. Самым примечательным в этих книгах был не уровень их аргументации (мягко говоря, посредственный), а уровень известности, которого они достигли, став бестселлерами и получив звание «новой» истории, явленной миру благодаря СМИ. Масла в огонь еще больше подлил тот факт, что авторы оказались настолько же велеречивыми и пылкими, насколько пламенными были их книги.
Главной мишенью этих книг была, вне всякого сомнения, организованная религия любого вида, времени и места. Как ни парадоксально, но сами книги звучат как фундаменталистская проповедь. А сами авторы, по большей части, звучат как проповедники, грозящие нам серой и огнем, и божественным возмездием, и даже концом света, если мы не покаемся в своей заблудшей вере и в связанных с ней деяниях. Там нет места для двусмысленности и деликатности. Только черное и белое. Либо вы во всем соглашаетесь с нами, либо вы остаетесь одни на стороне врага. Даже известные мыслители, проявляющие хоть малую симпатию к другой точке зрения, осуждаются как изменники. А сами провозвестники – это храбрые души, провозглашающие свое послание перед лицом неизбежной мученической смерти.
Но как эти работы и их авторы вписываются в большой философский спор о Боге, что длится уже несколько десятков лет?
09/10/2019
Views 1 175
Rating 4.4 / 5
Added 19.04.2021
Author brat Kliment
Rate this publication:
4.4/5 (8)

Comments (3 comments)

B
brat Aleksey 5 years ago

Книга читается на одном дыхании о существовании Бога, о смысле жизни, о страдании человека и другие не менее важные темы рассматриваются в жизни знаменитого ученого профессора Энтони Флю. Она у меня есть в печатном виде, а теперь и в онлайн, спасибо клубу.
E
eroxin 5 years ago

Спасибо!
S
Sergey05 5 years ago

Спасибо за интересную книгу!

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