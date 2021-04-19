«Знаменитый атеист поверил: один из главных атеистов мира отныне верит в Бога на основании науки!» История под этим заголовком, 9 декабря 2004 года опубликованная в Associated Press, гласила: «Британский профессор философии, пятьдесят с лишним лет защищавший атеизм, изменил свое мнение. Теперь он верит в Бога на основании научных фактов, в той или иной степени. Смотрите видео от четверга». В мгновение ока это объявление стало сенсацией в СМИ и вызвало шквал сообщений и комментариев по всему миру, на радио и телевидении, в газетах и на сайтах. Событие вызвало такой резонанс, что AP посвятило этой истории следующие два выпуска.

Героем истории и вытекающих из нее многочисленных дискуссий был профессор Энтони Флю, автор более чем тридцати философских трудов, которые на протяжении полувека помогали определять программу развития атеизма. Его «Теологию и фальсификацию» – исследование, впервые представленное в 1950 году на собрании в Oxford University Socratic Club под председательством К. С. Льюиса, – за последнее столетие переиздавали чаще всех прочих философских работ. Сейчас, впервые за все время, он делится свидетельствами и доводами, убедившими его изменить свою точку зрения. Эта книга, в некотором смысле, – завершающая часть всей истории.

Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды

Издательство «Эксмо», 2019. – 192 с.

ISBN 978-5-04-100039-4

Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды – Содержание

Предисловие

Флю в истории атеизма

Флю, логический позитивизм и возрождение рационального теизма

«Новый атеизм», или Позитивизм возвращается

Введение

Я отрицаю Бога

Глава 1

Теория регресса

Лик зла

Жизнь бьет ключом

Другой Оксфорд

Становление философа

В схватке с Льюисом

А жизнь все ярче и светлей

За пределами Оксфорда

Глава 2

Первые исследования… и первые проблемы

Новые интересы

Философские прозрения

Развитие философии

Влечение к атеизму

Уроки разногласий

Бог и философия

Презумпция атеизма

Перемена взглядов

Глава 3

Влекомый долгом к диалогу

Не отступать и не сдаваться

Перестрелка у корраля О’кей

Держась до самого конца

Мой дебют в Нью-Йорке

Дуэль с Докинзом

Игра со страстью и по правилам

Я обретаю Бога

Глава 4

Карты на стол

Мыслить как философ

Открытие уже знакомой мудрости

Глава 5

Кто написал все эти книги?

«Высший разум» Эйнштейна

Квантовый скачок навстречу Богу

Чьи это законы?

Божественный законодатель

Глава 6

Наша тонко настроенная Вселенная

По всей мультивселенной

Теория мушкетона

Глава 7

Целеустремленный организм

Концептуальный вызов

Сквозь тусклое стекло

Глава 8

Первичная Вселенная

В начале

Пока не явится начало

То, что науке не под силу

Не обойтись без фактора Творца

Хороший C-индуктивный аргумент

Глава 9

Там никого

Действующее совершенство

Так обстоит реальный мир

Согласованный сценарий

Глава 10

Открытый новому

Готов к контакту

Приложения

Приложение А

Разумность

Жизнь

Сознание

Мышление

Происхождение супрафизического

Приложение Б

Энтони Флю: вопросы о Божественном Откровении

Н. Т. Райт: Ответы Откуда мы знаем, что Иисус существовал?

Какие основания в тексте Библии дают нам утверждать, что Иисус – воплощенный Бог?

Какие есть свидетельства воскресения Христа?

Энтони Флю: подведение итогов

Источники

Энтони Флю - Бог есть - Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взглядыс - «Новый атеизм», или Позитивизм возвращается

В свете этих исторических событий особый интерес представляет внезапное появление так называемого «нового атеизма». Возник он в 2006 году (это словосочетание в ноябре использовал журнал Wired). «Разрушая чары» Дэниела Деннета, «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза, «Шесть невозможных вещей перед завтраком» Льюиса Уолперта, «Постижимая Вселенная» Виктора Стенджера и «Конец веры» Сэма Харриса (опубликована в 2004 году, а в 2006-м вышло ее продолжение, «Письмо к христианской нации»)6 – новые атеисты, разгневанные, безжалостные, шли стройной колонной. Самым примечательным в этих книгах был не уровень их аргументации (мягко говоря, посредственный), а уровень известности, которого они достигли, став бестселлерами и получив звание «новой» истории, явленной миру благодаря СМИ. Масла в огонь еще больше подлил тот факт, что авторы оказались настолько же велеречивыми и пылкими, насколько пламенными были их книги.

Главной мишенью этих книг была, вне всякого сомнения, организованная религия любого вида, времени и места. Как ни парадоксально, но сами книги звучат как фундаменталистская проповедь. А сами авторы, по большей части, звучат как проповедники, грозящие нам серой и огнем, и божественным возмездием, и даже концом света, если мы не покаемся в своей заблудшей вере и в связанных с ней деяниях. Там нет места для двусмысленности и деликатности. Только черное и белое. Либо вы во всем соглашаетесь с нами, либо вы остаетесь одни на стороне врага. Даже известные мыслители, проявляющие хоть малую симпатию к другой точке зрения, осуждаются как изменники. А сами провозвестники – это храбрые души, провозглашающие свое послание перед лицом неизбежной мученической смерти.

Но как эти работы и их авторы вписываются в большой философский спор о Боге, что длится уже несколько десятков лет?